Факел - Динамо Махачкала, 25 июля: где смотреть матч РПЛ, прогноз, составы

«Факел» вернулся в РПЛ после годичного отсутствия. Олег Василенко благоразумно решил набирать форму перед сезоном через игры с командами уровня Премьер-лиги – своими будущими соперниками. С «Ростовом» воронежцы обменялись победами (3:1, 1:2), с «Акроном» разошлись миром (1:1). По сравнению с самим собой весенним «Факел» не слишком кардинально изменился, но только официальные испытания покажут готовность команды к испытаниям в высшем дивизионе.

Махачкалинское «Динамо» к сезону готовилось в Санкт-Петербурге. Игровая программа команды Евсеева оказалась чрезвычайно разнообразной: от чемпионов России до середняка аргентинского футбола – «Химнасии» из Ла-Платы. Обращает на себя внимание ничья дагестанского клуба с «Зенитом» (1:1). Победили махачкалинцы местные клубы низших лиг – «Ленинградец» (3:0) и питерское «Динамо» (3:1).

«Факел» забивал и пропускал во всех контрольных матчах, «Динамо» – в трех последних. Ждем обмена голами и в субботу в Воронеже – «МАРАФОН» установил весьма высокий кэф на этот исход.