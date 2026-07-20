Факел - Динамо Махачкала, 25 июля: где смотреть матч РПЛ, прогноз, составы

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Один из самых футбольных городов России возвращается в РПЛ. В первом туре нового сезона «Факел» играет на своем поле с махачкалинским «Динамо». Анализируем шансы сторон на успех, исходя из проделанной в межсезонье работы и исторических тенденций.
Турнир: чемпионат России по футболу, 1-й тур
Стадион: «Факел» (Воронеж, Россия)
Судьи: еще не определены
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Факел»
|2
|6
|2
|5-5
|«Динамо» (Махачкала)
|2
|6
|2
|5-5
Последние пять матчей «Факела»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|15.07.2026
|«Ростов»
2:1
«Факел»
Товарищеский матч
|11.07.2026
|«Акрон»
1:1
«Факел»
Товарищеский матч
|07.07.2026
|«Факел»
3:1
«Ростов»
Товарищеский матч
|16.05.2026
|«Волга»
0:3
«Факел»
Лига PARI
|08.05.2026
|«Факел»
0:0
«СКА-Хабаровск»
Лига PARI
Последние пять матчей «Динамо» (Махачкала):
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|16.07.2026
|«Динамо» Мх
3:1
«Динамо» Спб
Товарищеский матч
|13.07.2026
|«Зенит»
1:1
«Динамо» Мх
Товарищеский матч
|07.07.2026
|«Динамо» Мх
1:3
«Химнасия»
Товарищеский матч
|04.07.2026
|«Динамо» Мх
3:0
«Ленинградец»
Товарищеский матч
|01.07.2026
|«Зенит»
2:0
«Динамо» Мх
Товарищеский матч
«Факел» вернулся в РПЛ после годичного отсутствия. Олег Василенко благоразумно решил набирать форму перед сезоном через игры с командами уровня Премьер-лиги – своими будущими соперниками. С «Ростовом» воронежцы обменялись победами (3:1, 1:2), с «Акроном» разошлись миром (1:1). По сравнению с самим собой весенним «Факел» не слишком кардинально изменился, но только официальные испытания покажут готовность команды к испытаниям в высшем дивизионе.
Махачкалинское «Динамо» к сезону готовилось в Санкт-Петербурге. Игровая программа команды Евсеева оказалась чрезвычайно разнообразной: от чемпионов России до середняка аргентинского футбола – «Химнасии» из Ла-Платы. Обращает на себя внимание ничья дагестанского клуба с «Зенитом» (1:1). Победили махачкалинцы местные клубы низших лиг – «Ленинградец» (3:0) и питерское «Динамо» (3:1).
«Факел» забивал и пропускал во всех контрольных матчах, «Динамо» – в трех последних. Ждем обмена голами и в субботу в Воронеже – «МАРАФОН» установил весьма высокий кэф на этот исход.
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Потери
«Факел»: Магкеев (травма)
«Динамо»: Шумахов (травма)
Ориентировочные стартовые составы на матч «Факел» - «Динамо»:
|Позиция
|«Факел»
|«Динамо»
|Позиция
|Вратарь
|1. Фролкин
|39. Магомедов
|Вратарь
|Защитник
|55. Тодорович
|22. Аззи
|Защитник
|Защитник
|20. Юрганов
|24. Аларкон
|Защитник
|Защитник
|95. Гапонов
|43. Ахмедов
|Защитник
|Защитник
|5. Габараев
|99. Алибеков
|Защитник
|Полузащитник
|52. Нетфуллин
|77. Сундуков
|Полузащитник
|Полузащитник
|23. Якимов
|6. Апшацев
|Полузащитник
|Полузащитник
|99. Гиоргобиани
|16. Мрезиг
|Полузащитник
|Полузащитник
|8. Багамаев
|47. Глушков
|Полузащитник
|Нападающий
|10. Альшин
|11. Миро
|Полузащитник
|Нападающий
|19. Пуси
|25. Агаларов
|Нападающий
|Главный тренер
|Олег Василенко
|Вадим Евсеев
|Главный тренер
«МАРАФОН» установил высокие коэффициенты на все основные исходы матча. Победа хозяев поля котируется за 2.53, тогда как ничья и успех гостей – за 3.10.
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