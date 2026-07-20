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ГлавнаяПрогнозыФакел - Динамо Махачкала, 25 июля: где смотреть матч РПЛ, прогноз, составы

Факел - Динамо Махачкала, 25 июля: где смотреть матч РПЛ, прогноз, составы

Обновлено:
Воронеж снова в Премьер-лиге!
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Полное содержание

  • Форма команд
  • Прогноз на матч
  • Бонусы на матч
  • Трансляции
  • Составы команд
  • Коэффициенты букмекеров

Один из самых футбольных городов России возвращается в РПЛ. В первом туре нового сезона «Факел» играет на своем поле с махачкалинским «Динамо». Анализируем шансы сторон на успех, исходя из проделанной в межсезонье работы и исторических тенденций. 

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Факел» (Воронеж)

25.07.2026, Сб

18:30 МСК

«Динамо» (Махачкала)
П1 - 2.53

Х - 3.10

П2 - 3.10

Турнир: чемпионат России по футболу, 1-й тур

Стадион: «Факел» (Воронеж, Россия)

Судьи: еще не определены

Форма команд

История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Факел»2625-5
«Динамо» (Махачкала)2625-5

Последние пять матчей «Факела»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

15.07.2026«Ростов»

2:1

«Факел»

Товарищеский матч

11.07.2026«Акрон»

1:1

«Факел»

Товарищеский матч

07.07.2026«Факел»

3:1

«Ростов»

Товарищеский матч

16.05.2026«Волга»

0:3

«Факел»

Лига PARI

08.05.2026«Факел»

0:0

«СКА-Хабаровск»

Лига PARI

Последние пять матчей «Динамо» (Махачкала):

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

16.07.2026«Динамо» Мх

3:1

«Динамо» Спб

Товарищеский матч

13.07.2026«Зенит»

1:1

«Динамо» Мх

Товарищеский матч

07.07.2026«Динамо» Мх

1:3

«Химнасия»

Товарищеский матч

04.07.2026«Динамо» Мх

3:0

«Ленинградец»

Товарищеский матч

01.07.2026«Зенит»

2:0

«Динамо» Мх

Товарищеский матч

Прогноз на матч

«Факел» вернулся в РПЛ после годичного отсутствия. Олег Василенко благоразумно решил набирать форму перед сезоном через игры с командами уровня Премьер-лиги – своими будущими соперниками. С «Ростовом» воронежцы обменялись победами (3:1, 1:2), с «Акроном» разошлись миром (1:1). По сравнению с самим собой весенним «Факел» не слишком кардинально изменился, но только официальные испытания покажут готовность команды к испытаниям в высшем дивизионе.

Махачкалинское «Динамо» к сезону готовилось в Санкт-Петербурге. Игровая программа команды Евсеева оказалась чрезвычайно разнообразной: от чемпионов России до середняка аргентинского футбола – «Химнасии» из Ла-Платы. Обращает на себя внимание ничья дагестанского клуба с «Зенитом» (1:1). Победили махачкалинцы местные клубы низших лиг – «Ленинградец» (3:0) и питерское «Динамо» (3:1). 

«Факел» забивал и пропускал во всех контрольных матчах, «Динамо» – в трех последних. Ждем обмена голами и в субботу в Воронеже –  «МАРАФОН» установил весьма высокий кэф на этот исход.

Бонусы на матч

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Трансляции

Посмотреть игру бесплатно онлайн можно на ресурсах Winline.

ВещательТип трансляцииУсловия
WinlineВидеотрансляцияРегистрация в системе БК
Sports.ruТекстовая-
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Составы команд

Потери

«Факел»: Магкеев (травма)

«Динамо»: Шумахов (травма)

Ориентировочные стартовые составы на матч «Факел» -  «Динамо»:

Позиция«Факел»«Динамо»Позиция
Вратарь 1. Фролкин 39. МагомедовВратарь
Защитник 55. Тодорович 22. АззиЗащитник
Защитник 20. Юрганов24. АларконЗащитник
Защитник 95. Гапонов43. Ахмедов Защитник
Защитник 5. Габараев 99. АлибековЗащитник
Полузащитник 52. Нетфуллин 77. СундуковПолузащитник
Полузащитник 23. Якимов 6. АпшацевПолузащитник
Полузащитник 99. Гиоргобиани 16. МрезигПолузащитник
Полузащитник 8. Багамаев 47. ГлушковПолузащитник
Нападающий 10. Альшин 11. МироПолузащитник
Нападающий 19. Пуси 25. АгаларовНападающий
Главный тренерОлег ВасиленкоВадим ЕвсеевГлавный тренер

Коэффициенты букмекеров

«МАРАФОН» установил высокие коэффициенты на все основные исходы матча. Победа хозяев поля котируется за 2.53, тогда как ничья и успех гостей – за 3.10.

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