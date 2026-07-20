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Акрон - Зенит, 25 июля: где смотреть матч РПЛ, прогноз, составы

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Полное содержание

  • Форма команд
  • Прогноз на матч
  • Бонусы на матч
  • Трансляции
  • Составы команд
  • Коэффициенты букмекеров

Санкт-петербургский «Зенит» начнет защиту чемпионского титула в РПЛ в субботу, 25 июля, в Самаре. Сине-бело-голубые протестируют тольяттинский «Акрон». Для тренера местного коллектива Срджана Благоевича этот матч станет первым в России. Рассмотрим предложения крупнейших легальных букмекеров на игру.

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Акрон» (Тольятти)

25.07.2026, Сб

16:15 МСК

«Зенит» (Санкт-Петербург)
П1 - 8.60

Х - 5.30

П2 - 1.36

Турнир: чемпионат России по футболу, 1-й тур

Стадион: «Солидарность Арена» (Самара, Россия)

Судьи: еще не определены

Форма команд

История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Акрон»1235-15
«Зенит»32115-5

Последние пять матчей «Акрона»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

18.07.2026«Акрон»

2:1

«Крылья Советов»

Товарищеский матч

18.07.2026«Акрон»

0:1

«Динамо» Москва

Товарищеский матч

11.07.2026«Акрон»

1:1

«Факел»

Товарищеский матч

11.07.2026«Локомотив»

3:0

«Акрон»

Товарищеский матч

06.07.2026«Ротор»

1:3

«Акрон»

Стыковой матч РПЛ

Последние пять матчей «Зенита»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

18.07.2026«Зенит»

1:1, пен. 4:2

«Спартак»

Суперкубок России

13.07.2026«Зенит»

1:1

«Динамо» Мх

Товарищеский матч

12.07.2026«Зенит»

3:1

«Црвена Звезда»

Winline Суперсерия

08.07.2026«Зенит»

4:1

«Нефтчи»

Winline Суперсерия

05.07.2026«Зенит»

1:1

«Химнасия»

Winline Суперсерия

Прогноз на матч

«Зенит» уже начал сезон-2026/27. Первый же официальный матч лета принес ему очередной трофей – национальный Суперкубок. Правда, дался он чемпиону невероятно сложно – через спасительный гол Соболева с пенальти за считанные секунды до конца основного времени и победу в серии пенальти, где блеснул реакцией вратарь Адамов. 

Так или иначе, к чемпионату сине-бело-голубые подходят в приподнятом настроении.  Потеря очков в первом туре в их планы совершенно точно не входит. 

Задачу фавориту может осложнить недостаток актуальной информации о сопернике. «Акрон» – больше не команда Тедеева и Дзюбы. Последние спарринги коллектива проходили в закрытом режиме – даже составы не афишировались. Так что с игровыми принципами сербского специалиста Благоевича мы уже будем знакомиться по ходу сезона. По результатам контрольных игр выводы об эффективности летней перестройки делать вряд ли стоит. 

В любом случае тольяттинцы постараются проявить себя как можно лучше в стартовом матче. В пяти матчах «Зенита» подряд заходила ставка на «обе забьют». Остановимся на ней и сейчас.  

Бонусы на матч

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Трансляции

Посмотреть игру бесплатно онлайн можно на ресурсах Winline.

ВещательТип трансляцииУсловия
WinlineВидеотрансляцияРегистрация в системе БК
Sports.ruТекстовая-
КАК СТАВИТЬ ВО ВРЕМЯ ТРАНСЛЯЦИИ? ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ С ЛАЙВ-СТАВКАМИ

Составы команд

Потери

«Акрон»: нет

«Зенит»: нет

Ориентировочные стартовые составы на матч «Акрон» – «Зенит»:

Позиция«Акрон»«Зенит»Позиция
Вратарь88. Гудиев16. АдамовВратарь
Защитник19. Бокоев4. ГоршковЗащитник
Защитник24. Неделчару33. НиноЗащитник
Защитник35. Бардыбахин25. АндрадеЗащитник
Защитник89. Попенков31. МантуанЗащитник
Полузащитник5. Джурасович5. БарриосПолузащитник
Полузащитник 15. Лончар8. ВенделПолузащитник 
Полузащитник81. Базилевский20. ПедроПолузащитник
Нападающий69. Дмитриев10. ГлушенковПолузащитник
Нападающий10. Аревало17. МостовойПолузащитник
Нападающий9. Тедич7. СоболевНападающий
Главный тренерСрджан БлагоевичСергей СемакГлавный тренер

Коэффициенты букмекеров

«МАРАФОН» установил коэффициент 8.60 на победу хозяев поля и 1.36 – на гостей. Ничья котируется за 5.30.

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