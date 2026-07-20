Акрон - Зенит, 25 июля: где смотреть матч РПЛ, прогноз, составы

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Санкт-петербургский «Зенит» начнет защиту чемпионского титула в РПЛ в субботу, 25 июля, в Самаре. Сине-бело-голубые протестируют тольяттинский «Акрон». Для тренера местного коллектива Срджана Благоевича этот матч станет первым в России. Рассмотрим предложения крупнейших легальных букмекеров на игру.
Турнир: чемпионат России по футболу, 1-й тур
Стадион: «Солидарность Арена» (Самара, Россия)
Судьи: еще не определены
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Акрон»
|1
|2
|3
|5-15
|«Зенит»
|3
|2
|1
|15-5
Последние пять матчей «Акрона»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|18.07.2026
|«Акрон»
2:1
«Крылья Советов»
Товарищеский матч
|18.07.2026
|«Акрон»
0:1
«Динамо» Москва
Товарищеский матч
|11.07.2026
|«Акрон»
1:1
«Факел»
Товарищеский матч
|11.07.2026
|«Локомотив»
3:0
«Акрон»
Товарищеский матч
|06.07.2026
|«Ротор»
1:3
«Акрон»
Стыковой матч РПЛ
Последние пять матчей «Зенита»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|18.07.2026
|«Зенит»
1:1, пен. 4:2
«Спартак»
Суперкубок России
|13.07.2026
|«Зенит»
1:1
«Динамо» Мх
Товарищеский матч
|12.07.2026
|«Зенит»
3:1
«Црвена Звезда»
Winline Суперсерия
|08.07.2026
|«Зенит»
4:1
«Нефтчи»
Winline Суперсерия
|05.07.2026
|«Зенит»
1:1
«Химнасия»
Winline Суперсерия
«Зенит» уже начал сезон-2026/27. Первый же официальный матч лета принес ему очередной трофей – национальный Суперкубок. Правда, дался он чемпиону невероятно сложно – через спасительный гол Соболева с пенальти за считанные секунды до конца основного времени и победу в серии пенальти, где блеснул реакцией вратарь Адамов.
Так или иначе, к чемпионату сине-бело-голубые подходят в приподнятом настроении. Потеря очков в первом туре в их планы совершенно точно не входит.
Задачу фавориту может осложнить недостаток актуальной информации о сопернике. «Акрон» – больше не команда Тедеева и Дзюбы. Последние спарринги коллектива проходили в закрытом режиме – даже составы не афишировались. Так что с игровыми принципами сербского специалиста Благоевича мы уже будем знакомиться по ходу сезона. По результатам контрольных игр выводы об эффективности летней перестройки делать вряд ли стоит.
В любом случае тольяттинцы постараются проявить себя как можно лучше в стартовом матче. В пяти матчах «Зенита» подряд заходила ставка на «обе забьют». Остановимся на ней и сейчас.
Посмотреть игру бесплатно онлайн можно на ресурсах Winline.
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Потери
«Акрон»: нет
«Зенит»: нет
Ориентировочные стартовые составы на матч «Акрон» – «Зенит»:
|Позиция
|«Акрон»
|«Зенит»
|Позиция
|Вратарь
|88. Гудиев
|16. Адамов
|Вратарь
|Защитник
|19. Бокоев
|4. Горшков
|Защитник
|Защитник
|24. Неделчару
|33. Нино
|Защитник
|Защитник
|35. Бардыбахин
|25. Андраде
|Защитник
|Защитник
|89. Попенков
|31. Мантуан
|Защитник
|Полузащитник
|5. Джурасович
|5. Барриос
|Полузащитник
|Полузащитник
|15. Лончар
|8. Вендел
|Полузащитник
|Полузащитник
|81. Базилевский
|20. Педро
|Полузащитник
|Нападающий
|69. Дмитриев
|10. Глушенков
|Полузащитник
|Нападающий
|10. Аревало
|17. Мостовой
|Полузащитник
|Нападающий
|9. Тедич
|7. Соболев
|Нападающий
|Главный тренер
|Срджан Благоевич
|Сергей Семак
|Главный тренер
«МАРАФОН» установил коэффициент 8.60 на победу хозяев поля и 1.36 – на гостей. Ничья котируется за 5.30.
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