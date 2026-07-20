Акрон - Зенит, 25 июля: где смотреть матч РПЛ, прогноз, составы

«Зенит» уже начал сезон-2026/27. Первый же официальный матч лета принес ему очередной трофей – национальный Суперкубок. Правда, дался он чемпиону невероятно сложно – через спасительный гол Соболева с пенальти за считанные секунды до конца основного времени и победу в серии пенальти, где блеснул реакцией вратарь Адамов.

Так или иначе, к чемпионату сине-бело-голубые подходят в приподнятом настроении. Потеря очков в первом туре в их планы совершенно точно не входит.

Задачу фавориту может осложнить недостаток актуальной информации о сопернике. «Акрон» – больше не команда Тедеева и Дзюбы. Последние спарринги коллектива проходили в закрытом режиме – даже составы не афишировались. Так что с игровыми принципами сербского специалиста Благоевича мы уже будем знакомиться по ходу сезона. По результатам контрольных игр выводы об эффективности летней перестройки делать вряд ли стоит.

В любом случае тольяттинцы постараются проявить себя как можно лучше в стартовом матче. В пяти матчах «Зенита» подряд заходила ставка на «обе забьют». Остановимся на ней и сейчас.