Андреас Густафссон — Ринат Фахретдинов, 6 сентября: прогноз на бой UFC, трансляция и полный кард

Карьера Фахретдинова в UFC застопорилась, и для её дальнейшего развития спортсмену необходимо продолжать победную серию. Однако сделать это будет непросто. У Густафссона немного регалий в ММА, но это крепкий боец с качественной борцовской базой. В стойке швед неудобен за счет хаотичного стиля — недостаток техники и прямолинейность он старается компенсировать прессингом и частотой ударов.

Разумеется, у Фахретдинова есть необходимые навыки для победы. Но россиянину далеко не всегда удается проявлять свой максимум, в том числе из-за проблем с выносливостью. Если в предстоящем поединке он грамотно сработает на балансе своих плюсов и минусов, то всё же должен забрать победу. Базово Фахретдинов превосходит Густафссона в навыках и уж тем более в опыте.

Учитывая довольно высокие коэффициенты, пробуем заиграть простую ставку на победу россиянина.