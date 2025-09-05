Ведомости
5 сентября 14:51

Андреас Густафссон — Ринат Фахретдинов, 6 сентября: прогноз на бой UFC, трансляция и полный кард

Андреас Густафссон — Ринат Фахретдинов, 6 сентября: прогноз на бой UFC, трансляция и полный кард

Россиянин идет на серии из двух побед
Александр Бокулёв
Источник: UFC Eurasia
Источник: UFC Eurasia

На ближайшем турнире UFC в Париже единственным представителем России будет Ринат Фахретдинов. Ему предстоит поединок в полусреднем весе (до 77,1 кг) со шведом Андресом Густафссоном. Сумеет ли первый татарин в лиге продлить победную серию?

Статистика

Свернуть

Густафссон

 

Фахретдинов

Швеция

Страна

Россия

34

Возраст

33

14

Бои

25

12 (8 / 2 / 2)

Победы (нокауты / сабмишены / решения)

23 (11 / 6 / 6)

2 (0 / 0 / 2)

Поражения (нокауты / сабмишены / решения)

1 (0 / 0 / 1)

0

Ничьи

1

185,5

Рост (см)

183

186,5

Размах рук (см)

188

106,5

Размах ног (см)

106,5

Андреас Густафссон

Свернуть

В шестилетнем возрасте начал заниматься греко-римской борьбой, впоследствии стал чемпионом Швеции и Северной Европы. В профессиональных ММА выступает с 2019 года. В августе прошлого года победил в Претендентской серии Дэйны Уайта и получил контракт с UFC. В последнем поединке дебютировал в лиге и одолел Кэлинна Уильямса единогласным решением судей. На данный момент идет на серии из четырех побед.

Ринат Фахретдинов

Свернуть

Уроженец Саранска, по национальности — татарин. Заниматься единоборствами начал в 13 лет, с 2013 года выступает в профессиональных MMA. В 2019-м завоевал чемпионский пояс GFC в полусреднем весе, от которого впоследствии отказался. В 2022 году дебютировал в UFC, где выиграл первые три боя. Эта серия прервалась после ничьей решением большинства судей с Элизеу Залески дос Сантосом. Затем Фахретдинов вышел на серию из двух побед. В последнем поединке в октябре одолел Карлоса Леала единогласным решением судей.

Сравнение коэффициентов

 Победа ГустафссонаПобеда ФахретдиноваДосрочное завершениеПолный бой
PARI2,001,852,281,59

Прогноз на бой

Свернуть

Карьера Фахретдинова в UFC застопорилась, и для её дальнейшего развития спортсмену необходимо продолжать победную серию. Однако сделать это будет непросто. У Густафссона немного регалий в ММА, но это крепкий боец с качественной борцовской базой. В стойке швед неудобен за счет хаотичного стиля — недостаток техники и прямолинейность он старается компенсировать прессингом и частотой ударов.

Разумеется, у Фахретдинова есть необходимые навыки для победы. Но россиянину далеко не всегда удается проявлять свой максимум, в том числе из-за проблем с выносливостью. Если в предстоящем поединке он грамотно сработает на балансе своих плюсов и минусов, то всё же должен забрать победу. Базово Фахретдинов превосходит Густафссона в навыках и уж тем более в опыте.

Учитывая довольно высокие коэффициенты, пробуем заиграть простую ставку на победу россиянина.

Полный кард, где смотреть бой Густафссон Фахретдинов

Свернуть

Турнир UFC Fight Night 258 пройдет на «Accor Arena» в Париже (Франция). Шоу стартует в субботу, 6 сентября, в 19:00 по московскому времени. Бой Густафссон Фахретдинов стоит ожидать около 19:30 мск.

В полном объеме турнир покажут специализированный сервис промоушена UFC Fight Pass (по платной подписке), легальные букмекерские конторы Winline и BetBoom (для зарегистрированных пользователей) и канал «Матч! Боец». Федеральный «Матч ТВ» начнет прямой эфир в 21:00 мск.

Основной кард

Прелимы

  • Уильям Гомис (Франция) — Роберт Рухала (Польша). Полулегкий вес;
  • Омар Си (Франция) — Брендсон Рибейро (Бразилия). Полутяжелый вес;
  • Марчин Тыбура (Польша) — Анте Делия (Хорватия). Тяжелый вес;
  • Харри Хардвик (Англия) — Кауе Фернандес (Бразилия). Легкий вес;
  • Сэм Паттерсон (Англия) — Трей Уотерс (США). Полусредний вес;
  • Брэд Таварес (США) — Роберт Брычек (Польша). Средний вес;
  • Андреас Густафссон (Швеция) — Ринат Фахретдинов (Россия). Полусредний вес;
  • Шауна Бэннон (Ирландия) — Сэм Хьюз (США). Женский минимальный вес.

