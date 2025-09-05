Андреас Густафссон — Ринат Фахретдинов, 6 сентября: прогноз на бой UFC, трансляция и полный кард

Партнерский проект
На ближайшем турнире UFC в Париже единственным представителем России будет Ринат Фахретдинов. Ему предстоит поединок в полусреднем весе (до 77,1 кг) со шведом Андресом Густафссоном. Сумеет ли первый татарин в лиге продлить победную серию?
Густафссон
Фахретдинов
Швеция
Страна
Россия
34
Возраст
33
14
Бои
25
12 (8 / 2 / 2)
Победы (нокауты / сабмишены / решения)
23 (11 / 6 / 6)
2 (0 / 0 / 2)
Поражения (нокауты / сабмишены / решения)
1 (0 / 0 / 1)
0
Ничьи
1
185,5
Рост (см)
183
186,5
Размах рук (см)
188
106,5
Размах ног (см)
106,5
В шестилетнем возрасте начал заниматься греко-римской борьбой, впоследствии стал чемпионом Швеции и Северной Европы. В профессиональных ММА выступает с 2019 года. В августе прошлого года победил в Претендентской серии Дэйны Уайта и получил контракт с UFC. В последнем поединке дебютировал в лиге и одолел Кэлинна Уильямса единогласным решением судей. На данный момент идет на серии из четырех побед.
Уроженец Саранска, по национальности — татарин. Заниматься единоборствами начал в 13 лет, с 2013 года выступает в профессиональных MMA. В 2019-м завоевал чемпионский пояс GFC в полусреднем весе, от которого впоследствии отказался. В 2022 году дебютировал в UFC, где выиграл первые три боя. Эта серия прервалась после ничьей решением большинства судей с Элизеу Залески дос Сантосом. Затем Фахретдинов вышел на серию из двух побед. В последнем поединке в октябре одолел Карлоса Леала единогласным решением судей.
Карьера Фахретдинова в UFC застопорилась, и для её дальнейшего развития спортсмену необходимо продолжать победную серию. Однако сделать это будет непросто. У Густафссона немного регалий в ММА, но это крепкий боец с качественной борцовской базой. В стойке швед неудобен за счет хаотичного стиля — недостаток техники и прямолинейность он старается компенсировать прессингом и частотой ударов.
Разумеется, у Фахретдинова есть необходимые навыки для победы. Но россиянину далеко не всегда удается проявлять свой максимум, в том числе из-за проблем с выносливостью. Если в предстоящем поединке он грамотно сработает на балансе своих плюсов и минусов, то всё же должен забрать победу. Базово Фахретдинов превосходит Густафссона в навыках и уж тем более в опыте.
Учитывая довольно высокие коэффициенты, пробуем заиграть простую ставку на победу россиянина.
Турнир UFC Fight Night 258 пройдет на «Accor Arena» в Париже (Франция). Шоу стартует в субботу, 6 сентября, в 19:00 по московскому времени. Бой Густафссон — Фахретдинов стоит ожидать около 19:30 мск.
В полном объеме турнир покажут специализированный сервис промоушена UFC Fight Pass (по платной подписке), легальные букмекерские конторы Winline и BetBoom (для зарегистрированных пользователей) и канал «Матч! Боец». Федеральный «Матч ТВ» начнет прямой эфир в 21:00 мск.
