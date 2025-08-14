Алиби Идрис — Джозеф Моралес, 17 августа: прогноз на бой UFC, трансляция и полный кард

Партнерский проект
Турнир UFC 319 откроет финал шоу The Ultimate Fighter 33 в наилегчайшем весе (до 56,7 кг). За контракт с промоушеном побьются казахстанец Алиби Идрис и американец Джозеф Моралес. Кто окажется сильнее?
Идрис
Моралес
Казахстан
Страна
США
30
Возраст
30
10
Бои
14
10 (4 / 2 / 4)
Победы (нокауты / сабмишены / решения)
12 (2 / 6 / 4)
0
Поражения (нокауты / сабмишены / решения)
2 (1 / 0 / 1)
167,5
Рост (см)
167,5
173
Размах рук (см)
173
N/A
Размах ног (см)
96,5
В профессиональных ММА выступает с 2019 года. Всю прежнюю карьеру провел в казахстанском промоушене Naiza FC, где стал чемпионом в наилегчайшем весе. В последнем официальном поединке в мае 2024-го нокаутировал Эдилсона Сантоса Жуниора в первом раунде. В The Ultimate Fighter 33 представляет команду Даниэля Кормье.
В профессиональных ММА выступает с 2014 года. В 2016-м стал чемпионом Global Knockout в наилегчайшем весе, вскоре после этого перешел в UFC. В сильнейшем промоушене выиграл дебютный, но затем уступил дважды и был уволен. После этого вышел на серию из трех побед. В последнем официальном поединке в феврале 2023-го одолел Энтони До удушающим приемом в третьем раунде и забрал пояс A1 Combat в наилегчайшем весе. В The Ultimate Fighter 33 представляет команду Чейла Соннена.
Разница в коэффициентах на исход кажется завышенной. Недооценивать Моралеса точно не стоит. Он уже выступал в UFC, и в целом опыта у него гораздо больше, чем у Идриса. Вдобавок американец универсален — может навязывать конкуренцию в стойке и обладает достойной джитсерской базой.
Но всё же в обороне Моралеса, особенно на верхнем этаже, слишком много пробелов. Наверняка этим и попробует воспользоваться Идрис, который регулярно ищет возможности для нокаута. Казахстанец активно работает в стойке и выбрасывает много ударов. Причем у него достаточно хорошая выносливость для того, чтобы долго поддерживать высокий темп.
В общем, по навыкам Идрис как минимум не уступает сопернику, при этом действует острее и опаснее. Если казахстанец не перегорит и будет контролировать эмоции, то наверняка все-таки заберет победу. Но легкой прогулки не ждем — повторимся, Моралес может составить достойную конкуренцию и воспользоваться любой осечкой соперника.
Резюмируя, готовимся к довольно продолжительному противостоянию, которое как минимум дойдет до финального третьего раунда.
Турнир UFC 319 пройдет на арене «United Center» в Чикаго (штат Иллинойс, США). Шоу стартует в воскресенье, 17 августа, в 01:00 по московскому времени. Его откроет именно бой Идрис — Моралес.
В полном объеме турнир покажут специализированный сервис промоушена UFC Fight Pass (по платной подписке) и легальные букмекерские конторы Winline и BetBoom (для зарегистрированных пользователей). На телевидении «Матч! Боец» будет транслировать шоу целиком, а на федеральном «Матч ТВ» покажут только основной кард.
Основной кард
Прелимы