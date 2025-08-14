Алиби Идрис — Джозеф Моралес, 17 августа: прогноз на бой UFC, трансляция и полный кард

Разница в коэффициентах на исход кажется завышенной. Недооценивать Моралеса точно не стоит. Он уже выступал в UFC, и в целом опыта у него гораздо больше, чем у Идриса. Вдобавок американец универсален — может навязывать конкуренцию в стойке и обладает достойной джитсерской базой.

Но всё же в обороне Моралеса, особенно на верхнем этаже, слишком много пробелов. Наверняка этим и попробует воспользоваться Идрис, который регулярно ищет возможности для нокаута. Казахстанец активно работает в стойке и выбрасывает много ударов. Причем у него достаточно хорошая выносливость для того, чтобы долго поддерживать высокий темп.

В общем, по навыкам Идрис как минимум не уступает сопернику, при этом действует острее и опаснее. Если казахстанец не перегорит и будет контролировать эмоции, то наверняка все-таки заберет победу. Но легкой прогулки не ждем — повторимся, Моралес может составить достойную конкуренцию и воспользоваться любой осечкой соперника.

Резюмируя, готовимся к довольно продолжительному противостоянию, которое как минимум дойдет до финального третьего раунда.