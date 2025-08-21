Ведомости
Расул Магомедов — Гильерме Виана, 22 августа: прогноз на бой PFL, трансляция и полный кард

Непобежденный уроженец Дагестана дебютирует в лиге
Александр Бокулёв
Источник: PFL
Источник: PFL

На ближайшем турнире PFL пройдет поединок с участием Расула Магомедова. Уроженец Дагестана, представляющий Бахрейн, в рамках полутяжелого веса (до 93 кг) побьется с бразильцем Гильерме Вианой. Какую ставку выбрать на это противостояние?

Статистика

Свернуть

Магомедов

 

Виана

Бахрейн

Страна

Бразилия

30

Возраст

39

7

Бои

12

7 (4 / 2 / 1)

Победы (нокауты / сабмишены / решения)

9 (7 / 2 / 0)

0

Поражения (нокауты / сабмишены / решения)

3 (1 / 0 / 2)

185,5

Рост (см)

191

185,5

Размах рук (см)

195,5

106,5

Размах ног (см)

109

Расул Магомедов

Свернуть

Уроженец Дагестана, чемпион мира по боевому самбо. В профессиональных ММА выступает с 2023 года, большую часть карьеры провел в лиге Brave CF. В последнем поединке в ноябре одолел Лукаша Олека единогласным решением судей и впервые не смог одержать досрочную победу. 

Гильерме Виана

Свернуть

В профессиональных MMA выступает с 2012 года. Бился за пояс IFC в полутяжелом весе, но уступил. В 2015-м дебютировал в Bellator, который покинул после победы и двух поражений. Затем не выступал в профессиональных ММА до 2024-го. Вернулся и выиграл два боя подряд. В последнем поединке в ноябре нокаутировал Хассана Грэхема в первом раунде и стал чемпионом Combat Zone в тяжелом весе.

Сравнение коэффициентов

Свернуть
 Победа МагомедоваПобеда ВианыТМ (1,5)ТБ (1,5)
PARI1,0411,001,851,85

Прогноз на бой

Свернуть

У Вианы крайне нестандартная карьера в профессиональных ММА. В прошлом году он вернулся после почти восьми лет паузы. Победы в обоих боях после возвращения и чемпионство в Combat Zone переоценивать не стоит — это довольно низкий уровень. Да и дело было в тяжелом весе, а теперь бразильцу предстоит выступить в полутяжелом.

И Магомедов — как раз один из самых перспективных проспектов в полутяжелой категории. Он активно выступает, набрал хороший ход и может закрепиться в PFL на высоком уровне. Проблем с тем, чтобы пройти возрастного Виану, у представителя Бахрейна возникнуть не должно. Рискнем предположить, что в итоге Магомедов победит досрочно.

Полный кард, где смотреть бой Магомедов — Виана

Свернуть

Турнир стартует на арене «Seminole Hard Rock Hotel & Casino Hollywood» в Голливуде (штат Флорида, США) в пятницу, 22 августа, в 01:00 по московскому времени. Бой Магомедов — Виана стоит ожидать около 02:30 мск.

В полном объеме турнир в рамках платной подписки на территории России покажет сервис Okko.

Основной кард

Предварительный кард

