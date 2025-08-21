Расул Магомедов — Гильерме Виана, 22 августа: прогноз на бой PFL, трансляция и полный кард

Партнерский проект
На ближайшем турнире PFL пройдет поединок с участием Расула Магомедова. Уроженец Дагестана, представляющий Бахрейн, в рамках полутяжелого веса (до 93 кг) побьется с бразильцем Гильерме Вианой. Какую ставку выбрать на это противостояние?
Магомедов
Виана
Бахрейн
Страна
Бразилия
30
Возраст
39
7
Бои
12
7 (4 / 2 / 1)
Победы (нокауты / сабмишены / решения)
9 (7 / 2 / 0)
0
Поражения (нокауты / сабмишены / решения)
3 (1 / 0 / 2)
185,5
Рост (см)
191
185,5
Размах рук (см)
195,5
106,5
Размах ног (см)
109
Уроженец Дагестана, чемпион мира по боевому самбо. В профессиональных ММА выступает с 2023 года, большую часть карьеры провел в лиге Brave CF. В последнем поединке в ноябре одолел Лукаша Олека единогласным решением судей и впервые не смог одержать досрочную победу.
В профессиональных MMA выступает с 2012 года. Бился за пояс IFC в полутяжелом весе, но уступил. В 2015-м дебютировал в Bellator, который покинул после победы и двух поражений. Затем не выступал в профессиональных ММА до 2024-го. Вернулся и выиграл два боя подряд. В последнем поединке в ноябре нокаутировал Хассана Грэхема в первом раунде и стал чемпионом Combat Zone в тяжелом весе.
У Вианы крайне нестандартная карьера в профессиональных ММА. В прошлом году он вернулся после почти восьми лет паузы. Победы в обоих боях после возвращения и чемпионство в Combat Zone переоценивать не стоит — это довольно низкий уровень. Да и дело было в тяжелом весе, а теперь бразильцу предстоит выступить в полутяжелом.
И Магомедов — как раз один из самых перспективных проспектов в полутяжелой категории. Он активно выступает, набрал хороший ход и может закрепиться в PFL на высоком уровне. Проблем с тем, чтобы пройти возрастного Виану, у представителя Бахрейна возникнуть не должно. Рискнем предположить, что в итоге Магомедов победит досрочно.
Турнир стартует на арене «Seminole Hard Rock Hotel & Casino Hollywood» в Голливуде (штат Флорида, США) в пятницу, 22 августа, в 01:00 по московскому времени. Бой Магомедов — Виана стоит ожидать около 02:30 мск.
В полном объеме турнир в рамках платной подписки на территории России покажет сервис Okko.
Основной кард
Предварительный кард