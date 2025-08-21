Расул Магомедов — Гильерме Виана, 22 августа: прогноз на бой PFL, трансляция и полный кард

У Вианы крайне нестандартная карьера в профессиональных ММА. В прошлом году он вернулся после почти восьми лет паузы. Победы в обоих боях после возвращения и чемпионство в Combat Zone переоценивать не стоит — это довольно низкий уровень. Да и дело было в тяжелом весе, а теперь бразильцу предстоит выступить в полутяжелом.

И Магомедов — как раз один из самых перспективных проспектов в полутяжелой категории. Он активно выступает, набрал хороший ход и может закрепиться в PFL на высоком уровне. Проблем с тем, чтобы пройти возрастного Виану, у представителя Бахрейна возникнуть не должно. Рискнем предположить, что в итоге Магомедов победит досрочно.