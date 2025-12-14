Манчестер Сити - Брентфорд, 17 декабря: где смотреть матч Кубка лиги, прогноз, составы

Партнерский проект
На этой неделе пройдут четвертьфинальные матчи Кубка английской лиги по футболу. Один из главных фаворитов розыгрыша «Манчестер Сити» принимает «Брентфорд». На «Этихаде» обойдется без сюрпризов?
Турнир: Кубок лиги, 1/4 финала
Стадион: «Этихад» (Манчестер, Англия)
Главный судья: еще не объявлен
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Манчестер Сити»
|13
|2
|7
|41-24
|«Брентфорд»
|7
|2
|13
|24-41
Последние пять матчей «Манчестер Сити»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|12.12.2025
|«Кристал Пэлас»
«Манчестер Сити»
АПЛ
|10.12.2025
|«Реал»
1:2
«Манчестер Сити»
Лига чемпионов
|06.12.2025
|«Манчестер Сити»
3:0
«Сандерленд»
АПЛ
|02.12.2025
|«Фулхэм»
4:5
«Манчестер Сити»
АПЛ
|29.11.2025
|«Манчестер Сити»
3:2
«Лидс»
АПЛ
Последние пять матчей «Брентфорда»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|14.12.2025
|«Брентфорд»
«Лидс»
АПЛ
|03.12.2025
|«Тоттенхэм»
2:0
«Брентфорд»
АПЛ
|29.11.2025
|«Брентфорд»
3:1
«Бернли»
АПЛ
|22.11.2025
|«Брайтон»
2:1
«Брентфорд»
АПЛ
|09.11.2025
|«Брентфорд»
3:1
«Ньюкасл»
АПЛ
1/4 финала
16.12.2025, 23:00. «Кардифф Сити» – «Челси»
17.12.2025, 22:30. «Манчестер Сити» – «Брентфорд»
17.12.2025, 23:15. «Ньюкасл Юнайтед» – «Фулхэм»
23.12.2025, 23:00. «Арсенал» – «Кристал Пэлас
В конце 2010-х - начале 2020-х «Манчестер Сити» четырежды подряд брал эту чашу, но после 2021 года даже до финала ни разу не добирался. Очевидно, что этот турнир не слишком вдохновляет миллионеров с «Этихада». В списке приоритетов на сезон он занимает в лучшем случае четвертое место. Наверняка в среду Хосеп Гвардиола даст отдохнуть большинству своих лидеров. Так что шансы на успех «Брентфорда» наверняка будут. Со стороны гостей бешеный настрой на игру предполагается по умолчанию.
«Брентфорд» и в АПЛ периодически преподносит сюрпризы наподобие победы над «Ньюкаслом» месячной давности. Нет сомнений, что гости Манчестера упрутся на поле «Этихада». Последняя их встреча в Манчестере завершилась непростой победой фаворита - 2:1.
Широкая ротация состава со стороны «горожан» повышает шансы андердога хотя бы на забитый мяч. Ждем голов от обеих команд.
Российское ТВ не транслирует английские футбольные турниры. Следить за ходом матча онлайн можно на платформах легальных букмекеров и в тематических пабликах.
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|«МАРАФОН»
|Графическая
|Регистрация в БК
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
|«Спорт-Экспресс»
|Текстовая
|-
Потери
«Манчестер Сити»: Ковачич (травма)
«Брентфорд»: Дасилва, Миламбо, Карвальо (все - травмы)
Коэффициент на победу гостей в основное время в «МАРАФОН» почти в шесть раз превышает котировку на хозяев - 8.20 против 1.40. Ничья по итогам 90 минут идет в конторе с коэффициентом 5.10.
Аналитики считают наиболее вероятным счетом матча 2:0. Этот вариант котируется за 7.10.
Коэффициент 1.53 на тотал больше 2.5 предвещает скорее результативный матч в Манчестере, чем «низовой».