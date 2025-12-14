Манчестер Сити - Брентфорд, 17 декабря: где смотреть матч Кубка лиги, прогноз, составы

В конце 2010-х - начале 2020-х «Манчестер Сити» четырежды подряд брал эту чашу, но после 2021 года даже до финала ни разу не добирался. Очевидно, что этот турнир не слишком вдохновляет миллионеров с «Этихада». В списке приоритетов на сезон он занимает в лучшем случае четвертое место. Наверняка в среду Хосеп Гвардиола даст отдохнуть большинству своих лидеров. Так что шансы на успех «Брентфорда» наверняка будут. Со стороны гостей бешеный настрой на игру предполагается по умолчанию.

«Брентфорд» и в АПЛ периодически преподносит сюрпризы наподобие победы над «Ньюкаслом» месячной давности. Нет сомнений, что гости Манчестера упрутся на поле «Этихада». Последняя их встреча в Манчестере завершилась непростой победой фаворита - 2:1.

Широкая ротация состава со стороны «горожан» повышает шансы андердога хотя бы на забитый мяч. Ждем голов от обеих команд.