Манчестер Сити - Брентфорд, 17 декабря: где смотреть матч Кубка лиги, прогноз, составы

Гвардиола немного облегчит сопернику задачу
Валентин Васильев

На этой неделе пройдут четвертьфинальные матчи Кубка английской лиги по футболу. Один из главных фаворитов розыгрыша «Манчестер Сити» принимает «Брентфорд». На «Этихаде» обойдется без сюрпризов?

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Манчестер Сити»

17.12.2025, Ср

22:30 МСК

«Брентфорд»

П1 - 1.40

Х - 5.10

П2 - 8.20

Турнир:  Кубок лиги, 1/4 финала

Стадион: «Этихад»   (Манчестер, Англия)

Главный судья: еще не объявлен

Форма команд

История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Манчестер Сити»132741-24
«Брентфорд»721324-41

Последние пять матчей «Манчестер Сити»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

12.12.2025«Кристал Пэлас»

 

«Манчестер Сити»

АПЛ

10.12.2025«Реал»

1:2

«Манчестер Сити»

Лига чемпионов

06.12.2025«Манчестер Сити»

3:0

«Сандерленд»

АПЛ

02.12.2025«Фулхэм»

4:5

«Манчестер Сити»

АПЛ

29.11.2025«Манчестер Сити»

3:2

«Лидс»

АПЛ

Последние пять матчей «Брентфорда»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

14.12.2025«Брентфорд»

 

«Лидс»

АПЛ

03.12.2025«Тоттенхэм»

2:0

«Брентфорд»

АПЛ

29.11.2025«Брентфорд»

3:1

«Бернли»

АПЛ

22.11.2025«Брайтон»

2:1

«Брентфорд»

АПЛ

09.11.2025«Брентфорд»

3:1

«Ньюкасл»

АПЛ

Календарь матчей

1/4 финала

16.12.2025, 23:00. «Кардифф Сити» – «Челси»  

17.12.2025, 22:30. «Манчестер Сити» – «Брентфорд»

17.12.2025, 23:15. «Ньюкасл Юнайтед» – «Фулхэм»  

23.12.2025, 23:00. «Арсенал» – «Кристал Пэлас

Прогноз на матч

В конце 2010-х - начале 2020-х «Манчестер Сити» четырежды подряд брал эту чашу, но после 2021 года даже до финала ни разу не добирался. Очевидно, что этот турнир не слишком вдохновляет миллионеров с «Этихада». В списке приоритетов на сезон он занимает в лучшем случае четвертое место. Наверняка в среду Хосеп Гвардиола даст отдохнуть большинству своих лидеров.  Так что шансы на успех «Брентфорда» наверняка будут. Со стороны гостей бешеный настрой на игру предполагается по умолчанию.

«Брентфорд» и в АПЛ периодически преподносит сюрпризы наподобие победы над «Ньюкаслом» месячной давности. Нет сомнений, что гости Манчестера упрутся на поле «Этихада». Последняя их встреча в Манчестере завершилась непростой победой фаворита - 2:1. 

Широкая ротация состава со стороны «горожан» повышает шансы андердога хотя бы на забитый мяч. Ждем голов от  обеих команд.

Бонусы на матч

БукмекерСумма бонусаВид бонуса
«МАРАФОН»До 25 тысяч рублейПриветственный
FONBETДо 15 тысяч рублейПриветственный
WINLINEДо 3 тысяч рублейПриветственный

Трансляции

Российское ТВ не транслирует английские футбольные турниры. Следить за ходом матча онлайн можно на платформах легальных букмекеров и в тематических пабликах.

ВещательТип трансляцииУсловия
«МАРАФОН»ГрафическаяРегистрация в БК
«Чемпионат»Текстовая-
«Спорт-Экспресс»Текстовая-
КАК СТАВИТЬ ВО ВРЕМЯ ТРАНСЛЯЦИИ? ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ С ЛАЙВ-СТАВКАМИ

Составы команд

Потери

«Манчестер Сити»: Ковачич (травма)

«Брентфорд»: Дасилва, Миламбо, Карвальо (все - травмы)

Коэффициенты букмекеров

Коэффициент на победу гостей в основное время в «МАРАФОН» почти в шесть раз превышает котировку на хозяев - 8.20 против 1.40. Ничья по итогам 90 минут идет в конторе с коэффициентом 5.10.

Вопросы и ответы

С каким счетом закончится матч «Манчестер Сити» - «Брентфорд»?

Аналитики считают наиболее вероятным счетом матча 2:0. Этот вариант котируется за 7.10.

Матч «Манчестер Сити» - «Брентфорд» будет результативным?

Коэффициент 1.53 на тотал больше 2.5 предвещает скорее результативный матч в Манчестере, чем «низовой».

