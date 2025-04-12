Джим Миллер — Чейс Хупер, 13 апреля: прогноз на бой UFC, трансляция и полный кард

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В предварительном карде турнира UFC 314 пройдет поединок в легком весе (до 70,3 кг) между американцами Джимом Миллером и Чейсом Хупером. Сумеет ли проспект остановить ветерана и продлить серию побед?
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Миллер
Хупер
США
Страна
США
41
Возраст
25
57
Бои
19
38 (7 / 21 / 10)
Победы (нокауты / сабмишены / решения)
15 (4 / 8 / 3)
18 (2 / 3 / 13)
Поражения (нокауты / сабмишены / решения)
3 (1 / 0 / 2)
0
Ничьи
1
1
Без результата
0
173
Рост (см)
185,5
180,5
Размах рук (см)
188
101,5
Размах ног (см)
104
В четырехлетнем возрасте начал заниматься борьбой, впоследствии освоил смешанные единоборства, получил черный пояс по бразильскому джиу-джитсу. В профессиональных ММА выступает с 2005 года. Был чемпионом RF в полулегком весе, Cage Fury FC и ROC — в легком, USKBA — в полусреднем. С 2008-го выступает в UFC. Владеет рекордами промоушена по числу боев (45) и побед (27). В последнем поединке в ноябре одолел Деймона Джексона удушающим приемом в первом раунде.
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Обладатель черного пояса по бразильскому джиу-джитсу. В профессиональных MMA выступает с 2017 года. Был чемпионом Dominate FC в полулегком весе и Combate Games — в легком. После этого победил в Претендентской серии Дэйны Уайта, но в UFC дебютировал после нескольких боев — в 2019-м. Под эгидой ведущего промоушена одержал семь побед при трех поражениях. На данный момент идет на серии из четырех выигранных поединков. В последнем бою в декабре одолел Клэя Гуиду болевым приемом в первом раунде.
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Миллер продолжает переписывать уже собственные рекорды UFC и выглядит вполне конкурентоспособным. Букмекеры почти не верят в него в предстоящем бою, но вообще-то это может быть очень непростой вечер для Хупера.
Потенциально у молодого американца должно быть функциональное преимущество, все-таки возраст Миллера сказывается на его выносливости. Однако по навыкам ветеран остается опасным. С Хупером он вполне может конкурировать в стойке, но главная стихия для обоих — партер. Наверняка на нижний этаж поединок рано или поздно зайдет, а там мы вправе ожидать конкурентное противостояние, где на первый план как раз выйдет выносливость.
Таким образом, быстрый финал увидим вряд ли. Пока у Миллера будут силы, сохранится и интрига. А вот победа по очкам гораздо вероятнее для Хупера, так как его визави восемь последних судейских решений проиграл. Ставим на то, что в итоге соперники проведут в октагоне больше половины боя.
Турнир UFC 314 пройдет на арене «Kaseya Center» в Майами (штат Флорида, США). Шоу стартует в воскресенье, 13 апреля, в 01:00 по московскому времени. Бой Миллер — Хупер стоит ожидать около 03:30 мск.
В полном объеме турнир покажут специализированный сервис промоушена UFC Fight Pass (по платной подписке) и легальные букмекерские конторы Winline и BetBoom (для зарегистрированных пользователей). На телевидении «Матч! Боец» будет транслировать шоу целиком, а на федеральном «Матч ТВ» покажут только основной кард.
Основной кард
Прелимы
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