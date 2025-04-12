Джим Миллер — Чейс Хупер, 13 апреля: прогноз на бой UFC, трансляция и полный кард

Миллер продолжает переписывать уже собственные рекорды UFC и выглядит вполне конкурентоспособным. Букмекеры почти не верят в него в предстоящем бою, но вообще-то это может быть очень непростой вечер для Хупера.

Потенциально у молодого американца должно быть функциональное преимущество, все-таки возраст Миллера сказывается на его выносливости. Однако по навыкам ветеран остается опасным. С Хупером он вполне может конкурировать в стойке, но главная стихия для обоих — партер. Наверняка на нижний этаж поединок рано или поздно зайдет, а там мы вправе ожидать конкурентное противостояние, где на первый план как раз выйдет выносливость.

Таким образом, быстрый финал увидим вряд ли. Пока у Миллера будут силы, сохранится и интрига. А вот победа по очкам гораздо вероятнее для Хупера, так как его визави восемь последних судейских решений проиграл. Ставим на то, что в итоге соперники проведут в октагоне больше половины боя.