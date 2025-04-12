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11 апреля 8:31ГлавнаяПрогнозыЕдиноборстваАбсолютный бойцовский чемпионат (UFC)

Джим Миллер — Чейс Хупер, 13 апреля: прогноз на бой UFC, трансляция и полный кард

Легендарный ветеран снова в деле
Александр Бокулёв
Источник: bigmarcel24
Источник: bigmarcel24

В предварительном карде турнира UFC 314 пройдет поединок в легком весе (до 70,3 кг) между американцами Джимом Миллером и Чейсом Хупером. Сумеет ли проспект остановить ветерана и продлить серию побед?

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Статистика

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Миллер

 

Хупер

США

Страна

США

41

Возраст

25

57

Бои

19

38 (7 / 21 / 10)

Победы (нокауты / сабмишены / решения)

15 (4 / 8 / 3)

18 (2 / 3 / 13)

Поражения (нокауты / сабмишены / решения)

3 (1 / 0 / 2)

0

Ничьи

1

1

Без результата

0

173

Рост (см)

185,5

180,5

Размах рук (см)

188

101,5

Размах ног (см)

104

Джим Миллер

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В четырехлетнем возрасте начал заниматься борьбой, впоследствии освоил смешанные единоборства, получил черный пояс по бразильскому джиу-джитсу. В профессиональных ММА выступает с 2005 года. Был чемпионом RF в полулегком весе, Cage Fury FC и ROC — в легком, USKBA — в полусреднем. С 2008-го выступает в UFC. Владеет рекордами промоушена по числу боев (45) и побед (27). В последнем поединке в ноябре одолел Деймона Джексона удушающим приемом в первом раунде.

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Чейс Хупер

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Обладатель черного пояса по бразильскому джиу-джитсу. В профессиональных MMA выступает с 2017 года. Был чемпионом Dominate FC в полулегком весе и Combate Games — в легком. После этого победил в Претендентской серии Дэйны Уайта, но в UFC дебютировал после нескольких боев — в 2019-м. Под эгидой ведущего промоушена одержал семь побед при трех поражениях. На данный момент идет на серии из четырех выигранных поединков. В последнем бою в декабре одолел Клэя Гуиду болевым приемом в первом раунде.

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Сравнение коэффициентов

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 Победа МиллераПобеда ХупераДосрочное завершениеПолный бой
PARI5,801,151,442,66

Прогноз на бой

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Миллер продолжает переписывать уже собственные рекорды UFC и выглядит вполне конкурентоспособным. Букмекеры почти не верят в него в предстоящем бою, но вообще-то это может быть очень непростой вечер для Хупера. 

Потенциально у молодого американца должно быть функциональное преимущество, все-таки возраст Миллера сказывается на его выносливости. Однако по навыкам ветеран остается опасным. С Хупером он вполне может конкурировать в стойке, но главная стихия для обоих — партер. Наверняка на нижний этаж поединок рано или поздно зайдет, а там мы вправе ожидать конкурентное противостояние, где на первый план как раз выйдет выносливость.

Таким образом, быстрый финал увидим вряд ли. Пока у Миллера будут силы, сохранится и интрига. А вот победа по очкам гораздо вероятнее для Хупера, так как его визави восемь последних судейских решений проиграл. Ставим на то, что в итоге соперники проведут в октагоне больше половины боя.

Полный кард, где смотреть бой Миллер Хупер

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Турнир UFC 314 пройдет на арене «Kaseya Center» в Майами (штат Флорида, США). Шоу стартует в воскресенье, 13 апреля, в 01:00 по московскому времени. Бой Миллер Хупер стоит ожидать около 03:30 мск.

В полном объеме турнир покажут специализированный сервис промоушена UFC Fight Pass (по платной подписке) и легальные букмекерские конторы Winline и BetBoom (для зарегистрированных пользователей). На телевидении «Матч! Боец» будет транслировать шоу целиком, а на федеральном «Матч ТВ» покажут только основной кард.

Основной кард

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