Мишель Перейра — Кайл Докос, 23 августа: прогноз на бой UFC, трансляция и полный кард

Перейра — один из наиболее самобытных бойцов UFC. Он способен устраивать настоящее шоу в октагоне и имеет в арсенале сумасшедшие удары и своеобразные трюки. Всё это делает из бразильца неудобного соперника для большинства спортсменов. Он непредсказуем в стойке, постоянно меняет темп боя, комбинирует стили. Вдобавок Перейра довольно опасен и в партере благодаря хорошей джитсерской базе.

В последние годы бразилец сбалансировал зрелищность и рациональность, что улучшило его результаты. Но при повышении уровня оппозиции случилась серия из двух поражений. Однако Перейра достаточно опытен, чтобы не сломаться психологически под грузом неудач. Тем более что соперник точно ему по силам.

Да, Докос прекрасно чувствует себя в партере и является качественным джитсером. Однако в стойке его отставание от Перейры, пожалуй, критично. Полагаем, бразилец не позволит американцу проявить себя в борьбе, а на верхнем этаже разобьет его. Но быструю развязку не ждем — вероятно, форсировать события бойцы не будут и доберутся как минимум до второго раунда.