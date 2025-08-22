Ведомости
Мишель Перейра — Кайл Докос, 23 августа: прогноз на бой UFC, трансляция и полный кард

Яркий и самобытный бразилец прервет серию поражений?
Александр Бокулёв
Источник: bigmarcel24
Источник: bigmarcel24

У бразильца Мишеля Перейра был запланирован поединок с соотечественником Марко Тулио, но последний снялся с боя. На замену вышел американец Кайл Докос. Чем завершится новое противостояние в среднем весе (до 83,9 кг) на ближайшем турнире UFC?

Статистика

Перейра

 

Докос

Бразилия

Страна

США

31

Возраст

32

46

Бои

20

31 (11 / 9 / 11)

Победы (нокауты / сабмишены / решения)

15 (1 / 11 / 3)

13 (2 / 1 / 9 / 1)

Поражения (нокауты / сабмишены / решения / дисквалификации)

 4 (2 / 0 / 2 / 0)

2

Без результата

1

185,5

Рост (см)

190,5

185,5

Размах рук (см)

193

106,5

Размах ног (см)

109

Мишель Перейра

В 12 лет начал заниматься карате, с 16 лет — бразильским джиу-джитсу. Получил черные пояса в этих видах спорта. В профессиональных MMA выступает с 2011 года, имеет опыт боев в полусредней и средней весовых категориях. В 2017-м завоевал пояс SBC в полусреднем дивизионе, в 2019-м дебютировал в UFC. В сильнейшем промоушене мира выиграл девять боев и четырежды уступил. На данный момент идет на серии из двух поражений. В последнем поединке в апреле проиграл Абусупьяну Магомедову единогласным решением судей.

Кайл Докос

Обладатель черного пояса по бразильскому джиу-джитсу и пурпурного — по тайскому боксу. В профессиональных ММА выступает с 2017 года. Был чемпионом Сage Fury FC в среднем весе. Победил в Претендентской серии Дэйны Уайта и дважды защитил титул, после чего перешел в UFC. С 2020 года под эгидой промоушена одержал две победы при четырех поражениях и одном поединке без результата и был уволен. Вернулся в Cage Fury FC, где выиграл все четыре боя, вновь забрал пояс в среднем весе и защитил его дважды.

Сравнение коэффициентов

 Победа ПерейрыПобеда ДокосаТМ (2,5)ТБ (2,5)
PARI1,303,661,951,80

Прогноз на бой

Перейра — один из наиболее самобытных бойцов UFC. Он способен устраивать настоящее шоу в октагоне и имеет в арсенале сумасшедшие удары и своеобразные трюки. Всё это делает из бразильца неудобного соперника для большинства спортсменов. Он непредсказуем в стойке, постоянно меняет темп боя, комбинирует стили. Вдобавок Перейра довольно опасен и в партере благодаря хорошей джитсерской базе.

В последние годы бразилец сбалансировал зрелищность и рациональность, что улучшило его результаты. Но при повышении уровня оппозиции случилась серия из двух поражений. Однако Перейра достаточно опытен, чтобы не сломаться психологически под грузом неудач. Тем более что соперник точно ему по силам.

Да, Докос прекрасно чувствует себя в партере и является качественным джитсером. Однако в стойке его отставание от Перейры, пожалуй, критично. Полагаем, бразилец не позволит американцу проявить себя в борьбе, а на верхнем этаже разобьет его. Но быструю развязку не ждем — вероятно, форсировать события бойцы не будут и доберутся как минимум до второго раунда.

Полный кард, где смотреть бой Перейра Докос

Турнир UFC Fight Night 257 пройдет на Крытом стадионе Шанхая в Китае. Шоу стартует в субботу, 23 августа, в 10:00 по московскому времени. Бой Перейра Докос стоит ожидать около 11:30 мск.

В полном объеме турнир покажут специализированный сервис промоушена UFC Fight Pass (по платной подписке) и легальные букмекерские конторы Winline и BetBoom (для зарегистрированных пользователей). На телевидении целиком транслировать шоу будут и «Матч ТВ», и «Матч! Боец».

Основной кард

Прелимы

  • Махешат Хайсайер (Китай) — Гейдж Янг (США). Легкий вес;
  • Лонэ Кавана (Англия) — Чарльз Джонсон (США). Наилегчайший вес;
  • Ронг Жу (Китай) — Остин Хаббард (США). Легкий вес;
  • Мишель Перейра (Бразилия) — Кайл Докос (США). Средний вес;
  • Йи Жа (Китай) — Вестин Уилсон (США). Полулегкий вес;
  • Ксяо Лон (Китай) — Суянг Ю (Республика Корея). Легчайший вес;
  • Уран Сатыбалдиев (Кыргызстан) — Дияр Нургожай (Казахстан). Полутяжелый вес.

