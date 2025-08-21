Дияр Нургожай — Уран Сатыбалдиев, 23 августа: прогноз на бой UFC, трансляция и полный кард

Партнерский проект
Кард ближайшего турнира UFC откроет поединок в полутяжелом весе (до 93 кг) между казахстанцем Дияром Нургожаем и кыргызстанцем Ураном Сатыбалдиевым. Кто сможет одержать первую победу в промоушене?
Нургожай
Сатыбалдиев
Казахстан
Страна
Кыргызстан
28
Возраст
31
11
Бои
9
10 (6 / 2 / 2)
Победы (нокауты / сабмишены / решения)
8 (5 / 1 / 2)
1 (0 / 1 / 0)
Поражения (нокауты / сабмишены / решения)
1 (0 / 0 / 1)
188
Рост (см)
193
188
Размах рук (см)
200,5
101,5
Размах ног (см)
109
Уроженец Алматинской области, чемпион мира по панкратиону. В 2015-м начал заниматься смешанными единоборствами, на профессиональном уровне выступает с 2017-го. В 2022-м стал чемпионом Eagle FC в полутяжелом весе. В прошлом октябре победил в рамках Претендентской серии Дэйны Уайта и получил контракт с UFC. В последнем поединке в марте дебютировал в лиге, но провалил взвешивание и проиграл Брендсону Рибейро болевым приемом во втором раунде.
В профессиональных ММА выступает с 2020 года. Был чемпионом Open FC в полутяжелом весе, затем взял титул LFA в этой же категории. В последнем поединке в апреле дебютировал в UFC на коротком уведомлении и уступил Мартину Будаю единогласным решением судей.
Оба спортсмена проиграли дебютные поединки в UFC, но ситуации у них разные. Если Сатыбалдиев вышел на коротком уведомлении против представителя топ-15 тяжелого дивизиона и уступил лишь по очкам, то Нургожай провалил взвешивание и потерпел досрочное поражение от довольно скромного оппонента.
Вторая подряд неудача вполне может поставить крест на карьере казахстанца в UFC, поэтому к мотивации вопросов нет. Но нельзя исключать, что в таких обстоятельствах Нургожай будет чрезмерно осторожничать и отдаст инициативу сопернику. Впрочем, у казахстанца в любом случае будут шансы на победу, так как Сатыбалдиев регулярно допускает ошибки в обороне. Справедливости ради — грешит этим и Нургожай.
Резюмируя, ждем результативные атаки от обоих. С высокой вероятностью бой пройдет в стойке, так как инициировать разборки в партере спортсмены не любят. И пока Сатыбалдиев зарекомендовал себя лучше, да и преимущество в габаритах у него заметное — хорошие поводы заиграть именно его победу с приятным коэффициентом.
Турнир UFC Fight Night 257 пройдет на Крытом стадионе Шанхая в Китае. Шоу стартует в субботу, 23 августа, в 10:00 по московскому времени. Его откроет именно бой Нургожай — Сатыбалдиев.
В полном объеме турнир покажут специализированный сервис промоушена UFC Fight Pass (по платной подписке) и легальные букмекерские конторы Winline и BetBoom (для зарегистрированных пользователей). На телевидении целиком транслировать шоу будут и «Матч ТВ», и «Матч! Боец».
