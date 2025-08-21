Дияр Нургожай — Уран Сатыбалдиев, 23 августа: прогноз на бой UFC, трансляция и полный кард

Оба спортсмена проиграли дебютные поединки в UFC, но ситуации у них разные. Если Сатыбалдиев вышел на коротком уведомлении против представителя топ-15 тяжелого дивизиона и уступил лишь по очкам, то Нургожай провалил взвешивание и потерпел досрочное поражение от довольно скромного оппонента.

Вторая подряд неудача вполне может поставить крест на карьере казахстанца в UFC, поэтому к мотивации вопросов нет. Но нельзя исключать, что в таких обстоятельствах Нургожай будет чрезмерно осторожничать и отдаст инициативу сопернику. Впрочем, у казахстанца в любом случае будут шансы на победу, так как Сатыбалдиев регулярно допускает ошибки в обороне. Справедливости ради — грешит этим и Нургожай.

Резюмируя, ждем результативные атаки от обоих. С высокой вероятностью бой пройдет в стойке, так как инициировать разборки в партере спортсмены не любят. И пока Сатыбалдиев зарекомендовал себя лучше, да и преимущество в габаритах у него заметное — хорошие поводы заиграть именно его победу с приятным коэффициентом.