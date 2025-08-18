Ведомости
Байсангур Сусуркаев — Эрик Нолан, 17 августа: прогноз на бой UFC, трансляция и полный кард

Россиянин из команды Хамзата Чимаева на огромном хайпе
Александр Бокулёв
Источник: bigmarcel24
Источник: bigmarcel24

Россиянин Байсангур Сусуркаев на нынешней неделе победил в Претендентской серии Дэйны Уайта и не только заработал контракт с UFC, но и получил бой на ближайшем турнире — через четыре дня после прошлого поединка (это рекордно короткий промежуток в истории промоушена). Спортсмену чеченского происхождения предстоит противостояние в среднем весе (до 83,9 кг) с американцем Эриком Ноланом. Продолжится ли хайп Сусуркаева?

Статистика

Статистика

Сусуркаев

 

Нолан

Россия

Страна

США

24

Возраст

27

9

Бои

11

9 (8 / 0 / 1)

Победы (нокауты / сабмишены / решения)

8 (4 / 2 / 2)

0

Поражения (нокауты / сабмишены / решения)

3 (0 / 1 / 2)

188

Рост (см)

188

200,5

Размах рук (см)

188

117

Размах ног (см)

105,5

Байсангур Сусуркаев

Родился в Махачкале, но вырос в Грозном. По национальности чеченец. В десятилетнем возрасте начал заниматься рукопашным боем, впоследствии освоил боевое самбо, панкратион, муай-тай. В профессиональных ММА выступает с 2019 года. Большую часть карьеры провел в промоушене ACA Young Eagles, но затем была пауза в карьере. Возобновив выступления, одержал две победы в американских лигах, после чего в последнем поединке 12 августа нокаутировал Муртазу Талху Али в первом раунде в рамках Претендентской серии Дэйны Уайта.

Эрик Нолан

Обладатель пурпурного пояса по бразильскому джиу-джитсу. В профессиональных ММА выступает с 2021 года. Всю прошлую карьеру провел в промоушене Cage Fury FC. В последнем поединке в мае нокаутировал Блэйна Ричардса в первом раунде и стал чемпионом этой лиги в полусреднем весе. На данный момент идет на серии из четырех побед.

Сравнение коэффициентов

 Победа СусуркаеваПобеда НоланаДосрочное завершениеПолный бой
PARI1,079,351,125,70

Прогноз на бой

Максимально стихийный поединок, организованный в экстремально короткие сроки. Нолан принял отчаянный вызов во многом ради контракта с UFC, но вряд ли он дебютирует с победы. Конечно, бой выглядит потенциальным трамплином для Сусуркаева, вокруг которого уже значительный хайп.

Россиянин, тренировавшийся, например, с казахстанцем Шавкатом Рахмоновым, помогал представителю ОАЭ Хамзату Чимаеву готовиться к UFC 319. И параллельно сам потрясающе выступил в Претендентской серии Дэйны Уайта. Сусуркаев подтвердил, что обладает внушительным потенциалом, а уровень его подготовки, вероятно, кратно лучше по сравнению с Ноланом, который вообще-то специализируется на полусреднем дивизионе.

Резюмируя, согласимся с букмекерами, считающими, что американец попал под раздачу. Если при агрессивных атаках Сусуркаев не забудет о защите, то наверняка снесет соперника. Линия на бой крайне неудобная, поэтому рискнем и заиграем комбинацию исхода и тайминга.

Полный кард, где смотреть бой Сусуркаев Нолан

Турнир UFC 319 пройдет на арене «United Center» в Чикаго (штат Иллинойс, США). Шоу стартует в воскресенье, 17 августа, в 01:00 по московскому времени. Бой Сусуркаев Нолан стоит ожидать около 04:30 мск.

В полном объеме турнир покажут специализированный сервис промоушена UFC Fight Pass (по платной подписке) и легальные букмекерские конторы Winline и BetBoom (для зарегистрированных пользователей). На телевидении «Матч! Боец» будет транслировать шоу целиком, а на федеральном «Матч ТВ» покажут только основной кард.

Основной кард

Прелимы

  • Байсангур Сусуркаев (Россия) — Эрик Нолан (США). Средний вес;
  • Джеральд Мёршарт (США) — Михал Олексейчук (Польша). Средний вес;
  • Джессика Андраде (Бразилия) — Лупита Годинес (Мексика). Женский минимальный вес;
  • Чейс Хупер (США) — Александр Эрнандес (США). Легкий вес;
  • Эдсон Барбоза (Бразилия) — Драккар Клозе (США). Легкий вес;
  • Карине Силва (Бразилия) — Джейджей Олдрич (США). Женский наилегчайший вес;
  • Алиби Идрис (Казахстан) — Джозеф Моралес (США). Наилегчайший вес. Финал The Ultimate Fighter 33.

