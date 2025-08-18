Байсангур Сусуркаев — Эрик Нолан, 17 августа: прогноз на бой UFC, трансляция и полный кард

Максимально стихийный поединок, организованный в экстремально короткие сроки. Нолан принял отчаянный вызов во многом ради контракта с UFC, но вряд ли он дебютирует с победы. Конечно, бой выглядит потенциальным трамплином для Сусуркаева, вокруг которого уже значительный хайп.

Россиянин, тренировавшийся, например, с казахстанцем Шавкатом Рахмоновым, помогал представителю ОАЭ Хамзату Чимаеву готовиться к UFC 319. И параллельно сам потрясающе выступил в Претендентской серии Дэйны Уайта. Сусуркаев подтвердил, что обладает внушительным потенциалом, а уровень его подготовки, вероятно, кратно лучше по сравнению с Ноланом, который вообще-то специализируется на полусреднем дивизионе.

Резюмируя, согласимся с букмекерами, считающими, что американец попал под раздачу. Если при агрессивных атаках Сусуркаев не забудет о защите, то наверняка снесет соперника. Линия на бой крайне неудобная, поэтому рискнем и заиграем комбинацию исхода и тайминга.