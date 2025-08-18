Байсангур Сусуркаев — Эрик Нолан, 17 августа: прогноз на бой UFC, трансляция и полный кард

Партнерский проект
Россиянин Байсангур Сусуркаев на нынешней неделе победил в Претендентской серии Дэйны Уайта и не только заработал контракт с UFC, но и получил бой на ближайшем турнире — через четыре дня после прошлого поединка (это рекордно короткий промежуток в истории промоушена). Спортсмену чеченского происхождения предстоит противостояние в среднем весе (до 83,9 кг) с американцем Эриком Ноланом. Продолжится ли хайп Сусуркаева?
ПОЛУЧИТЬ ДО 25 000 РУБЛЕЙ ОТ PARI
Сусуркаев
Нолан
Россия
Страна
США
24
Возраст
27
9
Бои
11
9 (8 / 0 / 1)
Победы (нокауты / сабмишены / решения)
8 (4 / 2 / 2)
0
Поражения (нокауты / сабмишены / решения)
3 (0 / 1 / 2)
188
Рост (см)
188
200,5
Размах рук (см)
188
117
Размах ног (см)
105,5
Родился в Махачкале, но вырос в Грозном. По национальности чеченец. В десятилетнем возрасте начал заниматься рукопашным боем, впоследствии освоил боевое самбо, панкратион, муай-тай. В профессиональных ММА выступает с 2019 года. Большую часть карьеры провел в промоушене ACA Young Eagles, но затем была пауза в карьере. Возобновив выступления, одержал две победы в американских лигах, после чего в последнем поединке 12 августа нокаутировал Муртазу Талху Али в первом раунде в рамках Претендентской серии Дэйны Уайта.
Лучшие букмекерские конторы для ставок во время боя
Обладатель пурпурного пояса по бразильскому джиу-джитсу. В профессиональных ММА выступает с 2021 года. Всю прошлую карьеру провел в промоушене Cage Fury FC. В последнем поединке в мае нокаутировал Блэйна Ричардса в первом раунде и стал чемпионом этой лиги в полусреднем весе. На данный момент идет на серии из четырех побед.
Лучшие букмекерские конторы для ставок на MMA с телефона
Максимально стихийный поединок, организованный в экстремально короткие сроки. Нолан принял отчаянный вызов во многом ради контракта с UFC, но вряд ли он дебютирует с победы. Конечно, бой выглядит потенциальным трамплином для Сусуркаева, вокруг которого уже значительный хайп.
Россиянин, тренировавшийся, например, с казахстанцем Шавкатом Рахмоновым, помогал представителю ОАЭ Хамзату Чимаеву готовиться к UFC 319. И параллельно сам потрясающе выступил в Претендентской серии Дэйны Уайта. Сусуркаев подтвердил, что обладает внушительным потенциалом, а уровень его подготовки, вероятно, кратно лучше по сравнению с Ноланом, который вообще-то специализируется на полусреднем дивизионе.
Резюмируя, согласимся с букмекерами, считающими, что американец попал под раздачу. Если при агрессивных атаках Сусуркаев не забудет о защите, то наверняка снесет соперника. Линия на бой крайне неудобная, поэтому рискнем и заиграем комбинацию исхода и тайминга.
Турнир UFC 319 пройдет на арене «United Center» в Чикаго (штат Иллинойс, США). Шоу стартует в воскресенье, 17 августа, в 01:00 по московскому времени. Бой Сусуркаев — Нолан стоит ожидать около 04:30 мск.
В полном объеме турнир покажут специализированный сервис промоушена UFC Fight Pass (по платной подписке) и легальные букмекерские конторы Winline и BetBoom (для зарегистрированных пользователей). На телевидении «Матч! Боец» будет транслировать шоу целиком, а на федеральном «Матч ТВ» покажут только основной кард.
Основной кард
Прелимы