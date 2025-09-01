Урал - Факел, 31 августа: где смотреть матч Лиги PARI, прогноз, составы

Из всех фаворитов дивизиона только эти две команды со старта в полной мере оправдывают свой статус. «Урал» допустил всего одну осечку, пропустив курьезный и редкий гол с углового от «Торпедо». «Факел» же катком давит всех подряд соперников, не только не теряя очки, но и практически не пропуская мячи в свои ворота!

Разница забитых-пропущенных воронежцев внушает уважение - 7:1. Поразить ворота лидера сумел только «КАМАЗ». При этом пять из шести побед у парней Шалимова были как под копирку - 1:0. Любопытно, что «Урал», наоборот, еще ни разу не повторился в счетах - во всех шести турах они были разными - 1:0, 3:2, 2:1, 2:0, 0:1, 4:0.

В личной встрече Ромащенко и Шалимов наверняка уделят еще более пристальное внимание обороне. Нас ждут «тактические шахматы» опытных специалистов. Поэтому решимся на двойной прогноз: хозяева не уступят при общем количестве голов не более 2.5.