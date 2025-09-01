Урал - Факел, 31 августа: где смотреть матч Лиги PARI, прогноз, составы

Партнерский проект
В последнем летнем туре Лиги PARI особняком стоит матч в Екатеринбурге. Неудивительно, что Футбольная национальная лига поставила его отдельно от всех остальных игр - на воскресенье. Анализируем предстоящее столкновение «Урала» с «Факелом», пробуем предугадать сценарий встречи.
Турнир: Лига PARI, 7-й тур
Стадион: «Екатеринбург Арена» (Екатеринбург)
Главный судья: Прокопов (Ярославль)
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Урал»
|14
|8
|10
|40-31
|«Факел»
|10
|8
|14
|31-40
Последние пять матчей «Урала»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|25.08.2025
|«Урал»
4:0
«Волга»
Лига PARI
|18.08.2025
|«Торпедо»
1:0
«Урал»
Лига PARI
|10.08.2025
|«Енисей»
0:2
«Урал»
Лига PARI
|02.08.2025
|«Урал»
2:1
«Родина»
Лига PARI
|28.07.2025
|«Урал»
3:2
«Черноморец»
Лига PARI
Последние пять матчей «Факела»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|24.08.2025
|«Факел»
1:0
«Нефтехимик»
Лига PARI
|17.08.2025
|«Черноморец»
0:1
«Факел»
Лига PARI
|11.08.2025
|«КАМАЗ»
1:2
«Факел»
Лига PARI
|03.08.2025
|«Факел»
1:0
«Сокол»
Лига PARI
|27.07.2025
|«Факел»
1:0
«Уфа»
Лига PARI
Перед седьмым туром лидеров дивизиона разделяют три очка.
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1. Факел
|6
|6
|0
|0
|7-1
|18
|2. Урал
|6
|5
|0
|1
|12-4
|15
|3. КАМАЗ
|6
|4
|1
|1
|12-7
|13
|4. Спартак Кострома
|6
|4
|1
|1
|9-5
|13
|5. Челябинск
|6
|4
|0
|2
|10-7
|12
|6. Ротор
|6
|3
|2
|1
|7-3
|11
|7. Арсенал
|6
|2
|4
|0
|10-6
|10
|8. СКА-Хабаровск
|6
|2
|2
|2
|6-6
|8
|9. Чайка
|6
|1
|3
|2
|6-7
|6
|10. Нефтехимик
|6
|1
|3
|2
|4-5
|6
|11. Шинник
|6
|1
|2
|3
|4-7
|5
|12. Уфа
|6
|1
|2
|3
|3-6
|5
|13. Енисей
|6
|1
|2
|3
|5-9
|5
|14. Торпедо
|6
|1
|1
|4
|3-8
|4
|15. Волга
|6
|1
|1
|4
|4-10
|4
|16. Родина
|6
|0
|4
|2
|5-8
|4
|17. Сокол
|6
|0
|4
|2
|3-6
|4
|18. Черноморец
|6
|0
|2
|4
|5-10
|2
Из всех фаворитов дивизиона только эти две команды со старта в полной мере оправдывают свой статус. «Урал» допустил всего одну осечку, пропустив курьезный и редкий гол с углового от «Торпедо». «Факел» же катком давит всех подряд соперников, не только не теряя очки, но и практически не пропуская мячи в свои ворота!
Разница забитых-пропущенных воронежцев внушает уважение - 7:1. Поразить ворота лидера сумел только «КАМАЗ». При этом пять из шести побед у парней Шалимова были как под копирку - 1:0. Любопытно, что «Урал», наоборот, еще ни разу не повторился в счетах - во всех шести турах они были разными - 1:0, 3:2, 2:1, 2:0, 0:1, 4:0.
В личной встрече Ромащенко и Шалимов наверняка уделят еще более пристальное внимание обороне. Нас ждут «тактические шахматы» опытных специалистов. Поэтому решимся на двойной прогноз: хозяева не уступят при общем количестве голов не более 2.5.
Федеральный канал «Матч ТВ» не прошел мимо ключевого события тура в Лиге PARI. Одноименный букмекер тоже покажет игру бесплатно.
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|«Матч ТВ»
|Видеотрансляция, Full HD
|Бесплатно
|PARI
|Видеотрансляция
|Регистрация в системе БК
|«Спорт-Экспресс»
|Текстовая
|-
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
Потери
«Урал»: нет
«Факел»: Дзиов (травма)
Ориентировочные стартовые составы на матч «Урал» - «Факел»:
|Позиция
|«Урал»
|«Факел»
|Позиция
|Вратарь
|57. Селихов
|1. Фролкин
|Вратарь
|Защитник
|44. Малькевич
|20. Юрганов
|Защитник
|Защитник
|2. Бегич
|95. Гапонов
|Защитник
|Защитник
|4. Бардачев
|27. Магкеев
|Защитник
|Защитник
|35. Прищепа
|18. Симонов
|Полузащитник
|Полузащитник
|6. Сунгатулин
|52. Нетфуллин
|Полузащитник
|Полузащитник
|37. Бондарев
|11. Моцпан
|Полузащитник
|Полузащитник
|42. Мосин
|10. Альшин
|Полузащитник
|Нападающий
|14. Железнов
|70. Абдоков
|Полузащитник
|Нападающий
|13. Акбашев
|19. Пуси
|Нападающий
|Нападающий
|50. Воронов
|93. Уридиа
|Нападающий
|Главный тренер
|Мирослав Ромащенко
|Игорь Шалимов
|Главный тренер
Такого высокого коэффициента на победу лидера дивизиона в этом сезоне еще не фиксировалось. Аналитики PARI подняли котировку на успех воронежцев до 4.30. На хозяев она более чем в два раза ниже! Ничью можно взять в черно-зеленой конторе за 2.70.
Эксперты считают наиболее вероятным исходом встречи ничью. Сразу два варианта - 0:0 и 1:1 - котируются в PARI за 5.50.
Коэффициент 2.60 на ТБ 2.5 не предвещает «искреннего» футбола на Урале.
В сети игру бесплатно покажет БК PARI, а на ТВ - федеральный «Матч ТВ».
На официальном сайте «Урала» представлен широкий ассортимент билетов в ценовом диапазоне от 250 до 3 300 рублей. Паспорт болельщика в Лиге PARI не требуется.