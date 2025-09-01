Ведомости
Урал - Факел, 31 августа: где смотреть матч Лиги PARI, прогноз, составы

Битва главных фаворитов в Екатеринбурге
Валентин Васильев

В последнем летнем туре Лиги PARI особняком стоит матч в Екатеринбурге. Неудивительно, что Футбольная национальная лига поставила его отдельно от всех остальных игр - на воскресенье. Анализируем предстоящее столкновение «Урала» с «Факелом», пробуем предугадать сценарий встречи.

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Урал» (Екатеринбург)

31.08.2025, Вс

14:00 МСК

«Факел» (Воронеж)

П1 - 2.08

Х - 2.70

П2 - 4.30

Турнир: Лига PARI, 7-й тур

Стадион: «Екатеринбург Арена» (Екатеринбург)

Главный судья: Прокопов (Ярославль)

Форма команд

История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Урал»1481040-31
«Факел»1081431-40

Последние пять матчей «Урала»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

25.08.2025«Урал»

4:0

«Волга»

Лига PARI

18.08.2025«Торпедо»

1:0

«Урал»

Лига PARI

10.08.2025«Енисей»

0:2

«Урал»

Лига PARI

02.08.2025«Урал»

2:1

«Родина»

Лига PARI

28.07.2025«Урал»

3:2

«Черноморец»

Лига PARI

Последние пять матчей «Факела»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

24.08.2025«Факел»

1:0

«Нефтехимик»

Лига PARI

17.08.2025«Черноморец»

0:1

«Факел»

Лига PARI

11.08.2025«КАМАЗ»

1:2

«Факел»

Лига PARI

03.08.2025«Факел»

1:0

«Сокол»

Лига PARI

27.07.2025«Факел»

1:0

«Уфа»

Лига PARI

Место в турнирной таблице

Перед седьмым туром лидеров дивизиона разделяют три очка.

КлубИВНПМячиОчки
1. Факел66007-118
2. Урал650112-415
3. КАМАЗ641112-713
4. Спартак Кострома64119-513
5. Челябинск640210-712
6. Ротор63217-311
7. Арсенал624010-610
8. СКА-Хабаровск62226-68
9. Чайка61326-76
10. Нефтехимик61324-56
11. Шинник61234-75
12. Уфа61233-65
13. Енисей61235-95
14. Торпедо61143-84
15. Волга61144-104
16. Родина60425-84
17. Сокол60423-64
18. Черноморец60245-102

Прогноз на матч

Из всех фаворитов дивизиона только эти две команды со старта в полной мере оправдывают свой статус. «Урал» допустил всего одну осечку, пропустив курьезный и редкий гол с углового от «Торпедо». «Факел» же катком давит всех подряд соперников, не только не теряя очки, но и практически не пропуская мячи в свои ворота!

Разница забитых-пропущенных воронежцев внушает уважение - 7:1. Поразить ворота лидера сумел только «КАМАЗ». При этом пять из шести побед у парней Шалимова были как под копирку - 1:0. Любопытно, что «Урал», наоборот, еще ни разу не повторился в счетах - во всех шести турах они были разными - 1:0, 3:2, 2:1, 2:0, 0:1, 4:0.

В личной встрече Ромащенко и Шалимов наверняка уделят еще более пристальное внимание обороне. Нас ждут «тактические шахматы» опытных специалистов. Поэтому решимся на двойной прогноз: хозяева не уступят при общем количестве голов не более 2.5.

Бонусы на матч

БукмекерСумма бонусаВид бонуса
🎁 PARIДо 25 тысяч рублейПриветственный
🎁 «Фонбет»До 15 тысяч рублейПриветственный
🎁 WinlineДо 3 тысяч рублейПриветственный, без депозита

Трансляции

Федеральный канал «Матч ТВ» не прошел мимо ключевого события тура в Лиге PARI. Одноименный букмекер тоже покажет игру бесплатно.

ВещательТип трансляцииУсловия
«Матч ТВ»Видеотрансляция, Full HDБесплатно
PARIВидеотрансляцияРегистрация в системе БК
«Спорт-Экспресс»Текстовая-
«Чемпионат»Текстовая-

Составы команд

Потери

«Урал»: нет

«Факел»: Дзиов (травма)

Ориентировочные стартовые составы на матч «Урал» - «Факел»:

Позиция«Урал»«Факел»Позиция
Вратарь57. Селихов1. ФролкинВратарь
Защитник44. Малькевич20. ЮргановЗащитник
Защитник2. Бегич95. ГапоновЗащитник
Защитник4. Бардачев27. МагкеевЗащитник
Защитник35. Прищепа18. СимоновПолузащитник 
Полузащитник6. Сунгатулин52. НетфуллинПолузащитник 
Полузащитник 37. Бондарев11. МоцпанПолузащитник 
Полузащитник42. Мосин10. АльшинПолузащитник
Нападающий14. Железнов70. АбдоковПолузащитник
Нападающий13. Акбашев19. ПусиНападающий
Нападающий50. Воронов93. УридиаНападающий
Главный тренерМирослав РомащенкоИгорь ШалимовГлавный тренер

Коэффициенты букмекеров

Такого высокого коэффициента на победу лидера дивизиона в этом сезоне еще не фиксировалось. Аналитики PARI подняли котировку на успех воронежцев до 4.30. На хозяев она более чем в два раза ниже! Ничью можно взять в черно-зеленой конторе за 2.70.

Получить до 25 000 рублей от PARI

Вопросы и ответы

С каким счетом завершится матч «Урал» - «Факел»?

Эксперты считают наиболее вероятным исходом встречи ничью. Сразу два варианта - 0:0 и 1:1 - котируются в PARI за 5.50.

Матч «Урал» - «Факел» будет результативным?

Коэффициент 2.60 на ТБ 2.5 не предвещает «искреннего» футбола на Урале.

Где смотреть бесплатно матч «Урал» - «Факел»?

В сети игру бесплатно покажет БК PARI, а на ТВ - федеральный «Матч ТВ».

Где купить билеты на  матч «Урал» - «Факел»?

На официальном сайте «Урала» представлен широкий ассортимент билетов в ценовом диапазоне от 250 до 3 300 рублей. Паспорт болельщика в Лиге PARI не требуется. 

