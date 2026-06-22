Абдул-Рахман Яхьяев – Джулиус Уокер, 27 июня: прогноз на бой UFC, трансляция и полный кард

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Уроженец Грозного Абдул-Рахман Яхьяев, представляющий Турцию, в первых раундах выиграл оба боя в UFC. Свою поступь он постарается продолжить в Баку, где побьется с американцем Джулиусом Уокером. Чем завершится это противостояние в полутяжелом весе (до 93 кг)?
Яхьяев
Уокер
|Турция
Страна
США
|25
Возраст
26
|9
Бои
9
|9 (3 / 5 / 1)
Победы (нокауты / сабмишены / решения)
7 (4 / 2 / 1)
|0
Поражения (нокауты / сабмишены / решения)
2 (1 / 0 / 1)
|188
Рост (см)
193
|198
Размах рук (см)
198
|112
Размах ног (см)
109
Уроженец Грозного. Занимался самбо и смешанными единоборствами. В профессиональных MMA выступает с 2021 г. Был чемпионом Ares FC и Khan Fight в полутяжелом весе. В прошлом августе победил в Претендентской серии Дэйны Уайта и получил контракт с UFC. В ноябре дебютировал в лиге, где досрочно выиграл оба боя. В последнем поединке в апреле финишировал Брендсона Рибейро удушающим приемом в первом раунде.
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Обладатель пурпурного пояса по бразильскому джиу-джитсу. В профессиональных ММА выступает с 2020 г. Был чемпионом PFC и Synergy FC в полутяжелом весе. В феврале 2025 г. непобежденным дебютировал в UFC, но в лиге выиграл один раз при двух поражениях. В последнем поединке в прошлом феврале уступил Джастину Джейкоби техническим нокаутом во втором раунде.
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Вновь разгромные котировки в пользу Яхьяева. Букмекеры ждут не просто его победу, а еще и досрочную. Понять их можно, ведь Уокер выглядит гораздо более ограниченным бойцом, особенно по меркам UFC. Турок же универсален и хорош на всех этажах. Разумеется, ему не хватает опыта боев с топовой оппозицией, но в поединке с американцем это едва ли помешает.
Рискнем предположить, что Яхьяев вновь финиширует соперника, а коэффициенты на его досрочную победу появятся ближе к турниру.
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Турнир UFC Fight Night 280 пройдет в Национальной гимнастической арене в Баку (Азербайджан). Шоу стартует в субботу, 27 июня, в 16:00 по московскому времени. Бой Яхьяев – Уокер стоит ожидать не ранее 18:00 мск..
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