Абдул-Рахман Яхьяев – Джулиус Уокер, 27 июня: прогноз на бой UFC, трансляция и полный кард

Вновь разгромные котировки в пользу Яхьяева. Букмекеры ждут не просто его победу, а еще и досрочную. Понять их можно, ведь Уокер выглядит гораздо более ограниченным бойцом, особенно по меркам UFC. Турок же универсален и хорош на всех этажах. Разумеется, ему не хватает опыта боев с топовой оппозицией, но в поединке с американцем это едва ли помешает.

Рискнем предположить, что Яхьяев вновь финиширует соперника, а коэффициенты на его досрочную победу появятся ближе к турниру.