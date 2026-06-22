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ГлавнаяПрогнозыАбдул-Рахман Яхьяев – Джулиус Уокер, 27 июня: прогноз на бой UFC, трансляция и полный кард

Абдул-Рахман Яхьяев – Джулиус Уокер, 27 июня: прогноз на бой UFC, трансляция и полный кард

Обновлено:
Уроженец Грозного досрочно выиграл оба поединка в лиге
Александр Бокулёв
Источник: UFC
Источник: UFC
БЕТСИТИ
5/5Рейтинг
1500 ₽Бонус
ОбзорСайт

Полное содержание

  • Статистика
  • Абдул-Рахман Яхьяев
  • Джулиус Уокер
  • Сравнение коэффициентов
  • Прогноз на бой
  • Полный кард, где смотреть бой Яхьяев – Уокер

Уроженец Грозного Абдул-Рахман Яхьяев, представляющий Турцию, в первых раундах выиграл оба боя в UFC. Свою поступь он постарается продолжить в Баку, где побьется с американцем Джулиусом Уокером. Чем завершится это противостояние в полутяжелом весе (до 93 кг)?

Статистика

Яхьяев

 

Уокер

Турция

Страна

США

25

Возраст

26

9

Бои

9

9 (3 / 5 / 1)

Победы (нокауты / сабмишены / решения)

7 (4 / 2 / 1)

0

Поражения (нокауты / сабмишены / решения)

2 (1 / 0 / 1)

188

Рост (см)

193

198

Размах рук (см)

198

112

Размах ног (см)

109

Абдул-Рахман Яхьяев

Уроженец Грозного. Занимался самбо и смешанными единоборствами. В профессиональных MMA выступает с 2021 г. Был чемпионом Ares FC и Khan Fight в полутяжелом весе. В прошлом августе победил в Претендентской серии Дэйны Уайта и получил контракт с UFC. В ноябре дебютировал в лиге, где досрочно выиграл оба боя. В последнем поединке в апреле финишировал Брендсона Рибейро удушающим приемом в первом раунде.

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Джулиус Уокер

Обладатель пурпурного пояса по бразильскому джиу-джитсу. В профессиональных ММА выступает с 2020 г. Был чемпионом PFC и Synergy FC в полутяжелом весе. В феврале 2025 г. непобежденным дебютировал в UFC, но в лиге выиграл один раз при двух поражениях. В последнем поединке в прошлом феврале уступил Джастину Джейкоби техническим нокаутом во втором раунде.

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Сравнение коэффициентов

 Победа ЯхьяеваПобеда УокераТМ (1,5)ТБ (1,5)
БЕТСИТИ1,165,401,552,36

Прогноз на бой

Вновь разгромные котировки в пользу Яхьяева. Букмекеры ждут не просто его победу, а еще и досрочную. Понять их можно, ведь Уокер выглядит гораздо более ограниченным бойцом, особенно по меркам UFC. Турок же универсален и хорош на всех этажах. Разумеется, ему не хватает опыта боев с топовой оппозицией, но в поединке с американцем это едва ли помешает. 

Рискнем предположить, что Яхьяев вновь финиширует соперника, а коэффициенты на его досрочную победу появятся ближе к турниру.

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Полный кард, где смотреть бой Яхьяев – Уокер

Турнир UFC Fight Night 280 пройдет в Национальной гимнастической арене в Баку (Азербайджан). Шоу стартует в субботу, 27 июня, в 16:00 по московскому времени. Бой Яхьяев – Уокер стоит ожидать не ранее 18:00 мск..

В полном объеме турнир покажут специализированный сервис промоушена UFC Fight Pass (по платной подписке), легальные букмекерские конторы Winline и BetBoom (для зарегистрированных пользователей) и телеканал «Матч! Боец».

Основной кард

Прелимы

  • Фарман Хасанов (Азербайджан) – Эрик Нолан (США). Полусредний вес;
  • Абдул-Рахман Яхьяев (Турция) – Джулиус Уокер (США). Полутяжелый вес;
  • Нурсултон Рузибоев (Узбекистан) – Андрей Пуляев (Россия). Средний вес;
  • Каан Офли (Австралия) – Хавьер Рейес (Колумбия). Полулегкий вес;
  • Даниил Донченко (Украина) – Теодор Берггрен (Швеция). Полусредний вес;
  • Бекзат Алмахан (Казахстан) – Жан Мацумото (Бразилия). Легчайший вес;
  • Тахир Абдуллаев (Азербайджан) – Джефферсон Насименто (Бразилия). Полусредний вес.

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