В России будут взимать авторский сбор с умных часов
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Россия будет взимать авторский сбор с умных часов, эти поправки внесены 30 сентября в постановление правительства об авторском сборе, опубликованное 3 октября, оно вступит в силу спустя еще полгода. Цифровые фото- и видеокамеры из перечня исключили.
Авторский сбор с оборудования взимает Российский союз правообладателей (РСП), возглавляемый Никитой Михалковым. РСП собирает отчисления в пользу авторов и исполнителей с производителей и импортеров техники, позволяющей копировать музыку и видео. Сбор с непрофессионального оборудования за возможное копирование контента с помощью компьютеров, мобильных телефонов и проч. – 1% их таможенной стоимости.
В 2015 г. отчисления составили 2,2 млрд руб. За 2016 г. данных нет.
Новые модели часов позволяют копировать музыку непосредственно в память устройства, а прослушивать ее можно и без подключения к смартфону, ссылается на ответ Минкультуры Российской ассоциации торговых компаний и производителей электробытовой и компьютерной техники (РАТЭК) гендиректор РСП Андрей Кричевский.
Исключить из перечня видеокамеры предлагала РАТЭК. Это оборудование используется для личных целей и не используется для записи и воспроизведения музыки, поддержал Кричевский. Представитель РАТЭК Антон Гуськов рад, но сбор с умных часов считает избыточным.
По данным «Связного», в 2015 г. в России было куплено 124 000 умных часов на 2,3 млрд руб., в 2016 г. – 137 000 на 3,3 млрд, говорит представитель сети. Самые популярные бренды, по данным «Связного», – Apple, Samsung, Sony. Представитель Apple отказался от комментариев, Samsung и Sony не ответили на вопросы «Ведомостей».