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Facebook заблокировал аккаунты Кадырова из-за санкций США
Михаил Метцель / ТАСС
Представители Facebook подтвердили блокировку аккаунтов главы Чечни Рамзана Кадырова. «Нам стало известно и мы подтверждаем, что аккаунты принадлежали лицу или велись от лица, которое числится в списке граждан особых категорий и запрещенных лиц США и на которое распространяется действие торгово-экономических санкций США. В связи с этим Facebook несет юридическое обязательство деактивировать аккаунты этого лица», - рассказали «Ведомостям» в Facebook.
Аккаунты Кадырова в Fаcebook и сервисе Instagram, принадлежащем этой социальной сети, оказались недоступны 23 декабря. При попытке зайти на них появляется сообщение, что ссылка неверна или страницы удалены. «В соцсетях они могут заблокировать страницы, но имя Рамзана Кадырова никогда не заблокируют ни они и ни их хозяева», - прокомментировал событие сам Кадыров в своем Telegram-канале. Он обвинил в блокировке властей США и отметил, что не будет восстанавливать аккаунты. По его словам, он и сам хотел из них удалиться, однако ему было «неудобно» перед подписчиками.
Спикер Госдумы Вячеслав Володин отметил, что аккаунты Кадырова закрыли после внесения главы Чечни в «список Магнитского». В него обычно попадают лица, которые могут быть причастны к
нарушению прав человека в России, по мнению американских
правоохранительных органов.
В свою очередь пресс-секретарь президента Дмитрий Песков выразил обеспокоенность блокировкой страниц Кадырова: «Подобные действия не могут не вызывать обеспокоенности. Вопросы есть: все подлежит осмыслению». Роскомнадзор даже направил Facebook и Instagram письмо с запросом о причинах удаления аккаунтов Кадырова. Министр связи и массовых коммуникаций Николай Никифоров назвал блокировку примером двойных стандартов.
Помимо Telegram-канала у Кадырова есть еще аккаунты в Twitter и во «В контакте». Кроме того, глава Чечни сообщил, что в республике тестируют новую социальную сеть Mylistory, которая начнет работать после Нового года. По словам Кадырова, она ни в чем «не уступает заморским».
10 цитат Рамзана Кадырова
А. Никольский / РИА новости
«В России есть один президент, а все остальные пехотинцы», — написал Кадыров в Instagram весной 2015 г. Клятвы в верности президенту приносятся главой Чечни регулярно, также регулярно Кадыров подчеркивает, что для него существует всего один авторитет — Владимир Путин, и его распоряжения он готов выполнять все до единого. «Мой идол — Владимир Путин. Я бы хотел, чтобы он оставался президентом до конца своей жизни. Я люблю его так сильно, как только мужчина может любить мужчину. Он — человек слова, он принес мир Чечне», — говорил Кадыров в интервью журналу Newsweek в 2010 г.
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Musa Sadulayev / AP
«Касьянов приехал в Страсбург за деньгами для российской оппозиции. Кто не понял, тот поймет!» — такую подпись разместил Кадыров в Instagram к видеоролику, в котором глава «Парнаса» Михаил Касьянов появляется в прицеле снайперской винтовки. Instagram удалил запись из соцсети. Видео нарушает требование уважать других членов сообщества Instagram, уточнил представитель Instagram «Ведомостям»
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Musa Sadulayev / AP
«Я официально заявляю: если без вашего ведома на вашей территории появляется, не имеет значения — будь москвич или ставропольчанин, — открыть огонь на поражение», — заявил Кадыров на совещании с местными силовиками в апреле 2015 г. (цитата по сайту kavpolit.ru, который цитировал показанное по ЧГТРК «Грозный» выступление). Нашумевшее заявление глава Чечни Рамзан Кадыров сделал в связи с гибелью в воскресенье в Грозном жителя республики Джамбулата Дадаева, застреленного при попытке задержания силовиками. Цитата вызвала огромный резонанс в обществе, а МВД выступило с резкой критикой, назвав такое заявление «недопустимым для руководителя Чеченской республики»
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Reuters
«Надо будет уйти — уйду, умереть я тоже готов», — заявил Кадыров, комментируя критику в свой адрес после заявления об открытии огня на поражение силовиками из других регионов (цитата по «РИА Новости»). Он также сообщил, что попытки противопоставлять его Путину смешны, а в деле Дадаева разберется следствие
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Musa Sadulayev / AP
В середине января Кадыров приравнял внесистемную оппозицию к «врагам народа». «Люди, о которых раньше никто ничего не слышал, из кожи вон лезут, чтобы прославиться тем, что противопоставляют себя президенту России Владимиру Путину. Представители так называемой внесистемной оппозиции пытаются нажиться на сложной экономической ситуации. К таким людям надо относиться как к врагам народа, как к предателям. У них нет ничего святого», — заявил он журналистам в Грозном. Через несколько дней после заявления Кадырова в Чечне прошел митинг в поддержку главы республики и критикой «внесистемной оппозиции»
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РИА Новости
«Сегодня я принял решение создать санкционный список и включить в него президента США Барака Обаму, председателя Еврокомиссии Жозе Мануэла Баррозу, председателя Евросовета Хермана Ван Ромпея, верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кэтрин Эштон, председателя Европарламента Мартина Шульца», — написал Кадыров на своей странице в Instagram после расширения санкционного списка ЕС в июле 2014 г. (цитата по «РИА Новости»)
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Misha Japaridze / AP
«Откровенная и бессовестная провокация США и Англии, которая преследовала цель сорвать ЧМ-2018 по футболу в России, с треском провалилась. В Лондоне до сих пор не стыдятся говорить, что Блаттер не продержится больше года, а чемпионат в России нужно бойкотировать. Зря напрягаетесь, господа! Вы можете сколько угодно заниматься трескотней, а Россия все равно примет и достойно проведет чемпионат», — написал Кадыров в Instagram в разгар прошлогоднего коррупционного скандала в FIFA — тогда широко обсуждалась вероятность отмены проведения чемпионата мира по футболу в России
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РИА Новости
«Мы нация с глубокими корнями, славящаяся своим гостеприимством. Мне неловко, когда некоторые из нас меркантильные интересы ставят на передний план, я только за эти три дня вручил ключи от 18 квартир жителям нашей республики. Нам надо идти вперед вместе со всеми народами, прогрессировать, а не топтаться на месте!!!» — написал Кадыров в Instagram в феврале 2013 г., отвечая на критические комментарии после вручения актеру Жерару Депардье документов на пятикомнатную квартиру. После этого премьер-министр Дмитрий Медведев рекомендовал российским губернаторам «аккуратнее дарить квартиры»
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Саид Царнаев / РИА Новости
«Аллах дает. Не знаю. Откуда-то берутся деньги», — заявил Рамзан Кадыров в ответ на вопрос корреспондента Русской службы новостей в октябре 2011 г. об источниках финансирования республики. В то время Чечня отмечала День города, приурочив к этому времени открытие делового комплекса «Грозный-сити». Российским и иностранным журналистам показали и другие достопримечательности республики: завод по сборке «Лады» в Аргуне, восстановленную школу, строящийся комплекс «Аргун-сити», православный храм в Грозном, главную мечеть республики «Сердце Чечни». Вопросы об объемах инвестиций и стоимости содержания возводимых объектов остались тогда без ответа
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Михаил Климентьев / ТАСС
«Поэтому я еще раз призываю, в первую очередь лидеров арабских и мусульманских стран, религиозных и общественных деятелей, найти в себе силы забыть все обиды и сиюминутные амбиции, сплотиться, стать единым кулаком, как того и требуют Коран и Сунна, встать единым фронтом против попыток США уничтожить мир ислама», — написал Кадыров в Instagram в декабре прошлого года. «Мы не зовем к войне ни с Америкой, ни с ее союзниками. Мы призываем поставить на место утративших чувство меры политиков, приносящих в жертву своим интересам целые страны и народы», — оговорился глава Чечни