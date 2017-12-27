Facebook заблокировал аккаунты Кадырова из-за санкций США

Михаил Метцель / ТАСС

Представители Facebook подтвердили блокировку аккаунтов главы Чечни Рамзана Кадырова. «Нам стало известно и мы подтверждаем, что аккаунты принадлежали лицу или велись от лица, которое числится в списке граждан особых категорий и запрещенных лиц США и на которое распространяется действие торгово-экономических санкций США. В связи с этим Facebook несет юридическое обязательство деактивировать аккаунты этого лица», - рассказали «Ведомостям» в Facebook.

Аккаунты Кадырова в Fаcebook и сервисе Instagram, принадлежащем этой социальной сети, оказались недоступны 23 декабря. При попытке зайти на них появляется сообщение, что ссылка неверна или страницы удалены. «В соцсетях они могут заблокировать страницы, но имя Рамзана Кадырова никогда не заблокируют ни они и ни их хозяева», - прокомментировал событие сам Кадыров в своем Telegram-канале. Он обвинил в блокировке властей США и отметил, что не будет восстанавливать аккаунты. По его словам, он и сам хотел из них удалиться, однако ему было «неудобно» перед подписчиками.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин отметил, что аккаунты Кадырова закрыли после внесения главы Чечни в «список Магнитского». В него обычно попадают лица, которые могут быть причастны к нарушению прав человека в России, по мнению американских правоохранительных органов.

В свою очередь пресс-секретарь президента Дмитрий Песков выразил обеспокоенность блокировкой страниц Кадырова: «Подобные действия не могут не вызывать обеспокоенности. Вопросы есть: все подлежит осмыслению». Роскомнадзор даже направил Facebook и Instagram письмо с запросом о причинах удаления аккаунтов Кадырова. Министр связи и массовых коммуникаций Николай Никифоров назвал блокировку примером двойных стандартов.

Помимо Telegram-канала у Кадырова есть еще аккаунты в Twitter и во «В контакте». Кроме того, глава Чечни сообщил, что в республике тестируют новую социальную сеть Mylistory, которая начнет работать после Нового года. По словам Кадырова, она ни в чем «не уступает заморским».

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