Минкультуры передумало переносить премьеру нового «Бегущего в лабиринте»

Зрители все же увидят картину в январе

Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













Кадр из фильма "Бегущий в лабиринте: Лекарство от смерти" Twentieth Century Fox Film Corporation

Министерство культуры передумало переносить прокат фильма «Бегущий в лабиринте: Лекарство от смерти» от студии 20th Century Fox на февраль. Как сообщил «Ведомостям» представитель российского офиса студии, компания получила в Минкультуры прокатное удостоверение на этот фильм со стартом проката 25 января.

Первоначально 20th Century Fox планировала начать показ третьей части фантастической франшизы «Бегущего в лабиринте» именно на следующей неделе, 25 января. Но в этот понедельник компания сообщила кинотеатрам, что по требованию Минкультуры сдвигает премьеру на 1 февраля. Представитель компании подтверждал «Ведомостям», что прокат может быть сдвинут, но говорил, что решение неокончательное.

Полная версия доступна только подписчикам Подписка на бумажную газету и другие тарифы Подписка на «Ведомости» — это: Доступ ко всем материалам, как сегодняшним, так и к архиву: новостям, интервью, статьям, расследованиям, аналитике

Возможность читать нас с любых устройств (компьютер, планшет, смартфон)

Всегда свежий номер в разделе «Газета»

Ежедневный e-mail с анонсами важных материалов

Участие в обсуждении материалов на сайте Подарки для годовых подписчиков {{gift}}