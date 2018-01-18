Минкультуры передумало переносить премьеру нового «Бегущего в лабиринте»
Зрители все же увидят картину в январе
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Кадр из фильма "Бегущий в лабиринте: Лекарство от смерти"
Twentieth Century Fox Film Corporation
Министерство культуры передумало переносить прокат фильма «Бегущий в лабиринте: Лекарство от смерти» от студии 20th Century Fox на февраль. Как сообщил «Ведомостям» представитель российского офиса студии, компания получила в Минкультуры прокатное удостоверение на этот фильм со стартом проката 25 января.
Первоначально 20th Century Fox планировала начать показ третьей части фантастической франшизы «Бегущего в лабиринте» именно на следующей неделе, 25 января. Но в этот понедельник компания сообщила кинотеатрам, что по требованию Минкультуры сдвигает премьеру на 1 февраля. Представитель компании подтверждал «Ведомостям», что прокат может быть сдвинут, но говорил, что решение неокончательное.
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