МГТС готова купить старейшего провайдера Rinet

Статья опубликована в № 4525 от 14.03.2018 под заголовком: МГТС приценилась к Rinet

Совет директоров МГТС уже одобрил приобретение Rinet, утверждает один из собеседников «Ведомостей» Максим Стулов / Ведомости

МГТС ведет переговоры о покупке московского интернет-провайдера «Кроникс плюс» (работает под торговой маркой Rinet). Об этом известно источнику, близкому к МГТС и ее материнской МТС, собеседнику, близкому к Rinet, и человеку, знакомому с менеджерами нескольких московских провайдеров.

Совет директоров МГТС уже одобрил приобретение Rinet, утверждает один из собеседников «Ведомостей». Предварительное одобрение нескольких сделок выносилось на заседание 2 марта, следует из материалов компании. Но перечень сделок в повестке не приведен, а итоги совета пока не опубликованы. Представитель МГТС отказался от комментариев.

Rinet работает на рынке интернет-доступа с 1995 г. Это один из старейших московских интернет-провайдеров, напоминает гендиректор «ТМТ консалтинга» Константин Анкилов. Продавцами Rinet выступает группа физических лиц, утверждают человек, знакомый с менеджерами нескольких провайдеров, и источник, близкий к МГТС. Но их имен собеседники «Ведомостей» не раскрыли. По данным «СПАРК-Интерфакса», 60% уставного капитала «Кроникс плюса» принадлежит Сергею Рыжкову, 40% – Виктору Лосеву.

«Кроникс плюс» не раскрывает финансовые и операционные показатели. По данным «СПАРК-Интерфакса», в 2016 г. выручка провайдера составила около 538,5 млн руб. Годом ранее оператор заработал 493 млн руб.

Обычно такие компании, как Rinet, оценивают примерно в две годовые выручки, рассуждают гендиректор «Искрателекома» Алхас Мирзабеков и гендиректор Telecom Daily Денис Кусков. Таким образом, отталкиваясь от результатов 2016 г., провайдера можно оценить примерно в 1 млрд руб., считает Кусков. С этой оценкой согласен источник «Ведомостей», близкий к МГТС. Но возможен и дисконт, указывает Мирзабеков. У Rinet много воздушных линий связи, которые московские власти планируют демонтировать, поэтому Мирзабеков оценивает ее примерно в 600–700 млн руб.

По данным ТМТ, компания обслуживает в Центральном административном округе Москвы около 33 000 абонентов. По данным Кускова, у компании около 35 000 абонентов, из которых примерно 20% – корпоративные заказчики.

Покупки – единственный способ быстро увеличить количество пользователей на перенасыщенном московском рынке, считает Мирзабеков. Поэтому фактически речь идет о приобретении абонентской базы Rinet.

МГТС занимает около трети московского рынка проводного интернета, следует из данных «TMT консалтинга». С покупкой Rinet эта доля вырастет на 1%, отмечает аналитик «ТМТ консалтинга» Ирина Якименко. На конец 2017 г. в Москве насчитывалось 4,4 млн абонентов проводного интернета – проникновение услуги по домохозяйствам составляло 91%, подсчитала Якименко. В старых районах города прирост абонентской базы фактически возможен только за счет покупок и переподключения чужих абонентов, отмечает она.

Скупкой абонентов занимается не только МГТС. В январе Федеральная антимонопольная служба разрешила «дочке» «Ростелекома» «Башинформсвязи» купить оператора «Авантел», работающего в Москве, Петербурге, Самаре и еще восьми российских городах.

Представитель Rinet не ответил на вопросы «Ведомостей».