Авто / Автомобильная промышленность

«АвтоВАЗ» сможет размещать деньги в Renault Finance

Автоконцерн расширил пул банков для размещения свободных средств
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«АвтоВАЗ», контролируемый Renault, сообщил в среду, что подписал 5-летний договор с Renault Finance SA (принадлежит Renault) о предоставлении займа в размере до 10 млрд руб. Компании тогда не смогли объяснить суть решения.

Это сделал председатель совета директоров «АвтоВАЗа» Сергей Скворцов. Договор включил Renault Finance в пул банков, где «АвтоВАЗ» может размещать на краткосрочных депозитах свободные средства в пределах указанной суммы, сказал он «Ведомостям». Процентая ставка в договоре с Renault Finance, как и с другими банками, входящими в пул, не зафиксирована. Решение о размещении средств в том или ином банке «АвтоВАЗ» каждый раз принимает по итогам тендеров, выбирая из предложенных банками условий, рассказывает Скворцов. Это же сообщил представитель группы Renault.

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