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Минцифры: уход Nokia и Ericsson из России не отразится на качестве телефонной связи

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Уход производителей телекоммуникационного оборудования Nokia и Ericsson из России никак не отразится на качестве телефонной связи, сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минцифры. В ведомстве уточнили, что в России дефицита телекоммуникационного оборудования нет. 

«Дефицита телеком-оборудования нет, уход компаний не отразится на качестве связи. Операторы будут поэтапно переходить на российское оборудование», — сказано в сообщении. 

В Минцифры подчеркнули, что операторы мобильной связи направят на закупку отечественного оборудования более 100 млрд руб., что позволит «организовать современное производство телеком-оборудования в России». Его поставки начнутся в 2025 г., уточнили в ведомстве. 

После начала спецоперации на Украине западные страны ввели санкции, которые коснулись в том числе высокотехнологичного экспорта в РФ. Поставщикам необходимо получить специальную лицензию для экспорта такой продукции. После этого крупнейшие компании в сфере телекоммуникаций заявили об уходе с российского рынка и прекращении поставок оборудования в страну. Среди них оказались Nokia и Ericsson.

Ранее агентство Reuters сообщило, что после ухода финской и шведской компаний в России может произойти ухудшение качества мобильной связи. По информации агентства, российские пользователи могут столкнуться с более длительной загрузкой и с отключениями во время телефонных разговоров.

12 апреля Nokia сообщила, что считает невозможным продолжение бизнеса в России. В компании уточнили, что приостановили поставки и начали переносить ограниченную научно-исследовательскую деятельность за пределы страны. При этом производитель заявил, что планирует поддерживать работу сетей в РФ, и пообещал обратиться за необходимыми лицензиями.

Nokia обратилась к США и Финляндии за экспортными лицензиями в начале ноября. По информации РБК, разрешение от США необходимо, поскольку в 2016 г. к компании перешел франко-американский производитель оборудования Alcatel-Lucent, часть патентов также зарегистрирована на местные компании. Лицензия от финских властей потребовалась, поскольку поставки оборудования запланированы из Финляндии. 5 декабря глава «Мегафона» Хачатур Помбухчан сообщил, что Nokia получила разрешение от властей США и Финляндии на поставку оборудования в Россию. 

Ericsson сообщила о приостановке работы в РФ 11 апреля. В компании уточнили, что перестали поставлять телекоммуникационное оборудование в РФ еще в конце февраля. В августе Ericsson заявила, что будет сворачивать свою деятельность в России. По словам гендиректора Бёрье Экхольма, на уходе с российского рынка компания потеряла 1,2 млрд шведских крон, или около $130 млн. 15 декабря Ericsson объявила о продаже российского бизнеса по поддержке клиентов своей дочерней компании в РФ.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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