Минцифры: уход Nokia и Ericsson из России не отразится на качестве телефонной связи
«Дефицита телеком-оборудования нет, уход компаний не отразится на качестве связи. Операторы будут поэтапно переходить на российское оборудование», — сказано в сообщении.
В Минцифры подчеркнули, что операторы мобильной связи направят на закупку отечественного оборудования более 100 млрд руб., что позволит «организовать современное производство телеком-оборудования в России». Его поставки начнутся в 2025 г., уточнили в ведомстве.
После начала спецоперации на Украине западные страны ввели санкции, которые коснулись в том числе высокотехнологичного экспорта в РФ. Поставщикам необходимо получить специальную лицензию для экспорта такой продукции. После этого крупнейшие компании в сфере телекоммуникаций заявили об уходе с российского рынка и прекращении поставок оборудования в страну. Среди них оказались Nokia и Ericsson.
Ранее агентство Reuters сообщило, что после ухода финской и шведской компаний в России может произойти ухудшение качества мобильной связи. По информации агентства, российские пользователи могут столкнуться с более длительной загрузкой и с отключениями во время телефонных разговоров.
12 апреля Nokia сообщила, что считает невозможным продолжение бизнеса в России. В компании уточнили, что приостановили поставки и начали переносить ограниченную научно-исследовательскую деятельность за пределы страны. При этом производитель заявил, что планирует поддерживать работу сетей в РФ, и пообещал обратиться за необходимыми лицензиями.
Nokia обратилась к США и Финляндии за экспортными лицензиями в начале ноября. По информации РБК, разрешение от США необходимо, поскольку в 2016 г. к компании перешел франко-американский производитель оборудования Alcatel-Lucent, часть патентов также зарегистрирована на местные компании. Лицензия от финских властей потребовалась, поскольку поставки оборудования запланированы из Финляндии. 5 декабря глава «Мегафона» Хачатур Помбухчан сообщил, что Nokia получила разрешение от властей США и Финляндии на поставку оборудования в Россию.
Ericsson сообщила о приостановке работы в РФ 11 апреля. В компании уточнили, что перестали поставлять телекоммуникационное оборудование в РФ еще в конце февраля. В августе Ericsson заявила, что будет сворачивать свою деятельность в России. По словам гендиректора Бёрье Экхольма, на уходе с российского рынка компания потеряла 1,2 млрд шведских крон, или около $130 млн. 15 декабря Ericsson объявила о продаже российского бизнеса по поддержке клиентов своей дочерней компании в РФ.