Сбербанк на два дня повысит ставки рублевых вкладов

Сбербанк временно повышает ставки рублевых вкладов Евгений Разумный / Ведомости

В конце недели Сбербанк начнет открывать рублевые вклады под 7,5% годовых, следует из содержания рекламного баннера на сайте банка. «Успейте открыть вклад «Зеленый день» с повышенной ставкой. Минимальная сумма 50 000 руб., срок 3 мес.», – говорится в нем.

Это подтвердила пресс-служба банка.

Ставка нового вклада на 0,35 процентного пункта (п. п.) выше нынешнего максимума. Сейчас максимальная ставка розничного вклада в Сбербанке составляет 7,15% годовых (вклад «Рекордный» на сумму от 50 000 руб., сроком 1,5 г.). Доходность специальных вкладов для состоятельных клиентов «Сбербанк первый» сейчас не превышает 6,35% (вклад «Лидер» сроком от года при сумме от 300 млн руб.)

Разместить рубли под такой процент можно будет лишь в течение двух дней. «Промовклад будет доступен к открытию 11–12 ноября в рамках акции к 177-летию Сбербанка», – уточнила пресс-служба Сбербанка. Ее представитель также отметила, что в воскресенье, 11 ноября, открыть вклад можно будет онлайн, а также в ряде отделений.

Последний раз Сбербанк повышал ставки рублевых вкладов 12 октября. Тогда он увеличил ставки базовой линейки розничных депозитов в среднем на 0,15–0,4 п. п. (максимальную – до 5,15%) и ввел новый промо-вклад «Рекордный» со ставкой 6,5–7,15% годовых в зависимости от срока.

Ставки рублевых вкладов в крупных банках растут с сентября этого года. Эксперты связывают этот рост с повышением инфляционных ожиданий и ключевой ставки ЦБ в сентябре до 7,5% годовых, а также с оттоком вкладов населения из банков в августе – сентябре.

На прошлой неделе несколько банков из топ-10 по величине портфеля привлеченных средств населения в очередной раз повысили рублевые ставки. К примеру, банк ВТБ предложил вклады «Максимум» и «Максимум онлайн» сроком 1080 дней, доходность которых с учетом ежемесячной капитализации процентов достигла 7,75-8% годовых. Это на 1,55-1,8 процентного пункта (п. п.) выше доходности других трехлетних вкладов в ВТБ и на 0,7% выше прежнего максимума в рознице.

Банк «Открытие» увеличил ставки рублевых вкладов на 0,5 п. п. до 7,5% годовых, Бинбанк – на 0,2–0,5 п. п. до 7,25%, МКБ – на 0,15 п. п. до 7,8% для крупных клиентов, а Райффайзенбанк – в среднем на 1 п. п. до 5%.

А финансовый директор Сбербанка Александр Морозов в ходе телефонной конференции 1 ноября сообщил, что не исключает еще одного повышения ключевой ставки в этом году. Он добавил, что ценовая политика Сбербанка по депозитам будет зависеть от дальнейших действий ЦБ, сообщил Reuters.

Нынешнее повышение ставок вкладов Сбербанком на два дня — это скорее всего маркетинговый ход, считает гендиректор аналитического агентства «Бизнесдром» Павел Самиев.

«За это время ощутимо нарастить пассивы банка не получится. Однако желающие разместить свои деньги на вкладе могут в будущем под влиянием рекламы заинтересоваться другими депозитами из линейки Сбербанка или остальными продуктами», — поясняет Самиев.

По мнению директора по банковским рейтингам «Эксперт РА» Михаил Доронкина, повышение ставок Сбербанком сложно назвать ответом на недавнее увеличение доходности рублевых депозитов его конкурентом ВТБ , поскольку наиболее выгодные ставки ВТБ предлагает именно по длинным вкладам от одного года. «Вместе с тем такая маркетинговой акция вполне может способствовать возврату части средств тех клиентов, которые забирали вклады из госбанков на фоне опасения новых санкций», — говорит он. Одновременно такой продукт делает госбанк более гибким с точки зрения управления процентной маржой, добавляет Доронкин: «В зависимости от ситуации на рынке и настроения вкладчиков Сбербанк сможет предложить пролонгацию вклада по прежней либо более высокой или низкой ставке»