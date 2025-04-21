Возвращение Гоши Рубчинского

Возвращение Гоши РубчинскогоГде был и что представил один из самых влиятельных дизайнеров одежды из России
Российский дизайнер уличной одежды Гоша Рубчинский объявил о возвращении своего бренда, представив в апреле капсулу из базовой одежды пяти цветов. На каждой позиции вновь появляется знакомое «Гоша Рубчинский» – одноименный бренд дизайнера, сезонные коллекции которого остановились в 2018 г. Впрочем, возвращение – это громко сказано, поскольку сам Рубчинский никуда и не уходил.
Последние семь лет дизайнер трудился не только над другими своими проектами, но работал над костюмами для фильма Ренаты Литвиновой «Северный ветер» и был главным дизайнером бренда Yeezy скандально известного американского рэпера Канье Уэста. Об этих и других проектах одного из самых известных дизайнеров из России – в материале «Ведомостей».
Время нового
Рубчинский объявил о прекращении выпуска новых сезонных коллекций под маркой Gosha Rubchinskiy в апреле 2018 г. Он заявил, что бренда «каким вы его знали, больше не будет» и вместо этого наступит «время нового». Следующие полгода дизайнер начинает реализацию других проектов и новые коллаборации.
В том же году в России состоялся чемпионат мира по футболу – событие, которое не обходит стороной Adidas. Немецкая компания делает капсулу с Рубчинским, приуроченную к FIFA-2018. Летом выходит футбольная коллекция в цветах российского триколора, посвященная городам – местам проведения матчей ЧМ.
Открывается и анонсированный ранее скейтшоп Рубчинского «Октябрь». Магазин расположился в переулке за одноименным кинотеатром на Новом Арбате. Дизайн скейтшопа был разработан британскими студиями Brinkworth и Wilson Brothers, которые известны по разработке пространств американского Supreme, а также российского магазина уличной одежды Kixbox.
Продолжилось развитие другой марки скейтерской одежды «Рассвет», запущенной совместно с профессиональным скейтбордистом Толей Титаевым двумя годами ранее. Второй бренд дизайнера выпустил приуроченную к открытию «Октября» коллекцию, где нашлось место ярким краскам и иронии: на носках нанесли надписи «Пакбет», как если бы написанное на кириллице «Рассвет» было прочитано иностранцем латиницей.
За лето 2018 г. Рубчинский смог реализовать сразу несколько линеек со скейтерской и спортивной эстетикой. То, с чего начиналась история одного бренда, – обращение к неформальной и при этом повседневной одежде в духе 1990-х и нулевых, – теперь поделилось на части.
Приход к униформе
После закрытия Gosha Rubchinskiy дизайнер продолжил сотрудничество с японской маркой Comme des Garçons (CDG). В 2013 г. Рубчинский в интервью «Афише» рассказывал про судьбоносное знакомство с руководством бренда: «Когда я уже решил больше не заниматься одеждой, приходит письмо: мы все решили, приезжайте в Париж. Я приехал, встретился с [гендиректором CDG] Адрианом [Йоффе] и [основательницей CDG] Рэй [Кавакубо], и мы начали делать».
Как говорит академический руководитель бакалаврской программы «Мода» в Школе дизайна НИУ ВШЭ Екатерина Павелко, сегодня Рубчинский – единственный российский дизайнер, имевший такой глобальный успех и резонанс в мире. Каждый его показ – будь то в Париже, Калининграде или Санкт-Петербурге – было высказывание на языке дизайна одежды про «здесь и сейчас».
Рубчинский оказался в авангарде сразу нескольких глобальных трендов, отмечает фэшн-журналист и автор Telegram-канала Make Your Style Наталья Янчева. Первый – это мода на стритвир (уличный стиль), вдохновленный субкультурами. Второй – мода на ugly fashion («уродливые» вещи).
«Гоша показал “пацанов с района” задолго до [сериала] “Слово пацана”. Эти образы были очень яркими, контркультурными и, конечно, аутентичными», – сказала она. Дизайнер, помимо этого, ввел эстетику «постсоветского гопника» и кириллицы, что нашло отражение в коллекциях Демны Гвасалии в Vetements и Balenciaga, а также Херона Престона со своим излюбленным словом «стиль».
Результатом продолжения сотрудничества с CDG стало создание очередного бренда Рубчинского под названием «ГР-Униформа» в 2019 г. Рубчинский объяснял, что в рамках «ГР-Униформы» хотел работать над тем, над чем не удавалось под брендом Gosha Rubchinskiy. В том числе, создание деловой одежды, эксперименты с объемом, а не с надписями. Также была сформирована музыкальная группа под минималистичным и прямым названием «ГРУППА», выступающей продолжением и вдохновением линейки. 2010-е завершились серией «Последняя глава» в рамках работы «ГР-Униформы» и Adidas в октябре 2020 г.
Кино и Yeezy
Последние пять лет Рубчинский формировал порой непредсказуемые коллаборации. Осенью 2020 г. была представлена линейка «Рассвета» в сотрудничестве с Пушкинским музеем.
Непредсказуемым здесь является не только объединение со старейшим музеем России и молодежным скейт-брендом, но, скорее, источник вдохновения. Джинсовая куртка, лонгсливы, футболки и скейтборды были украшены японскими гравюрами XIX в. из собрания ГМИИ им. А.С. Пушкина. Это вторая капсула в сотрудничестве с музеем. Первая серия, выпущенная летом 2019 г., была посвящена работам французского художника Поля Гогена.
Одновременно с этим Рубчинский работал художником по костюмам для фильма актрисы и режиссера Ренаты Литвиновой «Северный ветер», выход которого состоялся в феврале 2021 г. Сказка о любви и смерти времен 1950-х стала продолжением одноименной пьесы Литвиновой, где дизайнер также разрабатывал одежду в 2017 г.
Неожиданной новостью становится прекращение сотрудничества с Comme des Garçons и назначение Рубчинского главным дизайнером бренда одежды и обуви Yeezy рэпера Уэста. На один год американского Yeezy захватывает кириллица. Уэст и Рубчинский выпускают две коллекции со слоганами на русском языке – «Вестник трибун» и «Черные псы». Это аскетичные и однотонные оверсайз худи, лонгсливы, спортивные штаны. Интересным ходом здесь становится цена. Каждая позиция обеих коллекций стоила по $20.
Идею с низкой ценой за всю линейку своей одежды Уэст планировал и ранее. Рэпер считал, что модная одежда должна стать доступной и, в какой-то момент, бесплатной. Такой ход являлся логичным продолжением его проповеднического проекта Sunday Service и альбома «Jesus is King» 2019 г. Сотрудничество Рубчинского с Уэстом – двух ярких и неоднозначных «отмененных» личностей (речь про обвинения Рубчинского в домогательствах в 2018 г.) – вызвало настоящий ажиотаж, отмечает Янчева. Однако оно очень быстро закончилось, так и не вылившись во что-то существенное.
Рубчинский объявил об уходе из Yeezy в начале февраля этого года. Решение совпало с активностью рэпера Уэста в X (бывший Twitter), где он обрушился с критикой и оскорблениями в адрес своих коллег, а также выступил с новыми антисемитскими высказываниями. Кульминацией стал анонс Уэстом линейки футболок со свастикой, а затем удаление аккаунта в соцсети. Российский дизайнер не уточнял, стали ли действия Уэста причиной его решения.
Представленная 10 апреля серия базовой одежды объявлена, как выразились в команде Рубчинского, «новой главой» закрытого семь лет назад бренда. В коллекцию вновь вернулись надписи с узнаваемым «Гоша Рубчинский». Видна и так называемая «бланковость», будто перекочевавшая из коллекций Yeezy. Анонсировал Рубчинский и серию культурных событий, что может быть похоже на опыт «ГР-Униформы» и «ГРУППЫ». Премьера коллекции на маркетплейсе – крайне современный ход, отмечает Павелко, при этом важной остается презентация в формате офлайн. По оценке стилиста, Рубчинский со своим ощущением духа времени «поможет сформулировать тот непростой момент, в котором мы все находимся».