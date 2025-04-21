Возвращение Гоши Рубчинского

Результатом продолжения сотрудничества с CDG стало создание очередного бренда Рубчинского под названием «ГР-Униформа» в 2019 г. Рубчинский объяснял, что в рамках «ГР-Униформы» хотел работать над тем, над чем не удавалось под брендом Gosha Rubchinskiy. В том числе, создание деловой одежды, эксперименты с объемом, а не с надписями. Также была сформирована музыкальная группа под минималистичным и прямым названием «ГРУППА», выступающей продолжением и вдохновением линейки. 2010-е завершились серией «Последняя глава» в рамках работы «ГР-Униформы» и Adidas в октябре 2020 г.