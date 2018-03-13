Статья опубликована в № 4524 от 13.03.2018 под заголовком: Николас Мадуро: Мы придем с законом в руках и заставим работать силой
«Идет нефтяная война, цель которой – разрушить Россию»
Президент Венесуэлы Николас Мадуро идет на перевыборы и может сохранить власть, хотя в стране дефицит товаров и гиперинфляция
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Президент Венесуэлы Николас Мадуро
Marco Bello / Reuters
Удивительно, но Мадуро может сохранить власть: до сих пор действующему президенту Венесуэлы удавалось переигрывать оппозицию и проводить выборы так, что большинство получали его сторонники.
В августе прошлого года журналист телеканала АВС провел мысленный эксперимент. Он представил, что, как только Николас Мадуро пришел к власти в апреле 2013 г., купил боливаров на $1000, а в 2017 г. решил их продать. В прошлом августе журналист получил бы за них $1,34, а если бы он продавал боливары вчера, выручил бы около $0,06 (данные с ресурса dolartoday.com, собирающего информацию о реальном обменном курсе).
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