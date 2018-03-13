Статья опубликована в № 4524 от 13.03.2018 под заголовком: Николас Мадуро: Мы придем с законом в руках и заставим работать силой

«Идет нефтяная война, цель которой – разрушить Россию»

Президент Венесуэлы Николас Мадуро идет на перевыборы и может сохранить власть, хотя в стране дефицит товаров и гиперинфляция