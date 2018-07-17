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Генпрокуратура решила допросить экс-посла США Макфола по делу Браудера

Российские власти назвали имена американцев, которых хотели бы допросить в рамках уголовного дела против основателя фонда Hermitage Capital Уильяма Браудера. Среди них есть бывший посол США в России Майкл Макфол, сказал официальный представитель Генпрокуратуры Александр Куренной, передает «Интерфакс».

По словам Куренного, под руководством Макфола в 2009–2010 гг. «компилировались» докладные записки в госдепартамент США из Москвы по ходу следствия о деле Магнитского.

Макфол был послом США в России с 2011 по 2014 г. Он покинул эту должность в связи с личными и семейными обстоятельствами.

Он несколько раз выступал в защиту Браудера. Например, в 2017 г. американские власти аннулировали визу Браудера, и Макфол призвал Вашингтон исправить ситуацию. «Это возмутительно. Дональд Трамп, госдепартамент и др., исправьте это сейчас. Теперь. Не присоединяйся к кампании Путина против Браудера», – написал Макфол в своем Twitter.

В России Браудер был дважды заочно осужден. Его приговорили к девяти годам колонии за преднамеренное банкротство и уклонение от уплаты налогов более чем на 3 млрд руб., а также к девяти годам за налоговые махинации. Сам Браудер считает, что его преследование связано с делом погибшего в СИЗО юриста Hermitage Capital Сергея Магнитского, который рассказал о схеме вывода денег из российского бюджета за границу.

Путин на встрече с американским президентом Дональдом Трампом заявил, что Москва готова допросить 12 сотрудников ГРУ, подозреваемых во вмешательстве в выборы США, если России позволят допросить американцев по делу Браудера.

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