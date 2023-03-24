Исследования не подтвердили сибирскую язву у двух пациентов в Подмосковье
Лабораторные исследования не подтвердили наличие сибирской язвы у двух поступивших в медучреждения Московской области пациентов, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора в Telegram-канале.
«В ходе лабораторных исследований образцов крови двух пациентов, поступивших в лечебные учреждения Подмосковья с подозрением на сибирскую язву, возбудитель этого заболевания не выявлен», — сообщили в ведомстве.
В Роспотребнадзоре исключили угрозу эпидемического распространения заболевания, поскольку сибирская язва не передается от человека к человеку. «Специалисты управлений Роспотребнадзора продолжают противоэпидемическую работу. Ситуация находится на контроле Службы», — добавили в ведомстве.
Накануне, 23 марта, стало известно, что предварительные анализы не подтверждают наличие сибирской язвы у двух пациентов в Московской области. В тот же день министр здравоохранения России Михаил Мурашко сообщил, что в стране локализованы очаги распространения заболевания.
15 марта двоих пациентов с сибирской язвой госпитализировали в Чувашии. Их состояние оценивалось как средней степени тяжести. Спустя неделю стало известно о третьем человеке с симптомами болезни. Управление Следственного комитета (СК) по республике возбудило уголовное дело по факту заражения граждан сибирской язвой.
В Россельхознадзоре допустили, что причиной вспышки сибирской язвы мог стать незаконный подворный убой нелегально купленного бычка, которого не вакцинировали. В ведомстве отметили, что заражение могло произойти через порезы на руках при обработке туши.
Сибирская язва включена в российский перечень опасных заболеваний. В него также входят коронавирус, чума, туберкулез, ВИЧ и др. До этого случай заражения сибирской язвой в России был зафиксирован в июне 2022 г. в Ставропольском крае.