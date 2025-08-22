Ведомости
5:0 от БК Балтбет: фрибеты до 450 рублей за победные ординары на футбол

Успейте выполнить персональное задание!

В БК «Балтбет» стартовало новое предложение для футбольных болельщиков. Каждый зарегистрированный игрок получает шанс выполнить персональное задание на ставки и заработать фрибет до 450 рублей.

Как получить бонус Балтбет до 450 рублей по акции 5:0

Пошаговая инструкция по получению фрибета:

1. Создайте аккаунт в «Балтбет» или войдите в личный кабинет, если регистрация уже есть.

2. Зайдите на страницу акции «5:0» и кликните плашку «Принять участие».

3. Заключите и выиграйте 5 ординарных пари на футбольные матчи по условиям акции.

4. Убедитесь, что каждая ставка соответствует требованиям по кэфу (не ниже 1.80) и минимальной сумме (от 450 рублей).

Бетторы могут получить фрибет до 450 рублей. Суммы у игроков будут отличаться в зависимости от активности. Акция доступна всего 2 дня с момента нажатия кнопки «Участвовать» или до официального завершения.

Как отыграть бонус Балтбет до 450 рублей за успешные ординары на футбол

Фрибет зачисляется мгновенно после завершения задания и остается доступным на протяжении 30 дней. Его можно использовать для ставок на одиночные матчи или экспрессы. При этом общий кэф ставки должен находиться в границах от 1.40 до 100.00.

Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса от Балтбет

Собрали для вас все важные правила и особенности акции.

Максимальный размер бонуса

450 ₽

Минимальный депозит

450 ₽

Тип пари

Ординар, экспресс

Минимальный коэффициент

1.40

Размер отыгрыша

x1

Срок отыгрыша бонуса

30 дней

Срок окончания акции

24.08.2025 (23:59 МСК)

Офлайн-пари в ППС не входят в акцию.

Преимущества и недостатки

Плюсы Минусы
➕ Фрибет можно использовать без многократного вейджера➖ Общая сумма 5 ставок значительно превышает размер фрибета
➕ Присоединиться к розыгрышу могут все пользователи БК «Балтбет» 

Заключение

Конец лета — идеальный момент для заключение ординаров на футбол. Главные чемпионаты в полном разгаре, поэтому дефицита матчей точно не будет. Но готовьтесь настоящему вызову, поскольку выиграть 5 ставок с коэффициентом от 1.80 за 2 дня — задача для настоящих стратегов и тех, кто не боится рисковать.

Валентин Васильев

