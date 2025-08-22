5:0 от БК Балтбет: фрибеты до 450 рублей за победные ординары на футбол

Пошаговая инструкция по получению фрибета:

1. Создайте аккаунт в «Балтбет» или войдите в личный кабинет, если регистрация уже есть.

2. Зайдите на страницу акции «5:0» и кликните плашку «Принять участие».

3. Заключите и выиграйте 5 ординарных пари на футбольные матчи по условиям акции.

4. Убедитесь, что каждая ставка соответствует требованиям по кэфу (не ниже 1.80) и минимальной сумме (от 450 рублей).

Бетторы могут получить фрибет до 450 рублей. Суммы у игроков будут отличаться в зависимости от активности. Акция доступна всего 2 дня с момента нажатия кнопки «Участвовать» или до официального завершения.