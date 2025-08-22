5:0 от БК Балтбет: фрибеты до 450 рублей за победные ординары на футбол

Партнерский проект
В БК «Балтбет» стартовало новое предложение для футбольных болельщиков. Каждый зарегистрированный игрок получает шанс выполнить персональное задание на ставки и заработать фрибет до 450 рублей.
Пошаговая инструкция по получению фрибета:
1. Создайте аккаунт в «Балтбет» или войдите в личный кабинет, если регистрация уже есть.
2. Зайдите на страницу акции «5:0» и кликните плашку «Принять участие».
3. Заключите и выиграйте 5 ординарных пари на футбольные матчи по условиям акции.
4. Убедитесь, что каждая ставка соответствует требованиям по кэфу (не ниже 1.80) и минимальной сумме (от 450 рублей).
Бетторы могут получить фрибет до 450 рублей. Суммы у игроков будут отличаться в зависимости от активности. Акция доступна всего 2 дня с момента нажатия кнопки «Участвовать» или до официального завершения.
Фрибет зачисляется мгновенно после завершения задания и остается доступным на протяжении 30 дней. Его можно использовать для ставок на одиночные матчи или экспрессы. При этом общий кэф ставки должен находиться в границах от 1.40 до 100.00.
Собрали для вас все важные правила и особенности акции.
Максимальный размер бонуса
450 ₽
Минимальный депозит
450 ₽
Тип пари
Ординар, экспресс
Минимальный коэффициент
1.40
Размер отыгрыша
x1
Срок отыгрыша бонуса
30 дней
Срок окончания акции
24.08.2025 (23:59 МСК)
Офлайн-пари в ППС не входят в акцию.
|Плюсы
|Минусы
|➕ Фрибет можно использовать без многократного вейджера
|➖ Общая сумма 5 ставок значительно превышает размер фрибета
|➕ Присоединиться к розыгрышу могут все пользователи БК «Балтбет»
Конец лета — идеальный момент для заключение ординаров на футбол. Главные чемпионаты в полном разгаре, поэтому дефицита матчей точно не будет. Но готовьтесь настоящему вызову, поскольку выиграть 5 ставок с коэффициентом от 1.80 за 2 дня — задача для настоящих стратегов и тех, кто не боится рисковать.