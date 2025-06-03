Большая семерка от БК Балтбет: фрибеты на 250 рублей за ставки на теннис

Партнерский проект
Букмекер «Балтбет» запускает акцию «Большая семерка», в рамках которой за успешные пари на теннис можно получить фрибет. Участвуют как новички, так и постоянные клиенты. Ставьте, выигрывайте и забирайте бонус до 250 рублей.
Выполните следующие действия, чтобы стать участником розыгрыша:
1. Создайте аккаунт в БК «Балтбет» или войдите в уже существующий профиль.
2. Перейдите на страницу акции «Большая семерка» и кликните кнопку «Участвовать».
3. В течение 3 дней после активации размещайте одиночные ставки на теннис в соответствии с заданными коэффициентами и суммами.
4. Когда необходимое количество ставок пройдет с выигрышем, на странице акции появится кнопка «Получить фрибет». Нажмите ее и получите бесплатную ставку на бонусный счет.
Учитываются только одиночные пари с кэфом не ниже 1.70 и суммой от 150 рублей. Зачетной считается выигрышная ставка. Всего нужно оформить 7 таких пари. На выполнение задания отводится 3 дня. Максимальная сумма фрибета составит 250 рублей.
Полученные фрибеты можно использовать для заключения ординаров и экспрессов при минимальном общем коэффициенте 1.60. Срок действия бонуса составляет 30 дней с момента подведения итогов. Перед использованием рекомендуется ознакомиться с актуальными условиями на странице предложения.
Подробные условия акции представлены в виде таблицы для удобства.
Максимальный размер бонуса
250 ₽
Минимальный депозит
150 ₽
Тип пари
Ординар, экспресс
Минимальный коэффициент
1.60
Размер отыгрыша
x1
Срок отыгрыша бонуса
30 дней
Срок окончания акции
05.06.2025 (23:59 МСК)
Пари, сделанные в пунктах приема ставок, в акции не засчитываются.
|Плюсы
|Минусы
|➕ Присоединиться к акции может любой желающий из числа клиентов
|➖ Нужно выиграть 7 ставок на теннис, чтобы получить фрибет
|➖ Относительно низкая сумма бонуса
Хотя номинал фрибета невелик, выполнить условия не так просто. Получить бонус сможет только тот, кто оформит и выиграет 7 одиночных ставок на теннис. Зато минимальная сумма пари не так велика, что облегчает задачу. Летний сезон — отличное время для ставок на теннис, так что не пропустите предложение от БК «Балтбет».