Большая семерка от БК Балтбет: фрибеты на 250 рублей за ставки на теннис

Выполните следующие действия, чтобы стать участником розыгрыша:

1. Создайте аккаунт в БК «Балтбет» или войдите в уже существующий профиль.

2. Перейдите на страницу акции «Большая семерка» и кликните кнопку «Участвовать».

3. В течение 3 дней после активации размещайте одиночные ставки на теннис в соответствии с заданными коэффициентами и суммами.

4. Когда необходимое количество ставок пройдет с выигрышем, на странице акции появится кнопка «Получить фрибет». Нажмите ее и получите бесплатную ставку на бонусный счет.

Учитываются только одиночные пари с кэфом не ниже 1.70 и суммой от 150 рублей. Зачетной считается выигрышная ставка. Всего нужно оформить 7 таких пари. На выполнение задания отводится 3 дня. Максимальная сумма фрибета составит 250 рублей.