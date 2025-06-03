Ведомости
Спорт

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров
Главная
Новости
Прогнозы
Букмекеры
Бонусы
Аналитика
База знаний



3 июня 8:03ГлавнаяБонусы
БК БалтбетАкцииФрибеты за депозит

Большая семерка от БК Балтбет: фрибеты на 250 рублей за ставки на теннис

250 ₽
Бонус
1 д.
До конца акции
x1
Отыгрыш
1.6
Мин. коэф.
30 д.
Срок отыгрыша
150 ₽
Мин. депозит
Получить бонус
Теннисные прогнозы приносят бонусы!

Букмекер «Балтбет» запускает акцию «Большая семерка», в рамках которой за успешные пари на теннис можно получить фрибет. Участвуют как новички, так и постоянные клиенты. Ставьте, выигрывайте и забирайте бонус до 250 рублей.

Как получить бонус Балтбет на 250 рублей за ординары на теннис

Свернуть

Выполните следующие действия, чтобы стать участником розыгрыша:

1. Создайте аккаунт в БК «Балтбет» или войдите в уже существующий профиль.

image not found

2. Перейдите на страницу акции «Большая семерка» и кликните кнопку «Участвовать».

3. В течение 3 дней после активации размещайте одиночные ставки на теннис в соответствии с заданными коэффициентами и суммами.

4. Когда необходимое количество ставок пройдет с выигрышем, на странице акции появится кнопка «Получить фрибет». Нажмите ее и получите бесплатную ставку на бонусный счет.

Учитываются только одиночные пари с кэфом не ниже 1.70 и суммой от 150 рублей. Зачетной считается выигрышная ставка. Всего нужно оформить 7 таких пари. На выполнение задания отводится 3 дня. Максимальная сумма фрибета составит 250 рублей.

Как отыграть бонус Балтбет на 250 рублей

Свернуть

Полученные фрибеты можно использовать для заключения ординаров и экспрессов при минимальном общем коэффициенте 1.60. Срок действия бонуса составляет 30 дней с момента подведения итогов. Перед использованием рекомендуется ознакомиться с актуальными условиями на странице предложения.

Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса от Балтбет

Свернуть

Подробные условия акции представлены в виде таблицы для удобства.

Максимальный размер бонуса

250 ₽

Минимальный депозит

150 ₽ 

Тип пари

Ординар, экспресс

Минимальный коэффициент

1.60

Размер отыгрыша

x1

Срок отыгрыша бонуса

30 дней

Срок окончания акции

05.06.2025 (23:59 МСК)

Пари, сделанные в пунктах приема ставок, в акции не засчитываются.

Преимущества и недостатки

Свернуть
Плюсы Минусы
➕ Присоединиться к акции может любой желающий из числа клиентов➖ Нужно выиграть 7 ставок на теннис, чтобы получить фрибет
 ➖ Относительно низкая сумма бонуса

Заключение

Свернуть

Хотя номинал фрибета невелик, выполнить условия не так просто. Получить бонус сможет только тот, кто оформит и выиграет 7 одиночных ставок на теннис. Зато минимальная сумма пари не так велика, что облегчает задачу. Летний сезон — отличное время для ставок на теннис, так что не пропустите предложение от БК «Балтбет».

Валентин Васильев

Лучшие бонусы

Смотреть всё
Смотреть обзор бонуса Бонус для новых игроков — до 25000 рублейhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/new_banner_669b59cb4a.webp
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/Legal_Bk_logos_pari_9c741ceccd.png
Бонус для новых игроков — до 25000 рублей
icon
Условия
Смотреть обзор бонуса Море фрибетов от БК Winline: бонусы до 500 000 рублей за депозит и приглашенных друзейhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_winline_freebet_ed96f2dfc0.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_winline_e9594ea4aa.svgдо 500 000 ₽
Море фрибетов от БК Winline: бонусы до 500 000 рублей за депозит и приглашенных друзей
Получить бонусПодробнее
bonus timer32 дней 20 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша30 д.
  • мин. коэф.1.01
  • мин. депозит100 ₽
Смотреть обзор бонуса Чемпионская гонка от БК PARI: фрибеты до 150 000 рублей за ставки на Ролан Гарросhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_akcii_e027c20385.jpgАкции
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/Legal_Bk_logos_pari_9c741ceccd.pngдо 150 000 ₽
Чемпионская гонка от БК PARI: фрибеты до 150 000 рублей за ставки на Ролан Гаррос
Получить бонусПодробнее
bonus timer4 дней 20 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша5 д.
  • мин. коэф.1.01
  • мин. депозит100 ₽
Смотреть обзор бонуса Промокод Фонбет на сумму от 100 до 15 000 рублей за регистрациюhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_fonbet_promocode_f5dfa7707a.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_fonbet_a76a08d3ac.svgот 100 до 15 000 ₽
Промокод Фонбет на сумму от 100 до 15 000 рублей за регистрацию
Получить бонусПодробнее
bonus timer241 дней 20 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.1.01
  • мин. депозит-
Смотреть обзор бонуса Промокод Фонбет на сумму до 15 000 рублей за регистрациюhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_fonbet_promocode_f5dfa7707a.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_fonbet_a76a08d3ac.svgдо 15 000 ₽
Промокод Фонбет на сумму до 15 000 рублей за регистрацию
Получить бонусПодробнее
bonus timer241 дней 20 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.1.01
  • мин. депозит-
Смотреть обзор бонуса Промокод Мелбет на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_melbet_promo_c38b7e307e.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_melbet_a8753f06ce.svgдо 25 000 ₽
Промокод Мелбет на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer575 дней 20 часов
Условия
  • отыгрышx25
  • срок отыгрыша5 д.
  • мин. коэф.1.6
  • мин. депозит1000 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус БК Леон на сумму до 18 000 рублей за приглашение другаhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_leon_akcii_afb3508572.jpg
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_leon_501ad805a9.svgдо 18 000 ₽
Бонус БК Леон на сумму до 18 000 рублей за приглашение друга
Получить бонусПодробнее
bonus timer210 дней 20 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.1.5
  • мин. депозит1000 ₽
Смотреть обзор бонуса Кешбэк в PARI для новых и действующих игроковhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_cash_a19fd75925.jpg
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/Legal_Bk_logos_pari_9c741ceccd.pngдо 30%
Кешбэк в PARI для новых и действующих игроков
Получить бонусПодробнее
bonus timer210 дней 20 часов
Условия
  • срок отыгрыша-
  • мин. коэф.1.01
  • мин. депозит-
Смотреть обзор бонуса Бонус БК PARI до 5000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_freebet_dbf3c6cc1c.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/Legal_Bk_logos_pari_9c741ceccd.pngдо 5000 ₽
Бонус БК PARI до 5000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer196 дней 20 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша5 д.
  • мин. коэф.1.01
  • мин. депозит1000 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус от БК Winline на сумму до 3000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_winline_freebet_ed96f2dfc0.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_winline_e9594ea4aa.svgдо 3000 ₽
Бонус от БК Winline на сумму до 3000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer210 дней 20 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша30 д.
  • мин. коэф.1.3
  • мин. депозит500 ₽
Смотреть обзор бонуса Приветственный фрибет на 500 рублей от «Олимпа»https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_olimp_code_42c86d6f9f.jpgbonus rating4.5/5
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_olimpbet_7e24ca5be4.svg500 ₽
Приветственный фрибет на 500 рублей от «Олимпа»
Получить бонусПодробнее
bonus timer210 дней 18 часов
Условия
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.2
  • мин. депозит1 000 ₽
Смотреть всё

Топы букмекеров

Смотреть всё
Букмекеры с бонусами
Смотреть полный список
Букмекеры с лайв-ставками
Смотреть полный список
БК с мобильной версией
Смотреть полный список
Киберспортивные букмекеры
Смотреть полный список
Топ букмекерских контор на iOS
Смотреть полный список
Топ-10 букмекеров России
Смотреть полный список
Легальные букмекеры России
Смотреть полный список
Топ букмекеров на Андроид
Смотреть полный список
Смотреть всё
Наши проекты
Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1

На карте:googleyandex
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

16plus

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»
И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных