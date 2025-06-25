Фрибеты на геймы 2.0 от БК Балтбет: бонусы от 150 рублей за быстрые ставки на теннис

Партнерский проект
Букмекерская компания «Балтбет» запускает акцию «Фрибеты за геймы 2.0». Игрокам предлагается делать live-ставки на маркеты — исходы геймов и розыгрышей и другие быстрые события. Пользователи получат персональные задания. За их выполнение можно получить фрибет от 150 рублей. Участие открыто для всех.
Чтобы получить фрибет, важно точно следовать правилам акции:
1. Войдите в личный кабинет или создайте аккаунт на сайте либо в приложении БК «Балтбет».
2. Откройте страницу акции и подтвердите свое участие нажатием соответствующей кнопки.
3. После активации задания у вас будет 30 минут, чтобы сделать 3 одиночных live-ставки на теннис по персональным условиям.
Каждое пари должно быть оформлено на сумму не менее 100 рублей и обязательно сыграть в плюс. Если промежуток между первой ставкой и расчетом последней превысит 30 минут, задание будет считаться невыполненным.
При удачном исходе участник должен вручную нажать кнопку «Получить фрибет». Бонус будет зачислен автоматически и появится в разделе «Корзина». Каждому игроку разрешено принять участие в акции только 1 раз.
Полученный фрибет будет действовать до 31 июля 2025 года. Использовать его можно для заключения ординара и экспресса. В купоне может быть от 1 до 10 событий. Главное условие — коэффициент каждого исхода должен находиться в пределах от 1.40 до 100.00.
Основные требования акции сгруппированы в таблице, это ускорит знакомство с правилами.
Максимальный размер бонуса
от 150 ₽
Минимальный депозит
100 ₽
Тип пари
Ординар, экспресс
Минимальный коэффициент
1.40
Размер отыгрыша
x1
Срок отыгрыша бонуса
До 31.07.2025
Срок окончания акции
29.06.2025 (23:59 МСК)
В зачет не идут проданные пари и повторные ставки на одинаковые исходы одного события.
|Плюсы
|Минусы
|➕ Принять участие может любой зарегистрированный игрок без ограничений
|➖ Скромный размер бонуса
|➕ Каждому клиенту предоставляется персональное задание с учетом активности
Эта акция выгодно отличается от других благодаря скорости и персонализации. Всего 30 минут отделяют вас от конечного результата. Каждый игрок получает уникальное задание. Размер фрибета может превысить стандартный минимум, если вы проявляете активность на платформе БК.