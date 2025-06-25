Фрибеты на геймы 2.0 от БК Балтбет: бонусы от 150 рублей за быстрые ставки на теннис

Чтобы получить фрибет, важно точно следовать правилам акции:

1. Войдите в личный кабинет или создайте аккаунт на сайте либо в приложении БК «Балтбет».

2. Откройте страницу акции и подтвердите свое участие нажатием соответствующей кнопки.

3. После активации задания у вас будет 30 минут, чтобы сделать 3 одиночных live-ставки на теннис по персональным условиям.

Каждое пари должно быть оформлено на сумму не менее 100 рублей и обязательно сыграть в плюс. Если промежуток между первой ставкой и расчетом последней превысит 30 минут, задание будет считаться невыполненным.

При удачном исходе участник должен вручную нажать кнопку «Получить фрибет». Бонус будет зачислен автоматически и появится в разделе «Корзина». Каждому игроку разрешено принять участие в акции только 1 раз.