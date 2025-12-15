Лайв-мастер от БК Балтбет: фрибет от 300 рублей за победные пари на теннис в лайве

Baltbet выпустил очередную краткосрочную акцию, в которой БК платит фрибеты за удачные пари на теннис. Чтобы победить, нужно выиграть не меньше 3 раз подряд в отведенный букмекером срок. Выглядит сложно, но благодаря низким коэффициентам с задачей справится даже новичок.