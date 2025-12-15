Лайв-мастер от БК Балтбет: фрибет от 300 рублей за победные пари на теннис в лайве

Партнерский проект
Baltbet выпустил очередную краткосрочную акцию, в которой БК платит фрибеты за удачные пари на теннис. Чтобы победить, нужно выиграть не меньше 3 раз подряд в отведенный букмекером срок. Выглядит сложно, но благодаря низким коэффициентам с задачей справится даже новичок.
Для получения фрибета от 300 рублей игроку следует выполнить ряд поэтапных действий:
За 2 часа нужно выиграть в 3 ставках подряд. Минимальный кэф — 1.30. За раз нужно поставить от 300 рублей.
В случае успеха букмекер выдаст фрибет, который подходит для ставок ординаром или экспрессом. Коэффициенты — от 1.40 до 100. Бонус действует 30 суток, поэтому особых проблем с его использованием не возникнет.
Все важные моменты промоакции учтены в таблице ниже
Максимальный размер бонуса
300 ₽
Минимальный депозит
300 ₽
Тип пари
Ординар, экспресс
Минимальный коэффициент
1.30
Размер отыгрыша
x1
Срок отыгрыша бонуса
30 дней
Срок окончания акции
18.12.2025 (23:59 МСК)
Получить доступ к бонусному предложению можно на сайте или через мобильное приложение букмекерской конторы.
Плюсы
Минусы
|➕ Низкие коэффициенты для квалификационных пари
|➖ Требуется серия выигрышей
|➕ Фрибет применим для любых видов спорта
|➖ На участие в акции отводится 2 часа
Перед запуском дождитесь интересной вам игры. Желательно, чтобы в это время шло как минимум 2 подходящих матча. Одну встречу могут и отменить, а вам придется заключать ставки на малоизвестных спортсменов. Это чревато дополнительными ненужными тратами.