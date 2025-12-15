Ведомости
15 декабря 12:58
БК БалтбетФрибеты за депозит
Лайв-мастер от БК Балтбет: фрибет от 300 рублей за победные пари на теннис в лайве

За удачные лайв-ставки на теннис дают фрибет!

Baltbet выпустил очередную краткосрочную акцию, в которой БК платит фрибеты за удачные пари на теннис. Чтобы победить, нужно выиграть не меньше 3 раз подряд в отведенный букмекером срок. Выглядит сложно, но благодаря низким коэффициентам с задачей справится даже новичок.

Как получить фрибет от 300 рублей в БК Балтбет за пари на теннис в лайве

Для получения фрибета от 300 рублей игроку следует выполнить ряд поэтапных действий:

  1. Регистрация в Baltbet.
  2. Переход на страницу акции и согласие с участием. 
  3. Заключение пари.

За 2 часа нужно выиграть в 3 ставках подряд. Минимальный кэф — 1.30. За раз нужно поставить от 300 рублей.

Как отыграть фрибет от 300 рублей за участие в промоакции Лайв-мастер от Baltbet

В случае успеха букмекер выдаст фрибет, который подходит для ставок ординаром или экспрессом. Коэффициенты — от 1.40 до 100. Бонус действует 30 суток, поэтому особых проблем с его использованием не возникнет.

Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса от 300 рублей от БК Балтбет

Все важные моменты промоакции учтены в таблице ниже

 

Максимальный размер бонуса

300 ₽

Минимальный депозит

300 ₽ 

Тип пари

Ординар, экспресс

Минимальный коэффициент

1.30

Размер отыгрыша

x1

Срок отыгрыша бонуса

30 дней

Срок окончания акции

18.12.2025 (23:59 МСК)

Получить доступ к бонусному предложению можно на сайте или через мобильное приложение букмекерской конторы. 

Преимущества и недостатки

Плюсы 

Минусы

➕ Низкие коэффициенты для квалификационных пари➖ Требуется серия выигрышей
➕ Фрибет применим для любых видов спорта➖ На участие в акции отводится 2 часа

Заключение

Перед запуском дождитесь интересной вам игры. Желательно, чтобы в это время шло как минимум 2 подходящих матча. Одну встречу могут и отменить, а вам придется заключать ставки на малоизвестных спортсменов. Это чревато дополнительными ненужными тратами. 

Валентин Васильев

Реклама 18+ / ООО «ПАРИ»
