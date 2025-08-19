Матч-поинт от БК Балтбет: фрибет до 1000 рублей за ставки в live на теннис

Фрибет становится доступным сразу же после соблюдения всех условий:

1. Создайте аккаунт в «Балтбет» или войдите в уже существующий.

2. Перейдите на страницу предложения «Матч-поинт» и активируйте участие.

3. В течение 2 дней оформите 4 одиночные ставки в live на любые теннисные матчи.

Каждое пари должно соответствовать минимальным требованиям по сумме (не менее 1300 рублей) и коэффициенту (от 1.50). Когда все условия выполнены, на счет клиента зачисляется фрибет до 750 рублей.