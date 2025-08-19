Ведомости
19 августа 13:48
БК БалтбетФрибеты за депозит

Матч-поинт от БК Балтбет: фрибет до 1000 рублей за ставки в live на теннис

1000 ₽
Бонус
2 д.
До конца акции
x1
Отыгрыш
1.4
Мин. коэф.
30 д.
Срок отыгрыша
1300 ₽
Мин. депозит
«Балтбет» награждает самых активных бетторов!

БК «Балтбет» предлагает теннисным болельщикам заработать фрибеты. В акции «Матч-поинт» беттор заключает 4 пари в лайве, после чего бонус до 1000 рублей попадет на счет участника.

Как получить бонус Балтбет до 1000 рублей за ставки на теннис в live

Фрибет становится доступным сразу же после соблюдения всех условий:

1. Создайте аккаунт в «Балтбет» или войдите в уже существующий.

image not found

2. Перейдите на страницу предложения «Матч-поинт» и активируйте участие.

3. В течение 2 дней оформите 4 одиночные ставки в live на любые теннисные матчи.

Каждое пари должно соответствовать минимальным требованиям по сумме (не менее 1300 рублей) и коэффициенту (от 1.50). Когда все условия выполнены, на счет клиента зачисляется фрибет до 750 рублей.

Как отыграть бонус Балтбет до 1000 рублей в рамках акции Матч-поинт

Подробности по применению фрибета доступны в аккаунте пользователя. Бонус действует 1 месяц, его можно использовать для одиночных ставок и экспрессов с 1–10 событиями. Основное требование — общий кэф в купоне от 1.40 до 100.00.

Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса от Балтбет

Все ключевые моменты участия представлены в нашей таблице.

Максимальный размер бонуса

1000 ₽

Минимальный депозит

1300 ₽

Тип пари

Ординар, экспресс

Минимальный коэффициент

1.40

Размер отыгрыша

x1

Срок отыгрыша бонуса

30 дней

Срок окончания акции

21.08.2025 (23:59 МСК)

Акция не распространяется на пари, которые были отменены или проданы.

Преимущества и недостатки

Плюсы Минусы
➕ Все клиенты Балтбет могут воспользоваться предложением➖ Для участия потребуются достаточно крупные ставки
➕ Результат ставки не влияет на ее участие в акции 

Заключение

Для получения фрибета 1000 рублей потребуется проставить 5200 рублей. Условия достаточно строгие, но если вы найдете выгодные кэфы на лайв-теннис, предложение интересное.

Валентин Васильев

Реклама 18+ / ООО «ПАРИ»
