Матч-поинт от БК Балтбет: фрибет до 1000 рублей за ставки в live на теннис

Партнерский проект
БК «Балтбет» предлагает теннисным болельщикам заработать фрибеты. В акции «Матч-поинт» беттор заключает 4 пари в лайве, после чего бонус до 1000 рублей попадет на счет участника.
Фрибет становится доступным сразу же после соблюдения всех условий:
1. Создайте аккаунт в «Балтбет» или войдите в уже существующий.
2. Перейдите на страницу предложения «Матч-поинт» и активируйте участие.
3. В течение 2 дней оформите 4 одиночные ставки в live на любые теннисные матчи.
Каждое пари должно соответствовать минимальным требованиям по сумме (не менее 1300 рублей) и коэффициенту (от 1.50). Когда все условия выполнены, на счет клиента зачисляется фрибет до 750 рублей.
Подробности по применению фрибета доступны в аккаунте пользователя. Бонус действует 1 месяц, его можно использовать для одиночных ставок и экспрессов с 1–10 событиями. Основное требование — общий кэф в купоне от 1.40 до 100.00.
Все ключевые моменты участия представлены в нашей таблице.
Максимальный размер бонуса
1000 ₽
Минимальный депозит
1300 ₽
Тип пари
Ординар, экспресс
Минимальный коэффициент
1.40
Размер отыгрыша
x1
Срок отыгрыша бонуса
30 дней
Срок окончания акции
21.08.2025 (23:59 МСК)
Акция не распространяется на пари, которые были отменены или проданы.
|Плюсы
|Минусы
|➕ Все клиенты Балтбет могут воспользоваться предложением
|➖ Для участия потребуются достаточно крупные ставки
|➕ Результат ставки не влияет на ее участие в акции
Для получения фрибета 1000 рублей потребуется проставить 5200 рублей. Условия достаточно строгие, но если вы найдете выгодные кэфы на лайв-теннис, предложение интересное.