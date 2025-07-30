ПенальТРИ от БК Балтбет: фрибеты до 800 рублей за успешные ординары на футбол

Пошаговая инструкция для получения фрибета от БК:

1. Зарегистрируйтесь или войдите в свой аккаунт на официальном странице «Балтбета».

2. Найдите предложение «ПенальТРИ» и тапните кнопку участия.

3. В течение 3 суток (или до завершения акции) сделайте 3 одиночные ставки на футбольные матчи. Сумма — не менее 1000 рублей, коэффициент — от 1.80.

Если все условия выполнены — на ваш счет зачисляется фрибет до 800 рублей.