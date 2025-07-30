ПенальТРИ от БК Балтбет: фрибеты до 800 рублей за успешные ординары на футбол

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Букмекерская контора «Балтбет» запускает акцию «ПенальТРИ», в рамках которой за серию из 3 успешных ординаров на футбол вам достанется фрибет до 800 рублей.
Пошаговая инструкция для получения фрибета от БК:
1. Зарегистрируйтесь или войдите в свой аккаунт на официальном странице «Балтбета».
2. Найдите предложение «ПенальТРИ» и тапните кнопку участия.
3. В течение 3 суток (или до завершения акции) сделайте 3 одиночные ставки на футбольные матчи. Сумма — не менее 1000 рублей, коэффициент — от 1.80.
Если все условия выполнены — на ваш счет зачисляется фрибет до 800 рублей.
Фрибет появится в вашей корзине сразу же после выполнения условий. На его активацию дается 30 дней. Использовать бонус можно на ординар или экспресс, в котором до 10 событий. Коэффициенты — от 1.40 до 100.00.
В таблице собрана вся основная информация об акции.
Максимальный размер бонуса
800 ₽
Минимальный депозит
1000 ₽
Тип пари
Ординар, экспресс
Минимальный коэффициент
1.40
Размер отыгрыша
x1
Срок отыгрыша бонуса
30 дней
Срок окончания акции
31.07.2025 (23:59 МСК)
Для участия подходят только пари за реальные средства. Бонусные баллы не принимаются.
|Плюсы
|Минусы
|➕ Участвовать могут все, кто имеет аккаунт в БК
|➖ Учитываются только победные ставки
|➕ Условия участия просты и понятны
Условия акции хорошо подходят тем, кто регулярно совершает одиночные ставки на футбол. Другим игрокам может не хватить гибкости и вариативности.