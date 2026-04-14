Победная серия от БК Балтбет: фрибет за выигрышные ставки на хоккей в лайве

Акция «Победная серия» от букмекерской конторы «БалтБет» предлагает участникам серию выигрышных ставок на хоккей в режиме реального времени. За выполнение задания пользователь получает фрибет, который автоматически зачисляется в корзину.
От участников бонусной программы требуется:
1. Авторизация и идентификация в БК «Балтбет».
2. Нажатие кнопки «Участвовать» в период проведения акции.
3. Выполнение задания: заключить и выиграть подряд ставки на хоккей в лайве с параметрами, указанными в блоке акции.
4. Нажатие кнопки «Получить фрибет» после выполнения условия.
Для завершения задания участникам предоставляется ровно 48 часов с момента старта участия или до окончания общего периода акции — в зависимости от того, что наступит раньше.
Важное условие: на аккаунте должно быть как минимум одно пополнение на общую сумму от 100 рублей (до или после выполнения задания).
Полученный фрибет зачисляется в корзину и активируется автоматически.
Подробный разбор ключевых моментов участия.
Максимальный размер бонуса
от 100 ₽
Минимальный депозит
300 ₽
Тип пари
Ординар
Минимальный коэффициент
1.01
Размер отыгрыша
-
Срок отыгрыша бонуса
-
Срок окончания акции
16.04.2026 (23:59 МСК)
В зачёт идут только выигрышные пари на хоккей в лайве, рассчитанные подряд. Повторное участие в акции для одного пользователя не предусмотрено.
Плюсы
Минусы
|➕ Автоматическая активация фрибета
|➖ Короткий период выполнения
|➕ Прогресс не сбивают проигрышные ставки других типов
Акция «Победная серия» — удачный вариант для любителей хоккея и лайв-ставок. Автоматическая активация фрибета и низкий порог входа делают предложение доступным. Однако узкая специализация задания и ограниченный срок выполнения подойдут не всем. Если вы регулярно следите за хоккеем и ставите в реальном времени, то стоит попробовать.