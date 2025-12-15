Пятизвездочный прогноз от БК Балтбет: фрибет от 150 рублей за победные пари на футбол

Партнерский проект
Промо «Пятизвездочный прогноз» от БК «Балтбет» позволяет игрокам получать фрибеты от 150 рублей за активные ставки на футбольные встречи. Чтобы забрать приз, игроку достаточно выиграть 5 пари.
Фрибет начисляется исключительно при выполнении каждого пункта задания:
1. Создайте учетную запись в БК «Балтбет», если вы новый пользователь.
2. Перейдите в раздел промо и активируйте кнопку «Участвовать».
3. Оформите 5 успешных пари на футбол с необходимыми параметрами.
Беттору предоставляется 48 часов для выполнения необходимых ставок. Разрешены ординары и экспрессы. Кэф каждого выбранного события должен быть не ниже 1.50. Организатор учитывает только ставки от 150 рублей.
На использование фрибета отводится 30 дней. Его можно применять к ставкам с коэффициентом не ниже 1.40 и не выше 100.00. Фрибет подходит как для одиночных пари, так и для экспрессов.
Все важные аспекты предложения сведены в компактную таблицу.
Максимальный размер бонуса
150 ₽
Минимальный депозит
300 ₽
Тип пари
Ординар, экспресс
Минимальный коэффициент
1.40
Размер отыгрыша
x1
Срок отыгрыша бонуса
30 дней
Срок окончания акции
18.12.2025 (23:59 МСК)
Акция доступна пользователям на платформе сайта и в мобильном приложении.
Плюсы
Минусы
|➕ Четкий срок выполнения задания
|➖ Игрок должен одержать победу в 5 ставках
|➕ Универсальный фрибет, который можно использовать для разного формата пари
Выполнить задания этой недели будет немного сложнее из-за отсутствия матчей топовых чемпионатов и еврокубков. Игрокам предстоит выбирать события в менее рейтинговых турнирах, где меньше статистики и аналитики. Важно помнить, что неудачные ставки не обнуляют участие.