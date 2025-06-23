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23 июня 13:37ГлавнаяБонусы
БК БалтбетФрибеты за депозит

Раз-Два-Три! от БК Балтбет: фрибеты от 150 рублей за выигрышные ординары на футбол

150 ₽
Бонус
3 д.
До конца акции
x1
Отыгрыш
1.4
Мин. коэф.
-
Срок отыгрыша
250 ₽
Мин. депозит
Получить бонус
Три победных ординара — и фрибет в твоих руках!

Букмекерская контора «Балтбет» запускает акцию «Раз-Два-Три!». Участникам предлагается сделать 3 успешных ординара на футбольные матчи и получить возможность выиграть фрибет от 150 рублей. Предложение направлено на всех зарегистрированных пользователей БК.

Как получить бонус Балтбет от 150 рублей за футбольные пари

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Для участия в розыгрыше важно внимательно выполнять установленные условия:

1. Создайте аккаунт на сайте букмекерской конторы «Балтбет».

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2. Перейдите на страницу акции «Раз-Два-Три!» и активируйте участие.

3. В течение 3 дней с момента активации оформите 3 успешные ординарные ставки на футбольные матчи с коэффициентами и суммами, которые указаны в задании акции.

Каждое пари должно соответствовать следующим критериям:

  • Минимальная сумма ставки — 250 рублей.
  • Минимальный кэф — от 1.70.

В зачет идут только выигравшие пари, рассчитанные в рамках 3-дневного периода. После выполнения условий на странице акции станет доступна кнопка «Получить фрибет». После ее нажатия бесплатная ставка автоматически зачислится в корзину.

Игрок получит фрибет на сумму от 150 рублей. При этом букмекер оставляет за собой право увеличить размер бонуса, если беттор проявляет высокую активность на платформе.

Как отыграть бонус Балтбет от 150 рублей за ставки на футбол

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Фрибет будет доступен до 31.07.2025. Использовать его можно как для одиночной ставки, так и для экспресса с количеством событий от 1 до 10 в купоне. При этом каждый исход должен соответствовать установленному диапазону коэффициентов — не ниже 1.40 и не выше 100.00.

Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса от Балтбет

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Условия участия изложены в таблице, чтобы вам было проще сориентироваться.

Максимальный размер бонуса

от 150 ₽

Минимальный депозит

250 ₽

Тип пари

Ординар, экспресс

Минимальный коэффициент

1.40

Размер отыгрыша

x1

Срок отыгрыша бонуса

До 31.07.2025

Срок окончания акции

26.06.2025 (23:59 МСК)

Участие в акции возможно только при ставках онлайн. Пари через ППС не засчитываются.

Преимущества и недостатки

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Плюсы Минусы
➕ Принять участие в акции могут все клиенты «Балтбет»➖ Фрибет не слишком велик
➕ Прозрачные условия участия 

Заключение

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Хотя «Балтбет» не балует игроков щедрыми бонусами, акция «Раз-Два-Три!» может стать неплохим дополнением для тех, кто и так активно ставит на футбол. Условия просты, а получение фрибета не требует сверхусилий. Сумма бонуса сравнительно невелика, но возможность сделать бесплатную ставку лишней точно не будет.

Валентин Васильев

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