Раз-Два-Три! от БК Балтбет: фрибеты от 150 рублей за выигрышные ординары на футбол

Для участия в розыгрыше важно внимательно выполнять установленные условия:

1. Создайте аккаунт на сайте букмекерской конторы «Балтбет».

2. Перейдите на страницу акции «Раз-Два-Три!» и активируйте участие.

3. В течение 3 дней с момента активации оформите 3 успешные ординарные ставки на футбольные матчи с коэффициентами и суммами, которые указаны в задании акции.

Каждое пари должно соответствовать следующим критериям:

Минимальная сумма ставки — 250 рублей.

Минимальный кэф — от 1.70.

В зачет идут только выигравшие пари, рассчитанные в рамках 3-дневного периода. После выполнения условий на странице акции станет доступна кнопка «Получить фрибет». После ее нажатия бесплатная ставка автоматически зачислится в корзину.

Игрок получит фрибет на сумму от 150 рублей. При этом букмекер оставляет за собой право увеличить размер бонуса, если беттор проявляет высокую активность на платформе.