Раз-Два-Три! от БК Балтбет: фрибеты от 150 рублей за выигрышные ординары на футбол

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Букмекерская контора «Балтбет» запускает акцию «Раз-Два-Три!». Участникам предлагается сделать 3 успешных ординара на футбольные матчи и получить возможность выиграть фрибет от 150 рублей. Предложение направлено на всех зарегистрированных пользователей БК.
Для участия в розыгрыше важно внимательно выполнять установленные условия:
1. Создайте аккаунт на сайте букмекерской конторы «Балтбет».
2. Перейдите на страницу акции «Раз-Два-Три!» и активируйте участие.
3. В течение 3 дней с момента активации оформите 3 успешные ординарные ставки на футбольные матчи с коэффициентами и суммами, которые указаны в задании акции.
Каждое пари должно соответствовать следующим критериям:
В зачет идут только выигравшие пари, рассчитанные в рамках 3-дневного периода. После выполнения условий на странице акции станет доступна кнопка «Получить фрибет». После ее нажатия бесплатная ставка автоматически зачислится в корзину.
Игрок получит фрибет на сумму от 150 рублей. При этом букмекер оставляет за собой право увеличить размер бонуса, если беттор проявляет высокую активность на платформе.
Фрибет будет доступен до 31.07.2025. Использовать его можно как для одиночной ставки, так и для экспресса с количеством событий от 1 до 10 в купоне. При этом каждый исход должен соответствовать установленному диапазону коэффициентов — не ниже 1.40 и не выше 100.00.
Условия участия изложены в таблице, чтобы вам было проще сориентироваться.
Максимальный размер бонуса
от 150 ₽
Минимальный депозит
250 ₽
Тип пари
Ординар, экспресс
Минимальный коэффициент
1.40
Размер отыгрыша
x1
Срок отыгрыша бонуса
До 31.07.2025
Срок окончания акции
26.06.2025 (23:59 МСК)
Участие в акции возможно только при ставках онлайн. Пари через ППС не засчитываются.
|Плюсы
|Минусы
|➕ Принять участие в акции могут все клиенты «Балтбет»
|➖ Фрибет не слишком велик
|➕ Прозрачные условия участия
Хотя «Балтбет» не балует игроков щедрыми бонусами, акция «Раз-Два-Три!» может стать неплохим дополнением для тех, кто и так активно ставит на футбол. Условия просты, а получение фрибета не требует сверхусилий. Сумма бонуса сравнительно невелика, но возможность сделать бесплатную ставку лишней точно не будет.