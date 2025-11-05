Силовая игра от БК Балтбет: фрибет от 120 рублей за несколько ставок на хоккей

Партнерский проект
«Силовая игра» — новая краткосрочная акция букмекера Baltbet. На этот раз контора выдает фрибеты за заключение пари на хоккей. Пользователи могут получить от 120 рублей.
Для участия в промоакции беттору следует выполнить ряд действий:
1. Зарегистрироваться в Baltbet.
2. Присоединиться к акции «Силовая игра».
3. Ставить квалификационные пари.
От игрока требуется заключать ординары на хоккей с минимальным кэфом от 1.70. Сумма пари — от 100 рублей. На странице бонусного предложения можно отслеживать текущий прогресс.
После выполнения задания букмекерская контора начислит акционный фрибет, который будет действовать в течение 30 суток. Он подходит для множественной и одиночной ставки. Интервал коэффициентов — от 1.40 до 100.00. При этом в купон можно добавлять не более 10 матчей.
Перечислим все основные нюансы бонусного предложения.
Максимальный размер бонуса
120 ₽
Минимальный депозит
300 ₽
Тип пари
Ординар, экспресс
Минимальный коэффициент
1.01
Размер отыгрыша
x1
Срок отыгрыша бонуса
30 дней
Срок окончания акции
06.11.2025 (23:59 МСК)
Букмекерская контора вправе пересмотреть условия участия.
Плюсы
Минусы
|➕ На выполнение задания дается более суток
|➖ Небольшой размер бонуса
|➕ Минимальный коэффициент всего 1.70
Букмекер выпустил промоакцию с очень простыми условиями участия. Требования минимальные, а времени дается очень много. БК не ограничивает игроков выбором турниров, поэтому можно ставить на матчи КХЛ, НХЛ и остальных менее престижных лиг.