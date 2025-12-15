Выигрышный четвертак от БК Балтбет: фрибет от 200 рублей за удачные ставки на хоккей

Для получения приза важно четко выполнять все условия задания:

1. Оформите аккаунт в БК Baltbet, если вы еще не зарегистрированы.

2. Запустите участие в акции.

3. Выиграйте 4 хоккейных пари с минимальной ставкой 200 рублей и кэфом от 1.60 в течение 2 суток после активации задания.

Размер бонуса индивидуален для каждого аккаунта. Сумма фрибета в краткосрочных промоакциях растет с увеличением оборота ставок на платформе.