Выигрышный четвертак от БК Балтбет: фрибет от 200 рублей за удачные ставки на хоккей

Букмекерская контора «Балтбет» запускает предложение «Выигрышный четвертак». Участники, оформившие 4 победные ставки на хоккейные встречи, получают фрибет в от 200 рублей.
Для получения приза важно четко выполнять все условия задания:
1. Оформите аккаунт в БК Baltbet, если вы еще не зарегистрированы.
2. Запустите участие в акции.
3. Выиграйте 4 хоккейных пари с минимальной ставкой 200 рублей и кэфом от 1.60 в течение 2 суток после активации задания.
Размер бонуса индивидуален для каждого аккаунта. Сумма фрибета в краткосрочных промоакциях растет с увеличением оборота ставок на платформе.
Фрибет предоставляется на 30 дней и применим к одиночным и экспресс-ставкам. Каждая позиция должна иметь коэффициент от 1.40 до 100.00.
Таблица отражает полный перечень особенностей текущей акции.
Максимальный размер бонуса
200 ₽
Минимальный депозит
300 ₽
Тип пари
Ординар, экспресс
Минимальный коэффициент
1.40
Размер отыгрыша
x1
Срок отыгрыша бонуса
30 дней
Срок окончания акции
18.12.2025 (23:59 МСК)
Пари на киберхоккей не учитываются при подсчете выполненных заданий.
Плюсы
Минусы
|➕ Простые условия для всех игроков
|➖ Задание считается выполненным только при выигрыше 4 ставок
|➕ Акция рассчитана на 2 дня, что позволяет участникам быстро заработать фрибет
Игрокам выделен удобный период для оформления успешных ставок. Спешить не нужно, но и откладывать выполнение задания не стоит. В экспрессах учитываются только хоккейные исходы, пари на другие дисциплины не засчитываются.