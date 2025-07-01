Уимблдонская пятерка от БК Балтбет: фрибеты от 100 рублей за ставки на теннис

Партнерский проект
Букмекерская компания «Балтбет» запускает специальную акцию к Уимблдону. Пользователям предлагают делать выигрышные ординары на теннис и получить за это фрибет от 100 рублей.
Участвовать в акции сможет каждый, кто выполнит перечисленные требования:
1. Авторизуйтесь или создайте аккаунт в «Балтбет».
2. Пройдите идентификацию, если ранее не делали этого.
3. Откройте страницу акции «Уимблдонская пятерка» и нажмите кнопку «Участвовать».
4. Сделайте 5 выигрышных одиночных ставок на теннис с параметрами, указанными в условиях.
У каждого участника есть 3 дня, чтобы выполнить условия акции. В течение этого периода необходимо выиграть 5 одиночных ставок на теннис. Минимальная сумма пари — 100 рублей, коэффициент — от 1.60.
Как только все 5 ставок будут рассчитаны в плюс и шкала заданий окажется полностью заполненной, появится возможность активировать фрибет от 100 рублей, он доступен в корзине. Важно учитывать, что трехдневный срок начинает отсчитываться с момента регистрации участия в акции, а не с 1 ставки.
Полученный фрибет активируется автоматически и будет доступен для использования до 31 июля включительно. Отыграть бонус можно на одиночных ставках или экспрессах. В одном купоне допустимо от 1 до 10 событий. Главное условие — соблюдение коэффициентного диапазона: каждое событие в ставке должно находиться в границах от 1.40 до 100.00.
Вся информация по акции представлена в наглядной таблице.
Максимальный размер бонуса
100 ₽
Минимальный депозит
100 ₽
Тип пари
Ординар, экспресс
Минимальный коэффициент
1.40
Размер отыгрыша
x1
Срок отыгрыша бонуса
До 31.07.2025
Срок окончания акции
03.07.2025 (23:59 МСК)
Если ставка была продана, она не засчитывается в рамках акции.
|Плюсы
|Минусы
|➕ Акция открыта для всех пользователей с активным аккаунтом в букмекерской компании
|➖ На выполнение заданий дается всего 3 дня
|➕ Простые условия участия
|➖ Учитываются только выигрышные ставки
«Уимблдонская пятерка» — неплохой вариант для тех, кто активно следит за теннисом. Понятные условия позволяют быстро включиться в игру. Короткий трехдневный период мотивирует игроков быть более решительным при оформлении пари.