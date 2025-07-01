Уимблдонская пятерка от БК Балтбет: фрибеты от 100 рублей за ставки на теннис

Участвовать в акции сможет каждый, кто выполнит перечисленные требования:

1. Авторизуйтесь или создайте аккаунт в «Балтбет».

2. Пройдите идентификацию, если ранее не делали этого.

3. Откройте страницу акции «Уимблдонская пятерка» и нажмите кнопку «Участвовать».

4. Сделайте 5 выигрышных одиночных ставок на теннис с параметрами, указанными в условиях.

У каждого участника есть 3 дня, чтобы выполнить условия акции. В течение этого периода необходимо выиграть 5 одиночных ставок на теннис. Минимальная сумма пари — 100 рублей, коэффициент — от 1.60.

Как только все 5 ставок будут рассчитаны в плюс и шкала заданий окажется полностью заполненной, появится возможность активировать фрибет от 100 рублей, он доступен в корзине. Важно учитывать, что трехдневный срок начинает отсчитываться с момента регистрации участия в акции, а не с 1 ставки.