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1 июля 15:18ГлавнаяБонусы
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Уимблдонская пятерка от БК Балтбет: фрибеты от 100 рублей за ставки на теннис

100 ₽
Бонус
2 д.
До конца акции
x1
Отыгрыш
1.4
Мин. коэф.
30 д.
Срок отыгрыша
100 ₽
Мин. депозит
Получить бонус
Сделай 5 успешных ставок на Уимблдон и забери фрибет!

Букмекерская компания «Балтбет» запускает специальную акцию к Уимблдону. Пользователям предлагают делать выигрышные ординары на теннис и получить за это фрибет от 100 рублей.

Как получить бонус Балтбет от 100 рублей за теннисные пари

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Участвовать в акции сможет каждый, кто выполнит перечисленные требования:

1. Авторизуйтесь или создайте аккаунт в «Балтбет».

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2. Пройдите идентификацию, если ранее не делали этого.

3. Откройте страницу акции «Уимблдонская пятерка» и нажмите кнопку «Участвовать».

4. Сделайте 5 выигрышных одиночных ставок на теннис с параметрами, указанными в условиях.

У каждого участника есть 3 дня, чтобы выполнить условия акции. В течение этого периода необходимо выиграть 5 одиночных ставок на теннис. Минимальная сумма пари — 100 рублей, коэффициент — от 1.60.

Как только все 5 ставок будут рассчитаны в плюс и шкала заданий окажется полностью заполненной, появится возможность активировать фрибет от 100 рублей, он доступен в корзине. Важно учитывать, что трехдневный срок начинает отсчитываться с момента регистрации участия в акции, а не с 1 ставки.

Как отыграть бонус Балтбет от 100 рублей в рамках акции Уимблдонская пятерка

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Полученный фрибет активируется автоматически и будет доступен для использования до 31 июля включительно. Отыграть бонус можно на одиночных ставках или экспрессах. В одном купоне допустимо от 1 до 10 событий. Главное условие — соблюдение коэффициентного диапазона: каждое событие в ставке должно находиться в границах от 1.40 до 100.00.

Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса от Балтбет

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Вся информация по акции представлена в наглядной таблице.

Максимальный размер бонуса

100 ₽

Минимальный депозит

100 ₽

Тип пари

Ординар, экспресс

Минимальный коэффициент

1.40

Размер отыгрыша

x1

Срок отыгрыша бонуса

До 31.07.2025

Срок окончания акции

03.07.2025 (23:59 МСК)

Если ставка была продана, она не засчитывается в рамках акции.

Преимущества и недостатки

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Плюсы Минусы
➕ Акция открыта для всех пользователей с активным аккаунтом в букмекерской компании➖ На выполнение заданий дается всего 3 дня
➕ Простые условия участия➖ Учитываются только выигрышные ставки

Заключение

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«Уимблдонская пятерка» — неплохой вариант для тех, кто активно следит за теннисом. Понятные условия позволяют быстро включиться в игру. Короткий трехдневный период мотивирует игроков быть более решительным при оформлении пари.

Валентин Васильев

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