БК BetBoom: фрибеты до 50 000 рублей за ставку на игру Краснодар — Динамо

Чтобы претендовать на призы, сделайте следующее:

1. Создайте аккаунт на BetBoom или войдите в уже существующий.

2. Откройте сторис с названием акции. Она размещена на главной странице сайта или в приложении.

3. Выберите предполагаемый результат матча «Краснодар» — «Динамо»: победа одного из клубов или ничья.

4. Сделайте одиночную ставку на любой маркет этого поединка на сумму от 1000 рублей.

5. Дождитесь итогов и проверьте, попали ли вы в список счастливчиков.

Все, кто сделает ставку на встречу краснодарцев и динамовцев и верно предскажет исход, автоматически становятся участниками розыгрыша от BetBoom. Победители будут определены 04.08.2025 года с помощью рандомайзера.