БК BetBoom: фрибеты до 50 000 рублей за ставку на игру Краснодар — Динамо

Партнерский проект
БК BetBoom запускает специальную акцию к центральной встречи 3 тура РПЛ между «Краснодаром» и «Динамо». Для участия делаете прогноз на исход, заключаете пари и вы автоматически становитесь участником розыгрыша. На кону внушительный призовой фонд 300 000 рублей, который будет распределен в виде фрибетов номиналом до 50 000 рублей.
Чтобы претендовать на призы, сделайте следующее:
1. Создайте аккаунт на BetBoom или войдите в уже существующий.
2. Откройте сторис с названием акции. Она размещена на главной странице сайта или в приложении.
3. Выберите предполагаемый результат матча «Краснодар» — «Динамо»: победа одного из клубов или ничья.
4. Сделайте одиночную ставку на любой маркет этого поединка на сумму от 1000 рублей.
5. Дождитесь итогов и проверьте, попали ли вы в список счастливчиков.
Все, кто сделает ставку на встречу краснодарцев и динамовцев и верно предскажет исход, автоматически становятся участниками розыгрыша от BetBoom. Победители будут определены 04.08.2025 года с помощью рандомайзера.
Фрибет
Количество
50 000 ₽
1
5000 ₽
50
Фрибет нужно поставить одним купоном. Тип ставки — ординар или экспресс. Выбор событий на ваше усмотрение, главное, чтобы общий кэф был в диапазоне от 1.30 до 3.50. На активацию фрибета у вас будет 7 дней.
Подробности розыгрыша представлены в лаконичном формате ниже.
Максимальный размер бонуса
50 000 ₽
Минимальный депозит
1000 ₽
Тип пари
Ординар, экспресс
Минимальный коэффициент
1.30
Размер отыгрыша
x1
Срок отыгрыша бонуса
7 дней
Срок окончания акции
02.08.2025 (20:00 МСК)
Фрибет не подлежит использованию в разделе «Нарды».
|Плюсы
|Минусы
|➕ Крупный призовой фонд — 300 000 ₽
|➖ Если ошибетесь с прогнозом, участие аннулируется.
|➕ Акция привязана к топ-матчу тура РПЛ
Главная игра 3 тура РПЛ становится еще интереснее благодаря розыгрышу от BetBoom. Нужно всего лишь угадать результат и совершить пари. Дальше все решит случай — генератор определит победителей, которые получат фрибеты.