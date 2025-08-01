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1 августа 12:15ГлавнаяБонусы
БК BetBoomФрибеты за депозит

БК BetBoom: фрибеты до 50 000 рублей за ставку на игру Краснодар — Динамо

50000 ₽
Бонус
1 д.
До конца акции
-
Отыгрыш
1.3
Мин. коэф.
7 д.
Срок отыгрыша
1000 ₽
Мин. депозит
Получить бонус
Угадайте исход топ-матча РПЛ и получите шанс на крупный фрибет!

БК BetBoom запускает специальную акцию к центральной встречи 3 тура РПЛ между «Краснодаром» и «Динамо». Для участия делаете прогноз на исход, заключаете пари и вы автоматически становитесь участником розыгрыша. На кону внушительный призовой фонд 300 000 рублей, который будет распределен в виде фрибетов номиналом до 50 000 рублей.

Как получить бонус BetBoom до 50 000 рублей за ставку на игру Краснодар — Динамо

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Чтобы претендовать на призы, сделайте следующее:

1. Создайте аккаунт на BetBoom или войдите в уже существующий.

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2. Откройте сторис с названием акции. Она размещена на главной странице сайта или в приложении.

3. Выберите предполагаемый результат матча «Краснодар» — «Динамо»: победа одного из клубов или ничья.

4. Сделайте одиночную ставку на любой маркет этого поединка на сумму от 1000 рублей.

5. Дождитесь итогов и проверьте, попали ли вы в список счастливчиков.

Все, кто сделает ставку на встречу краснодарцев и динамовцев и верно предскажет исход, автоматически становятся участниками розыгрыша от BetBoom. Победители будут определены 04.08.2025 года с помощью рандомайзера.

Фрибет

Количество

50 000 ₽

1

5000 ₽

50

Как отыграть бонус BetBoom до 50 000 рублей за пари на игру Краснодар – Динамо

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Фрибет нужно поставить одним купоном. Тип ставки — ординар или экспресс. Выбор событий на ваше усмотрение, главное, чтобы общий кэф был в диапазоне от 1.30 до 3.50. На активацию фрибета у вас будет 7 дней.

Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса от BetBoom

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Подробности розыгрыша представлены в лаконичном формате ниже.

Максимальный размер бонуса

50 000 ₽

Минимальный депозит

1000 ₽

Тип пари

Ординар, экспресс

Минимальный коэффициент

1.30

Размер отыгрыша

x1

Срок отыгрыша бонуса

7 дней

Срок окончания акции

02.08.2025 (20:00 МСК)

Фрибет не подлежит использованию в разделе «Нарды».

Преимущества и недостатки

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Плюсы Минусы
➕ Крупный призовой фонд — 300 000 ₽➖ Если ошибетесь с прогнозом, участие аннулируется.
➕ Акция привязана к топ-матчу тура РПЛ 

Заключение

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Главная игра 3 тура РПЛ становится еще интереснее благодаря розыгрышу от BetBoom. Нужно всего лишь угадать результат и совершить пари. Дальше все решит случай — генератор определит победителей, которые получат фрибеты.

Валентин Васильев

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