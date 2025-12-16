БК BetBoom: фрибеты до 2026 рублей и MacBook Air 13 за подписку на Telegram-канал

Партнерский проект
Букмекерская компания BetBoom запустила новогодний розыгрыш подарков для подписчиков своего официального Telegram-канала. В числе призов техника Apple, VIP-билеты на футбольные матчи и фрибеты по 2026 рублей.
Статус участника присваивается пользователю при полном выполнении всех условий конкурса:
1. Зарегистрироваться на платформе BetBoom при отсутствии аккаунта.
2. Добавить в подписки официальный Telegram-канал БК.
3. Найти публикацию с праздничной акцией и нажать кнопку «НОВЫЙ ГОД».
Всего в конкурсе предусмотрено 20 победителей. Определение призеров состоится 24 декабря в 14:00 МСК.
Место
Приз
Фрибет
1
Apple MacBook Air 13
2026 ₽
2
Apple AirPods 4
2026 ₽
3
VIP-билеты на любой домашний матч «Локомотива» до конца сезона 2025/2026
2026 ₽
4
VIP-билеты на любой домашний матч «Динамо» до конца сезона 2025/2026
2026 ₽
5
Футболка сборной России с автографами игроков
2026 ₽
6
Футбольный мяч с автографом Федора Смолова
2026 ₽
7
Игровая джерси клуба «Интер Майами»
2026 ₽
8-10
Умная колонка «Алиса»
2026 ₽
11-20
—
2026 ₽
Бонус разрешено применять на ординары и экспрессы с коэффициентами в пределах 1.30-3.50. Фрибет сохраняет активность в течение недели после получения.
Базовые данные для участия в конкурсе.
Максимальный размер бонуса
2026 ₽
Минимальный депозит
—
Тип пари
Ординар, экспресс
Минимальный коэффициент
1.30
Размер отыгрыша
x1
Срок отыгрыша бонуса
7 дней
Срок окончания акции
24.12.2025 (14:00 МСК)
Имена призеров будут выбраны ботом.
Плюсы
Минусы
|➕ Участвовать можно без депозита и пари
|➖ Всего 20 пользователей смогут получить призы
|➕ Нет запутанных условий
Букмекер BetBoom предлагает клиентам разнообразные подарки под Новый год. Техника, мерч и фрибеты станут универсальными призами. Билеты на домашние матчи «Динамо» и «Локомотива» удобны для жителей Москвы и гостей столицы. Условия участия максимально просты.