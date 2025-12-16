Ведомости
БК BetBoom: фрибеты до 2026 рублей и MacBook Air 13 за подписку на Telegram-канал

Призы, которые сделают Новый год ярче!

Букмекерская компания BetBoom запустила новогодний розыгрыш подарков для подписчиков своего официального Telegram-канала. В числе призов техника Apple, VIP-билеты на футбольные матчи и фрибеты по 2026 рублей.

Как получить бонус BetBoom до 2026 рублей за участие в тг-розыгрыше

Статус участника присваивается пользователю при полном выполнении всех условий конкурса:

1. Зарегистрироваться на платформе BetBoom при отсутствии аккаунта.

2. Добавить в подписки официальный Telegram-канал БК.

3. Найти публикацию с праздничной акцией и нажать кнопку «НОВЫЙ ГОД».

Всего в конкурсе предусмотрено 20 победителей. Определение призеров состоится 24 декабря в 14:00 МСК.

Место 

Приз

Фрибет

1

Apple MacBook Air 13

2026 ₽

2

Apple AirPods 4

2026 ₽

3

VIP-билеты на любой домашний матч «Локомотива» до конца сезона 2025/2026

2026 ₽

4

VIP-билеты на любой домашний матч «Динамо» до конца сезона 2025/2026

2026 ₽

5

Футболка сборной России с автографами игроков

2026 ₽

6

Футбольный мяч с автографом Федора Смолова

2026 ₽

7

Игровая джерси клуба «Интер Майами»

2026 ₽

8-10

Умная колонка «Алиса»

2026 ₽

11-20

2026 ₽

Как отыграть бонус BetBoom до 2026 рублей за участие в конкурсе

Бонус разрешено применять на ординары и экспрессы с коэффициентами в пределах 1.30-3.50. Фрибет сохраняет активность в течение недели после получения.

Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса до 2026 рублей от BetBoom

Базовые данные для участия в конкурсе.

Максимальный размер бонуса

2026 ₽

Минимальный депозит

Тип пари

Ординар, экспресс

Минимальный коэффициент

1.30

Размер отыгрыша

x1

Срок отыгрыша бонуса

7 дней

Срок окончания акции

24.12.2025 (14:00 МСК)

Имена призеров будут выбраны ботом.

Преимущества и недостатки

Плюсы 

Минусы

➕ Участвовать можно без депозита и пари➖ Всего 20 пользователей смогут получить призы
➕ Нет запутанных условий 

Заключение

Букмекер BetBoom предлагает клиентам разнообразные подарки под Новый год. Техника, мерч и фрибеты станут универсальными призами. Билеты на домашние матчи «Динамо» и «Локомотива» удобны для жителей Москвы и гостей столицы. Условия участия максимально просты.

