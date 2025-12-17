Раскопай фрибет от БК BetBoom: бонус от 500 рублей за ставку на DreamLeague S27

Партнерский проект
Во время проведения DreamLeague Season 27 букмекерская компания BetBoom запускает предложение «Раскопай фрибет». Игрокам предлагается сделать ставку на любой матч турнира и получить бонус от 500 рублей. Принять участие можно в пару кликов через интерактивные сторис в интерфейсе букмекера
Механика участия предусматривает несколько обязательных действий со стороны игрока:
1. Иметь активный профиль в БК BetBoom.
2. Найти акцию «Раскопай фрибет» в сторис и подтвердить участие нажатием кнопки.
3. Оформить одиночную ставку на игру DreamLeague Season 27 на сумму не менее 1000 рублей с коэффициентом 1.10 или выше.
Участие в промо возможно только при отображении предложения в сторис или на сайте BetBoom. В противном случае доступ к акции отсутствует.
Каждый пользователь, допущенный к участию, гарантированно становится обладателем фрибета. Сумма бонуса зависит от события DreamLeague Season 27, выбранного для ставки. В списке возможных наград значатся фрибеты на 500, 700, 1000 рублей и другие суммы. Совокупный объем бонусов ограничен 1 000 000 рублей. Акция продлится до окончания турнира.
Фрибет позволяет сделать 1 ставку. Он активен на протяжении 168 часов после зачисления и принимается только на события с коэффициентами 1.30-3.50.
Ниже представлены основные характеристики акции.
Максимальный размер бонуса
от 500 ₽
Минимальный депозит
1000 ₽
Тип пари
Ординар, экспресс
Минимальный коэффициент
1.30
Размер отыгрыша
x1
Срок отыгрыша бонуса
7 дней
Срок окончания акции
21.12.2025 (23:59 МСК)
Букмекерская компания Winline объявила о начале турнира ставок на DreamLeague Season 27 с большим количеством призов для участников.
Плюсы
Минусы
|➕ Даже если ставка проигрывает, фрибет за участие все равно начисляется
|➖ Если предложение не появляется в сторис, то участвовать нельзя
|➕ Лояльные условия отыгрыша
Гарантированный фрибет для каждого участника — редкость на рынке. При этом букмекер самостоятельно решает, у каких игроков отобразится промоакция. Чтобы не пропустить возможность участия, регулярно проверяйте сторис в приложении BetBoom.