Раскопай фрибет от БК BetBoom: бонус от 500 рублей за ставку на DreamLeague S27

Механика участия предусматривает несколько обязательных действий со стороны игрока:

1. Иметь активный профиль в БК BetBoom.

2. Найти акцию «Раскопай фрибет» в сторис и подтвердить участие нажатием кнопки.

3. Оформить одиночную ставку на игру DreamLeague Season 27 на сумму не менее 1000 рублей с коэффициентом 1.10 или выше.

Участие в промо возможно только при отображении предложения в сторис или на сайте BetBoom. В противном случае доступ к акции отсутствует.

Каждый пользователь, допущенный к участию, гарантированно становится обладателем фрибета. Сумма бонуса зависит от события DreamLeague Season 27, выбранного для ставки. В списке возможных наград значатся фрибеты на 500, 700, 1000 рублей и другие суммы. Совокупный объем бонусов ограничен 1 000 000 рублей. Акция продлится до окончания турнира.