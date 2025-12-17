Ведомости
БК BetBoom
Раскопай фрибет от БК BetBoom: бонус от 500 рублей за ставку на DreamLeague S27

500 ₽
Бонус
4 д.
До конца акции
x1
Отыгрыш
1.3
Мин. коэф.
7 д.
Срок отыгрыша
1000 ₽
Мин. депозит
Гарантированный бонус за 1 пари!

Во время проведения DreamLeague Season 27 букмекерская компания BetBoom запускает предложение «Раскопай фрибет». Игрокам предлагается сделать ставку на любой матч турнира и получить бонус от 500 рублей. Принять участие можно в пару кликов через интерактивные сторис в интерфейсе букмекера

Как получить бонус BetBoom от 500 рублей за пари на DreamLeague S27

Механика участия предусматривает несколько обязательных действий со стороны игрока:

1. Иметь активный профиль в БК BetBoom.

2. Найти акцию «Раскопай фрибет» в сторис и подтвердить участие нажатием кнопки.

3. Оформить одиночную ставку на игру DreamLeague Season 27 на сумму не менее 1000 рублей с коэффициентом 1.10 или выше.

Участие в промо возможно только при отображении предложения в сторис или на сайте BetBoom. В противном случае доступ к акции отсутствует. 

Каждый пользователь, допущенный к участию, гарантированно становится обладателем фрибета. Сумма бонуса зависит от события DreamLeague Season 27, выбранного для ставки. В списке возможных наград значатся фрибеты на 500, 700, 1000 рублей и другие суммы. Совокупный объем бонусов ограничен 1 000 000 рублей. Акция продлится до окончания турнира.

Как отыграть бонус BetBoom от 500 рублей по промо Раскопай фрибет

Фрибет позволяет сделать 1 ставку. Он активен на протяжении 168 часов после зачисления и принимается только на события с коэффициентами 1.30-3.50.

Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса от 500 рублей от BetBoom

Ниже представлены основные характеристики акции.

Максимальный размер бонуса

от 500 ₽

Минимальный депозит

1000 ₽ 

Тип пари

Ординар, экспресс

Минимальный коэффициент

1.30

Размер отыгрыша

x1

Срок отыгрыша бонуса

7 дней

Срок окончания акции

21.12.2025 (23:59 МСК)

Букмекерская компания Winline объявила о начале турнира ставок на DreamLeague Season 27 с большим количеством призов для участников.

Преимущества и недостатки

Плюсы 

Минусы

➕ Даже если ставка проигрывает, фрибет за участие все равно начисляется➖ Если предложение не появляется в сторис, то участвовать нельзя
➕ Лояльные условия отыгрыша 

Заключение

Гарантированный фрибет для каждого участника — редкость на рынке. При этом букмекер самостоятельно решает, у каких игроков отобразится промоакция. Чтобы не пропустить возможность участия, регулярно проверяйте сторис в приложении BetBoom.

Валентин Васильев

Актуальные бонусы
