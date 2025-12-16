Турнир BetRace от БК Winline: до 150 000 рублей за ставки на Dreamleague S27

Чтобы оказаться среди участников, достаточно выполнять следующие действия:

1. Создайте аккаунт в «Винлайн» или авторизуйтесь в существующем.

2. Выберите баннер турнира DreamLeague S27 и кликните «Принять участие».

3. Ставьте ординары или экспрессы на события DreamLeague Season 27 с минимальным кэфом 1.30.

Для экспресс-пари необходимо, чтобы хотя бы 1 исход относился к играм DreamLeague S27. После расчета ставки ее сумма мгновенно отображается в таблице лидеров.