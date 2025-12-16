Ведомости
16 декабря
БК ВинлайнФрибеты за депозит
logo

Турнир BetRace от БК Winline: до 150 000 рублей за ставки на Dreamleague S27

150000 ₽
Бонус
5 д.
До конца акции
x1
Отыгрыш
1.01
Мин. коэф.
30 д.
Срок отыгрыша
500 ₽
Мин. депозит
Получить бонус
Для настоящих поклонников Dota 2!

БК «Винлайн» приглашает пользователей присоединиться к турниру BetRace по ставкам на DreamLeague Season 27. Призовой фонд промо составляет 1 000 000 рублей. Для участия достаточно оформлять пари на киберспортивные встречи.

Как получить бонус БК Winline до 150 000 рублей за пари на Dreamleague S27

Свернуть

Чтобы оказаться среди участников, достаточно выполнять следующие действия:

1. Создайте аккаунт в «Винлайн» или авторизуйтесь в существующем.

2. Выберите баннер турнира DreamLeague S27 и кликните «Принять участие».

3. Ставьте ординары или экспрессы на события DreamLeague Season 27 с минимальным кэфом 1.30.

Для экспресс-пари необходимо, чтобы хотя бы 1 исход относился к играм DreamLeague S27. После расчета ставки ее сумма мгновенно отображается в таблице лидеров.

Как отыграть бонус Winline до 150 000 рублей за ставки на Dota 2

Свернуть

Бетторы вправе использовать фрибеты в течение 30 дней. Подходят одиночные пари и экспресс-ставки с кэфами от 1.01 до 10.00.

Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса на 150 000 рублей от Winline

Свернуть

Максимальный размер бонуса

150 000 ₽

Минимальный депозит

500 ₽

Тип пари

Ординар, экспресс

Минимальный коэффициент

1.01

Размер отыгрыша

х1

Срок отыгрыша бонуса

30 дней

Срок окончания акции

22.12.2025 (09:59 МСК)

Параллельно клиенты Winline имеют возможность соревноваться в ставках на КХЛ.

Преимущества и недостатки

Свернуть

Плюсы 

Минусы

➕ Общая сумма фрибетов — 1 000 000 ₽➖ Для успеха важно активно оформлять ставки
➕ Бонусы ожидают топ-500 бетторов с наибольшим оборотом пари 

Заключение

Свернуть

Киберспортивный сезон продолжается даже в преддверии рождественских праздников. Турнир DreamLeague S27 собрал онлайн лучших игроков Dota 2. «Винлайн» традиционно подготовил крупный призовой фонд, чтобы наградить большое число победителей.

Валентин Васильев

