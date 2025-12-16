Турнир BetRace от БК Winline: до 150 000 рублей за ставки на Dreamleague S27

Партнерский проект
БК «Винлайн» приглашает пользователей присоединиться к турниру BetRace по ставкам на DreamLeague Season 27. Призовой фонд промо составляет 1 000 000 рублей. Для участия достаточно оформлять пари на киберспортивные встречи.
Чтобы оказаться среди участников, достаточно выполнять следующие действия:
1. Создайте аккаунт в «Винлайн» или авторизуйтесь в существующем.
2. Выберите баннер турнира DreamLeague S27 и кликните «Принять участие».
3. Ставьте ординары или экспрессы на события DreamLeague Season 27 с минимальным кэфом 1.30.
Для экспресс-пари необходимо, чтобы хотя бы 1 исход относился к играм DreamLeague S27. После расчета ставки ее сумма мгновенно отображается в таблице лидеров.
Бетторы вправе использовать фрибеты в течение 30 дней. Подходят одиночные пари и экспресс-ставки с кэфами от 1.01 до 10.00.
Максимальный размер бонуса
150 000 ₽
Минимальный депозит
500 ₽
Тип пари
Ординар, экспресс
Минимальный коэффициент
1.01
Размер отыгрыша
х1
Срок отыгрыша бонуса
30 дней
Срок окончания акции
22.12.2025 (09:59 МСК)
Параллельно клиенты Winline имеют возможность соревноваться в ставках на КХЛ.
Плюсы
Минусы
|➕ Общая сумма фрибетов — 1 000 000 ₽
|➖ Для успеха важно активно оформлять ставки
|➕ Бонусы ожидают топ-500 бетторов с наибольшим оборотом пари
Киберспортивный сезон продолжается даже в преддверии рождественских праздников. Турнир DreamLeague S27 собрал онлайн лучших игроков Dota 2. «Винлайн» традиционно подготовил крупный призовой фонд, чтобы наградить большое число победителей.