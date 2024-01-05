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5 января 7:44ГлавнаяБонусы
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Акция BetBoom: досрочные выплаты по ставкам на РПЛ

BetBoomBetBoom
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Этот бонус истекший. Посмотрите все доступные бонусы.

Отличное предложение для любителей РПЛ!
Валентин Васильев
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Букмекерская контора BetBoom предлагает любителям чемпионата России по футболу досрочно рассчитать пари на команду, если она будет выигрывать с отрывом в два гола в любой момент матча.

Как принять участие?

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Для начала нужно зарегистрироваться или авторизоваться в системе БК. Второй шаг - оформить ставку в прематче на победу одной из команд в РПЛ.

Если команда, которую вы выбрали, добьется по ходу встречи преимущества в два гола, то букмекер рассчитает пари как выигрышное ещё до финального свистка. 

Обзор букмекерской конторы BetBoom

Плюсы и минусы

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+ Акция доступна для всех клиентов BetBoom

+ Простые условия участия

+ Отсутствуют ограничения по величине коэффициента и номинала ставки

+ Выигранные средства можно сразу вывести без дополнительных условий

 

- Интерес к матчу может пропасть слишком рано, если акция сработает

Заключение

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Отличное предложение, фактически страхующее ставки от возможных камбэков. Выигрыш можно получить задолго до финального свистка вне зависимости от итогового результата.

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