Акция BetBoom: досрочные выплаты по ставкам на РПЛ

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Букмекерская контора BetBoom предлагает любителям чемпионата России по футболу досрочно рассчитать пари на команду, если она будет выигрывать с отрывом в два гола в любой момент матча.
Для начала нужно зарегистрироваться или авторизоваться в системе БК. Второй шаг - оформить ставку в прематче на победу одной из команд в РПЛ.
Если команда, которую вы выбрали, добьется по ходу встречи преимущества в два гола, то букмекер рассчитает пари как выигрышное ещё до финального свистка.
+ Акция доступна для всех клиентов BetBoom
+ Простые условия участия
+ Отсутствуют ограничения по величине коэффициента и номинала ставки
+ Выигранные средства можно сразу вывести без дополнительных условий
- Интерес к матчу может пропасть слишком рано, если акция сработает
Отличное предложение, фактически страхующее ставки от возможных камбэков. Выигрыш можно получить задолго до финального свистка вне зависимости от итогового результата.
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