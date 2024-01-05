Акция BetBoom: досрочные выплаты по ставкам на РПЛ

Для начала нужно зарегистрироваться или авторизоваться в системе БК. Второй шаг - оформить ставку в прематче на победу одной из команд в РПЛ.

Если команда, которую вы выбрали, добьется по ходу встречи преимущества в два гола, то букмекер рассчитает пари как выигрышное ещё до финального свистка.

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