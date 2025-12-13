Большой новогодний конкурс от БК Фонбет: фрибеты до 50 000 рублей за подписку

Партнерский проект
В преддверии праздников Fonbet проводит масштабный розыгрыш для своих подписчиков. Ассортимент призов включает в себя топовую технику, уникальные спортивные сувениры и крупные фрибеты до 50 000 рублей. Для участия достаточно оформить подписку на канал и активировать конкурсную кнопку.
Для включения в список претендентов достаточно выполнить несколько легких шагов:
1. Пройти регистрацию в Fonbet при необходимости.
2. Стать подписчиком официального канала букмекера в Telegram.
3. Активировать конкурс, кликнув на кнопку «НОВЫЙ ГОД» под постом.
Участие в конкурсе не требует внесения собственных средств. Победители будут определены автоматически ботом 30 декабря.
Место
Приз
1
iPhone 17
2
PlayStation 5
3
AirPods Pro 3
4
Джерси с автографом Овечкина
5
Джерси с автографом Пирло
6
Джерси с автографом Акинфеева
7-10
Фрибет 50 000 ₽
С помощью фрибета можно делать только одиночные ставки с коэффициентом до 3.00. Срок действия ограничен 7 днями.
Таблица отображает ключевые моменты текущего розыгрыша.
Максимальный размер бонуса
50 000 ₽
Минимальный депозит
—
Тип пари
Ординар
Минимальный коэффициент
1.01
Размер отыгрыша
х1
Срок отыгрыша бонуса
7 дней
Срок окончания акции
30.12.2025 (16:00 МСК)
При использовании промокода HAPPY2026 и пополнении счета на 666 рублей у игроков Fonbet появляется шанс получить новый iPhone и фрибеты на сумму до 5000 рублей.
Плюсы
Минусы
|➕ Большой выбор призов: гаджеты, эксклюзивные джерси, фрибеты
|➖ Высокий уровень конкуренции
|➕ Участие абсолютно бесплатное
Отличный способ порадовать себя в праздники. Для участия нужно лишь оформить подписку и поставить лайк, никаких финансовых вложений и промокодов не требуется.