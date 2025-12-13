Ведомости
Большой новогодний конкурс от БК Фонбет: фрибеты до 50 000 рублей за подписку

Под Новый год выигрывать легко!

В преддверии праздников Fonbet проводит масштабный розыгрыш для своих подписчиков. Ассортимент призов включает в себя топовую технику, уникальные спортивные сувениры и крупные фрибеты до 50 000 рублей. Для участия достаточно оформить подписку на канал и активировать конкурсную кнопку.

Как получить бонус Фонбет до 50 000 рублей за участие в Большом новогоднем конкурсе

Свернуть

Для включения в список претендентов достаточно выполнить несколько легких шагов:

1. Пройти регистрацию в Fonbet при необходимости.

2. Стать подписчиком официального канала букмекера в Telegram.

3. Активировать конкурс, кликнув на кнопку «НОВЫЙ ГОД» под постом.

Участие в конкурсе не требует внесения собственных средств. Победители будут определены автоматически ботом 30 декабря.

Место

Приз

1

iPhone 17

2

PlayStation 5

3

AirPods Pro 3

4

Джерси с автографом Овечкина

5

Джерси с автографом Пирло

6

Джерси с автографом Акинфеева

7-10

Фрибет 50 000 ₽

Как отыграть бонус Фонбет до 50 000 рублей за участие в тг-конкурсе

Свернуть

С помощью фрибета можно делать только одиночные ставки с коэффициентом до 3.00. Срок действия ограничен 7 днями.

Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса до 50 000 рублей от БК Фонбет

Свернуть

Таблица отображает ключевые моменты текущего розыгрыша.

Максимальный размер бонуса

50 000 ₽

Минимальный депозит

Тип пари

Ординар

Минимальный коэффициент

1.01

Размер отыгрыша

х1

Срок отыгрыша бонуса

7 дней

Срок окончания акции

30.12.2025 (16:00 МСК)

При использовании промокода HAPPY2026 и пополнении счета на 666 рублей у игроков Fonbet появляется шанс получить новый iPhone и фрибеты на сумму до 5000 рублей.

Преимущества и недостатки

Свернуть

Плюсы 

Минусы

➕ Большой выбор призов: гаджеты, эксклюзивные джерси, фрибеты➖ Высокий уровень конкуренции
➕ Участие абсолютно бесплатное 

Заключение

Свернуть

Отличный способ порадовать себя в праздники. Для участия нужно лишь оформить подписку и поставить лайк, никаких финансовых вложений и промокодов не требуется.

Валентин Васильев

