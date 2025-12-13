Большой новогодний конкурс от БК Фонбет: фрибеты до 50 000 рублей за подписку

В преддверии праздников Fonbet проводит масштабный розыгрыш для своих подписчиков. Ассортимент призов включает в себя топовую технику, уникальные спортивные сувениры и крупные фрибеты до 50 000 рублей. Для участия достаточно оформить подписку на канал и активировать конкурсную кнопку.