FONtour от БК Фонбет: фрибеты до 55 000 рублей за подписку на Telegram-канал

Партнерский проект
БК «Фонбет» запускает новый конкурс в рамках проекта FONtour. В промо разыгрываются 880 000 рублей. Каждый из 16 победителей заберет фрибет на 55 000 рублей. Чтобы участвовать, игроку достаточно подписаться на официальный канал в Telegram и смотреть выпуски FONtour.
Чтобы стать претендентом на фрибет, потребуется выполнить несколько легких шагов:
1. Оформить новый аккаунт или авторизоваться в «Фонбет».
2. Добавить Telegram-канал букмекера в список подписок.
3. Перейти к посту с конкурсом и активировать кнопку FONtour.
4. В открывшемся боте подтвердить участие, указав ID аккаунта.
Имена 16 победителей станут известны 23.12.2025. Каждому достанется фрибет номиналом 55 000 рублей.
Фрибет рассчитан на одиночные ставки с коэффициентом до 3.00. Использовать его нужно в течение 7 дней.
Таблица наглядно отражает главные аспекты акции.
Максимальный размер бонуса
55 000 ₽
Минимальный депозит
—
Тип пари
Ординар
Минимальный коэффициент
1.01
Размер отыгрыша
х1
Срок отыгрыша бонуса
7 дней
Срок окончания акции
23.12.2025 (15:00 МСК)
В Telegram-канале «Фонбета» также можно отыскать «Большой новогодний конкурс». В нем участники получают шанс выиграть новейшую модель айфона, игровую консоль, футбольный мерч и крупные фрибеты.
Плюсы
Минусы
|➕ Без внесения средств на счет
|➖ По фрибету принимаются только ординары
|➕ Быстрое участие через Telegram-бот
Леонид Слуцкий, Владислав Радимов и Саво Милошевич своими ответами в видео FONtour сформировали призовой пул. Награды оказались очень крупными, а правила отыгрыша — лояльными для участников.