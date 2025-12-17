Ведомости
Рейтинг букмекеров

17 декабря
БК Фонбет
logo

FONtour от БК Фонбет: фрибеты до 55 000 рублей за подписку на Telegram-канал

Крупные бонусы от легенд футбола!

БК «Фонбет» запускает новый конкурс в рамках проекта FONtour. В промо разыгрываются 880 000 рублей. Каждый из 16 победителей заберет фрибет на 55 000 рублей. Чтобы участвовать, игроку достаточно подписаться на официальный канал в Telegram и смотреть выпуски FONtour.

Как получить бонус Фонбет до 55 000 рублей за участие в конкурсе от FONtour

Чтобы стать претендентом на фрибет, потребуется выполнить несколько легких шагов:

1. Оформить новый аккаунт или авторизоваться в «Фонбет».

2. Добавить Telegram-канал букмекера в список подписок.

3. Перейти к посту с конкурсом и активировать кнопку FONtour.

4. В открывшемся боте подтвердить участие, указав ID аккаунта.

Имена 16 победителей станут известны 23.12.2025. Каждому достанется фрибет номиналом 55 000 рублей.

Как отыграть бонус Фонбет до 55 000 рублей за участие в тг-розыгрыше

Фрибет рассчитан на одиночные ставки с коэффициентом до 3.00. Использовать его нужно в течение 7 дней.

Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса до 55 000 рублей от БК Фонбет

Таблица наглядно отражает главные аспекты акции.

Максимальный размер бонуса

55 000 ₽

Минимальный депозит

Тип пари

Ординар

Минимальный коэффициент

1.01

Размер отыгрыша

х1

Срок отыгрыша бонуса

7 дней

Срок окончания акции

23.12.2025 (15:00 МСК)

В Telegram-канале «Фонбета» также можно отыскать «Большой новогодний конкурс». В нем участники получают шанс выиграть новейшую модель айфона, игровую консоль, футбольный мерч и крупные фрибеты.

Преимущества и недостатки

Плюсы 

Минусы

➕ Без внесения средств на счет➖ По фрибету принимаются только ординары
➕ Быстрое участие через Telegram-бот 

Заключение

Леонид Слуцкий, Владислав Радимов и Саво Милошевич своими ответами в видео FONtour сформировали призовой пул. Награды оказались очень крупными, а правила отыгрыша — лояльными для участников.

Валентин Васильев

Реклама 18+ / ООО «ПАРИ»https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/new_banner_669b59cb4a.webp
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svg
Бонус для новых игроков — до 25000 рублей.
Реклама 18+ / ООО «ПАРИ»
icon
Erid: 2VtzqwBJZPn
