Праздничный марафон от БК Leon: фрибет до 50 000 рублей за ставки на спорт

Партнерский проект
В рамках акции «Праздничный марафон» БК Leon предлагает участникам накапливать очки за успешные ставки на спортивные события. Топ-500 лидеров рейтинга разделят между собой призовой фонд в 1 000 000 рублей. Для участия достаточно заключать пари на лайв- или прематч-события.
Чтобы стать участником, необходимо следовать правилам:
1. Создать аккаунт в БК Leon или войти в существующий.
2. Перейти на страницу акции «Праздничный марафон» и активировать участие.
3. Совершать пари на одиночные события или экспрессы с кэфом от 1.70 и суммой от 2500 рублей.
За каждую выигрышную ставку начисляются очки в размере ее коэффициента. Топ-500 участников акции будут награждены фрибетами из общего призового фонда в 1 000 000 рублей.
Место
Фрибет
1
50 000 ₽
2
30 000 ₽
3
20 000 ₽
4-10
15 000 ₽
11-25
10 000 ₽
26-50
5000 ₽
51-100
3000 ₽
21-50
2500 ₽
101-150
2000 ₽
151-340
1000 ₽
341-500
500 ₽
Заключайте ставки на любые спортивные исходы с кэфом от 1.30. Использовать фрибет разрешено в виде ординара или экспресса. Его можно применить только 1 раз, делить нельзя. После зачисления фрибет действует 1 неделю.
Все нюансы бонусной программы описаны максимально подробно.
Максимальный размер бонуса
50 000 ₽
Минимальный депозит
2500 ₽
Тип пари
Ординар, экспресс
Минимальный коэффициент
1.30
Размер отыгрыша
x1
Срок отыгрыша бонуса
7 дней
Срок окончания акции
21.12.2025 (23:59 МСК)
Если несколько участников имеют одинаковое количество очков, более высокое место в турнирной таблице получает тот, кто набрал их раньше.
Плюсы
Минусы
|➕ Доступны разные форматы пари на любые спортивные соревнования
|➖ Ставки начинаются от 2500 ₽, что может ограничивать некоторых клиентов
|➕ Победителями станут 500 участников
Хорошая возможность для тех, кто регулярно играет на высоких кэфах. Динамичный формат с таблицей в режиме онлайн добавляет эмоций участникам.