Праздничный марафон от БК Leon: фрибет до 50 000 рублей за ставки на спорт

Чтобы стать участником, необходимо следовать правилам:

1. Создать аккаунт в БК Leon или войти в существующий.

2. Перейти на страницу акции «Праздничный марафон» и активировать участие.

3. Совершать пари на одиночные события или экспрессы с кэфом от 1.70 и суммой от 2500 рублей.

За каждую выигрышную ставку начисляются очки в размере ее коэффициента. Топ-500 участников акции будут награждены фрибетами из общего призового фонда в 1 000 000 рублей.