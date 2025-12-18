Ведомости
18 декабря 10:51ГлавнаяБонусы
БК ЛеонФрибеты за депозит
logo

Праздничный марафон от БК Leon: фрибет до 50 000 рублей за ставки на спорт

50000 ₽
Бонус
3 д.
До конца акции
x1
Отыгрыш
1.3
Мин. коэф.
7 д.
Срок отыгрыша
2500 ₽
Мин. депозит
Получить бонус
Участвуйте в зимнем марафоне с солидными наградами!

В рамках акции «Праздничный марафон» БК Leon предлагает участникам накапливать очки за успешные ставки на спортивные события. Топ-500 лидеров рейтинга разделят между собой призовой фонд в 1 000 000 рублей. Для участия достаточно заключать пари на лайв- или прематч-события.

Как получить бонус от Leon до 50 000 рублей по акции Праздничный марафон

Свернуть

Чтобы стать участником, необходимо следовать правилам:

1. Создать аккаунт в БК Leon или войти в существующий.

2. Перейти на страницу акции «Праздничный марафон» и активировать участие.

3. Совершать пари на одиночные события или экспрессы с кэфом от 1.70 и суммой от 2500 рублей.

За каждую выигрышную ставку начисляются очки в размере ее коэффициента. Топ-500 участников акции будут награждены фрибетами из общего призового фонда в 1 000 000 рублей.

Место

Фрибет

1

50 000 ₽

2

30 000 ₽

3

20 000 ₽

4-10

15 000 ₽

11-25

10 000 ₽

26-50

5000 ₽

51-100

3000 ₽

21-50

2500 ₽

101-150

2000 ₽

151-340

1000 ₽

341-500

500 ₽

Как отыграть бонус Leon до 50 000 рублей за пари на спорт

Свернуть

Заключайте ставки на любые спортивные исходы с кэфом от 1.30. Использовать фрибет разрешено в виде ординара или экспресса. Его можно применить только 1 раз, делить нельзя. После зачисления фрибет действует 1 неделю.

Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса до 50 000 рублей от Leon

Свернуть

Все нюансы бонусной программы описаны максимально подробно.

Максимальный размер бонуса

50 000 ₽

Минимальный депозит

2500 ₽

Тип пари

Ординар, экспресс

Минимальный коэффициент

1.30

Размер отыгрыша

x1

Срок отыгрыша бонуса

7 дней

Срок окончания акции

21.12.2025 (23:59 МСК)

Если несколько участников имеют одинаковое количество очков, более высокое место в турнирной таблице получает тот, кто набрал их раньше.

Преимущества и недостатки

Свернуть

Плюсы 

Минусы

➕ Доступны разные форматы пари на любые спортивные соревнования➖ Ставки начинаются от 2500 ₽, что может ограничивать некоторых клиентов
➕ Победителями станут 500 участников 

Заключение

Свернуть

Хорошая возможность для тех, кто регулярно играет на высоких кэфах. Динамичный формат с таблицей в режиме онлайн добавляет эмоций участникам.

Валентин Васильев

