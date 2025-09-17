Фрибетомания от БК Лига Ставок: бонус до 6000 рублей за ставки на спорт

Партнерский проект
БК «Лига Ставок» запускает масштабную акцию под названием «Фрибетомания». Промо предусматривает поощрение в виде фрибетов за регулярные ставки. Участники получают возможность ежедневно продвигаться по уровням, накапливать бонусы различного номинала и в итоге претендовать на максимальный фрибет в размере 6000 рублей. Общий призовой фонд составляет 30 000 000 рублей.
Принять участие можно, если следовать правилам:
1. Создайте аккаунт в «Лиге Ставок» или выполните вход в личный кабинет, если вы уже являетесь клиентом.
2. В разделе акций откройте страницу «Фрибетомания» и активируйте участие.
3. Заключайте пари с основного счета. Доступны ординары, экспрессы и системы при минимальной сумме 500 рублей и коэффициенте не ниже 1.30.
4. Чтобы накапливать и сохранять прогресс, заключайте хотя бы 1 пари каждые 24 часа.
В акции «Фрибетомания» игрокам предлагается пройти 30 последовательных уровней, постепенно увеличивая размер вознаграждений. На старте участников ждет минимальный фрибет в размере 50 рублей, а на финальном этапе можно получить до 6000 рублей. Продвижение по уровням осуществляется за счет ежедневных ставок. Чем активнее участник, тем быстрее он растет в рейтинге.
Вся актуальная информация об участии доступна в специальном разделе личного кабинета. Там отображаются текущий прогресс, номинал фрибета, сроки выполнения заданий, время, оставшееся для заключения ставок, а также количество пари, необходимое для перехода на следующий уровень.
Фрибет поступает на бонусный счет и доступен для использования в течение 7 дней после зачисления. Применить его можно на одиночное пари c любым кэфом. В случае успешной ставки на основной счет игрока переводится чистый выигрыш.
В таблице представлены основные детали предложения.
Максимальный размер бонуса
6000 ₽
Минимальный депозит
500 ₽
Тип пари
Ординар
Минимальный коэффициент
1.01
Размер отыгрыша
х1
Срок использования бонуса
7 дней
Срок окончания акции
02.10.2025 (23:59 МСК)
В зачет идут не только спортивные события, но и ставки на быстрые игры.
|Плюсы
|Минусы
|➕ На акцию выделен масштабный призовой фонд в размере 30 000 000 рублей
|➖ Ежедневные ставки обязательны для удержания текущего уровня
|➕ Принять участие может каждый клиент БК
Программа «Фрибетомания» особенно выгодна тем, кто регулярно оформляет пари и сохраняет стабильный ритм игры. Любителям спонтанных ставок будет сложнее продвигаться по уровням и забрать крупные фрибеты. Правила отыгрыша бонуса остаются прозрачными и простыми, что делает промоакцию привлекательной для широкой аудитории.