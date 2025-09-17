Фрибетомания от БК Лига Ставок: бонус до 6000 рублей за ставки на спорт

Принять участие можно, если следовать правилам:

1. Создайте аккаунт в «Лиге Ставок» или выполните вход в личный кабинет, если вы уже являетесь клиентом.

2. В разделе акций откройте страницу «Фрибетомания» и активируйте участие.

3. Заключайте пари с основного счета. Доступны ординары, экспрессы и системы при минимальной сумме 500 рублей и коэффициенте не ниже 1.30.

4. Чтобы накапливать и сохранять прогресс, заключайте хотя бы 1 пари каждые 24 часа.

В акции «Фрибетомания» игрокам предлагается пройти 30 последовательных уровней, постепенно увеличивая размер вознаграждений. На старте участников ждет минимальный фрибет в размере 50 рублей, а на финальном этапе можно получить до 6000 рублей. Продвижение по уровням осуществляется за счет ежедневных ставок. Чем активнее участник, тем быстрее он растет в рейтинге.

Вся актуальная информация об участии доступна в специальном разделе личного кабинета. Там отображаются текущий прогресс, номинал фрибета, сроки выполнения заданий, время, оставшееся для заключения ставок, а также количество пари, необходимое для перехода на следующий уровень.