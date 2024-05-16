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16 мая 12:02ГлавнаяБонусы
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Двойной фрибет от «Лиги Ставок»: до 33 333 рублей за регистрацию и депозит

Лига СтавокЛига Ставок
5star
33333 ₽
Бонус

Этот бонус истекший. Посмотрите все доступные бонусы.

Один из крупнейших приветственных бонусов на рынке
Валентин Васильев
main

Популярный легальный букмекер «Лига Ставок» предлагает новым клиентам не один, а сразу два приветственных бонуса суммой до 33 333 рублей: бесплатную ставку на сумму до 10 000 ₽, а также дополнительный фрибет до 23 333 ₽ за депозит.

Как использовать?

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Для участия в акции необходимо зарегистрироваться в букмекерской конторе, пройти идентификацию и кликнуть на кнопку  «Получить бонус». 

Каждый беттор будет в случайном порядке определен в одну из трех групп участников:

  1. фрибет можно использовать с коэффициентом не более 2,50;
  2. фрибет можно использовать с коэффициентом не более 3,00;
  3. фрибет можно использовать без ограничения по коэффициенту.

В результате участия в интерактивной игре вам выпадет один из вариантов бонуса – бездепозитный фрибет на сумму от 100 до 10 000 ₽. В дополнение к фрибету на сумму 10 000 ₽ игрок получает статус «VIP Club» программы лояльности «Привилегия».

Для получения дополнительного бонуса за депозит (до 23 333 рублей) вам придется пополнить свой счет минимум на 100 рублей и заключить одно или несколько пари с коэффициентом от 1,50 на общую сумму первого пополнения счета, умноженную на 5. То есть, если вы пополнили счет на сумму 500 ₽, вы должны сделать ставок на общую сумму от 2500 ₽.

Фрибет в размере 100% от суммы депозита (не более 23 333 ₽) будет начислен сразу после выполнения вышеперечисленных условий.

Полученный бонус можно использовать в течение 14 дней для заключения пари типа ординар на любое событие с коэффициентом выше 1,01. Если пари выиграет, вы получите чистый выигрыш за вычетом номинала фрибета.

Плюсы и минусы

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+ Два бонуса в одном. 

 

- Принять участие в розыгрыше могут только новые пользователи БК. 

Заключение

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Неплохой повод, чтобы начать знакомство с букмекерской конторой «Лига Ставок». Любому гостю приятно с порога получить подарок - будь то бесплатная ставка или памятный сувенир, а тут их предлагается сразу два!

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