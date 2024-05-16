Двойной фрибет от «Лиги Ставок»: до 33 333 рублей за регистрацию и депозит

Для участия в акции необходимо зарегистрироваться в букмекерской конторе, пройти идентификацию и кликнуть на кнопку «Получить бонус».

Каждый беттор будет в случайном порядке определен в одну из трех групп участников:

фрибет можно использовать с коэффициентом не более 2,50; фрибет можно использовать с коэффициентом не более 3,00; фрибет можно использовать без ограничения по коэффициенту.

В результате участия в интерактивной игре вам выпадет один из вариантов бонуса – бездепозитный фрибет на сумму от 100 до 10 000 ₽. В дополнение к фрибету на сумму 10 000 ₽ игрок получает статус «VIP Club» программы лояльности «Привилегия».

Для получения дополнительного бонуса за депозит (до 23 333 рублей) вам придется пополнить свой счет минимум на 100 рублей и заключить одно или несколько пари с коэффициентом от 1,50 на общую сумму первого пополнения счета, умноженную на 5. То есть, если вы пополнили счет на сумму 500 ₽, вы должны сделать ставок на общую сумму от 2500 ₽.

Фрибет в размере 100% от суммы депозита (не более 23 333 ₽) будет начислен сразу после выполнения вышеперечисленных условий.

Полученный бонус можно использовать в течение 14 дней для заключения пари типа ординар на любое событие с коэффициентом выше 1,01. Если пари выиграет, вы получите чистый выигрыш за вычетом номинала фрибета.