Не жди — продавай! от БК Балтбет: фрибет от 100 рублей за проданные пари

Новый формат от «Балтбет»!

В рамках акции «Не жди — продавай» букмекер Baltbet предлагает игрокам новый способ получить от 100 рублей на бесплатную ставку. Игроки должны оформить 5 ставок на любой спорт и затем их продать.

Как получить фрибет от 100 рублей в БК Балтбет за проданные ставки

Свернуть

Для участия игрок должен:

1. Создать аккаунт в Baltbet, если он еще не открыт.

2. Подтвердить участие на странице «Не жди — продавай!»

3. Сделать 5 ставок типа ординар или экспресс

4. Активировать функцию продажи пари до расчета.

Для участия разрешается ставить на любые спортивные соревнования. Каждое пари должно иметь коэффициент не ниже 1.30 и быть на сумму от 100 рублей.

Как отыграть фрибет от 100 рублей в рамках промо Не жди — продавай!

Свернуть

Фрибет размером от 100 рублей станет доступен после выполнения всех условий предложения. Использовать его можно в течение 30 дней на ставки с коэффициентом от 1.40 до 100.00, кроме систем. При выборе экспресса в купон можно включить не более 10 матчей.

Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса от 100 рублей от Балтбет

Свернуть

Ознакомимся с особенностями предложения.

Максимальный размер бонуса

100 ₽

Минимальный депозит

300 ₽ 

Тип пари

Ординар, экспресс

Минимальный коэффициент

1.40

Размер отыгрыша

x1

Срок отыгрыша бонуса

30 дней

Срок окончания акции

21.12.2025 (23:59 МСК)

Акционный период длится 3 дня или до окончания промо.

Преимущества и недостатки

Свернуть

Плюсы 

Минусы

➕ Достаточно заключить 5 пари и использовать продажу ➖ Необходимо тщательно следить за кэфами
➕ Бонус начисляется независимо от исхода ставок 

Заключение

Свернуть

БК Baltbet предлагает новый формат активности, в котором игроки могут продавать свои ставки и бороться за фрибет. Для продажи пари много времени не требуется, однако для того, чтобы остаться в плюсе, важно внимательно следить за ходом матчей и моментально реагировать на изменения. Без такой сосредоточенности участие может оказаться менее выгодным.

Валентин Васильев

