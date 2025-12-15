Не жди — продавай! от БК Балтбет: фрибет от 100 рублей за проданные пари

Партнерский проект
В рамках акции «Не жди — продавай» букмекер Baltbet предлагает игрокам новый способ получить от 100 рублей на бесплатную ставку. Игроки должны оформить 5 ставок на любой спорт и затем их продать.
Для участия игрок должен:
1. Создать аккаунт в Baltbet, если он еще не открыт.
2. Подтвердить участие на странице «Не жди — продавай!»
3. Сделать 5 ставок типа ординар или экспресс
4. Активировать функцию продажи пари до расчета.
Для участия разрешается ставить на любые спортивные соревнования. Каждое пари должно иметь коэффициент не ниже 1.30 и быть на сумму от 100 рублей.
Фрибет размером от 100 рублей станет доступен после выполнения всех условий предложения. Использовать его можно в течение 30 дней на ставки с коэффициентом от 1.40 до 100.00, кроме систем. При выборе экспресса в купон можно включить не более 10 матчей.
Ознакомимся с особенностями предложения.
Максимальный размер бонуса
100 ₽
Минимальный депозит
300 ₽
Тип пари
Ординар, экспресс
Минимальный коэффициент
1.40
Размер отыгрыша
x1
Срок отыгрыша бонуса
30 дней
Срок окончания акции
21.12.2025 (23:59 МСК)
Акционный период длится 3 дня или до окончания промо.
Плюсы
Минусы
|➕ Достаточно заключить 5 пари и использовать продажу
|➖ Необходимо тщательно следить за кэфами
|➕ Бонус начисляется независимо от исхода ставок
БК Baltbet предлагает новый формат активности, в котором игроки могут продавать свои ставки и бороться за фрибет. Для продажи пари много времени не требуется, однако для того, чтобы остаться в плюсе, важно внимательно следить за ходом матчей и моментально реагировать на изменения. Без такой сосредоточенности участие может оказаться менее выгодным.