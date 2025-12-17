ЛудоМороз от БК PARI: подарки до 20 000 рублей на Новый год за подписку

Чтобы стать участником розыгрыша, нужно соблюсти несколько несложных правил:

1. Зарегистрируйтесь в PARI при отсутствии действующего аккаунта.

2. Подпишитесь на Telegram-каналы AFONINJE, PARI и «Отпущенные».

3. Откройте бот ЛУДОМОРОЗ | Afoninje & PARI.

4. Запустите участие через команду /start и укажите номер телефона.

5. Опишите желаемые подарки и прикрепите ссылки на них.

Общий бюджет приза не должен превышать 20 000 рублей. Среди участников 31 декабря будет проведен случайный отбор 15 победителей, после чего организаторы приобретут товары из их вишлистов.