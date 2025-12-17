ЛудоМороз от БК PARI: подарки до 20 000 рублей на Новый год за подписку

Ведомости
Выбирайте сами подарок на праздники!

Букмекер PARI вместе с блогером AFONINJE запустили новогоднюю Telegram-акцию «ЛудоМороз». Привычный формат розыгрыша фрибетов заменен свободным выбором подарка. Пользователи сами составляют вишлист, победителей ждут призы на сумму до 20 000 рублей. Для участия достаточно пройти регистрацию в боте, выполнить подписки и дождаться итогов розыгрыша.

Как получить подарки от PARI до 20 000 рублей за участие в новогоднем промо

Чтобы стать участником розыгрыша, нужно соблюсти несколько несложных правил:

1. Зарегистрируйтесь в PARI при отсутствии действующего аккаунта.
2. Подпишитесь на Telegram-каналы AFONINJE, PARI и «Отпущенные».
3. Откройте бот ЛУДОМОРОЗ | Afoninje & PARI.
4. Запустите участие через команду /start и укажите номер телефона.
5. Опишите желаемые подарки и прикрепите ссылки на них.

Общий бюджет приза не должен превышать 20 000 рублей. Среди участников 31 декабря будет проведен случайный отбор 15 победителей, после чего организаторы приобретут товары из их вишлистов.

Как отыграть новогодний подарок PARI до 20 000 рублей за участие в конкурсе

Отыгрыш призов не предусмотрен. Организатор вручит подарки напрямую победителям.

Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса до 20 000 рублей от PARI

В таблице приведена полная информация для корректного участия в промоакции.

 

Максимальный размер бонуса

20 000 ₽

Минимальный депозит

Тип пари

Минимальный коэффициент

Размер отыгрыша

Срок отыгрыша бонуса

Срок окончания акции

31.12.2025 (14:30 МСК)


В Telegram-канале «Пари» запущена акция «Новогодние подарки». Среди участников разыгрываются iPhone 17, PlayStation 5 и солидные фрибеты.

Преимущества и недостатки

Плюсы Минусы
➕ Участники сами выбирают подарки, а не получают фиксированные призы➖ Количество победителей ограничено
➕ Бюджет до 20 000 рублей позволяет выбрать практичные и нужные подарки 

Заключение

БК PARI и AFONINJE предложили нестандартную праздничную механику. Подарки будут распределяться за несколько часов до Нового года. Для участия нужны лишь креативный вишлист и подписка.

Валентин Васильев

