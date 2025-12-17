ЛудоМороз от БК PARI: подарки до 20 000 рублей на Новый год за подписку

Партнерский проект
Букмекер PARI вместе с блогером AFONINJE запустили новогоднюю Telegram-акцию «ЛудоМороз». Привычный формат розыгрыша фрибетов заменен свободным выбором подарка. Пользователи сами составляют вишлист, победителей ждут призы на сумму до 20 000 рублей. Для участия достаточно пройти регистрацию в боте, выполнить подписки и дождаться итогов розыгрыша.
Чтобы стать участником розыгрыша, нужно соблюсти несколько несложных правил:
1. Зарегистрируйтесь в PARI при отсутствии действующего аккаунта.
2. Подпишитесь на Telegram-каналы AFONINJE, PARI и «Отпущенные».
3. Откройте бот ЛУДОМОРОЗ | Afoninje & PARI.
4. Запустите участие через команду /start и укажите номер телефона.
5. Опишите желаемые подарки и прикрепите ссылки на них.
Общий бюджет приза не должен превышать 20 000 рублей. Среди участников 31 декабря будет проведен случайный отбор 15 победителей, после чего организаторы приобретут товары из их вишлистов.
Отыгрыш призов не предусмотрен. Организатор вручит подарки напрямую победителям.
В таблице приведена полная информация для корректного участия в промоакции.
Максимальный размер бонуса
20 000 ₽
Минимальный депозит
—
Тип пари
—
Минимальный коэффициент
—
Размер отыгрыша
—
Срок отыгрыша бонуса
—
Срок окончания акции
31.12.2025 (14:30 МСК)
В Telegram-канале «Пари» запущена акция «Новогодние подарки». Среди участников разыгрываются iPhone 17, PlayStation 5 и солидные фрибеты.
|Плюсы
|Минусы
|➕ Участники сами выбирают подарки, а не получают фиксированные призы
|➖ Количество победителей ограничено
|➕ Бюджет до 20 000 рублей позволяет выбрать практичные и нужные подарки
БК PARI и AFONINJE предложили нестандартную праздничную механику. Подарки будут распределяться за несколько часов до Нового года. Для участия нужны лишь креативный вишлист и подписка.