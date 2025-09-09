Стартовая пятерка от БК Балтбет: фрибеты до 900 рублей за ординары на баскетбол

Партнерский проект
«Акция «Стартовая пятерка» от «Балтбет» предлагает любителям баскетбола превратить точные ставки в бонус. Достаточно оформить 5 победных ординаров, чтобы фрибет на 900 рублей оказался на вашем счете.
Фрибет начисляется при соблюдении всех пунктов акции:
1. Заведите аккаунт в «Балтбет» или войдите под своим логином.
2. На странице «Стартовая пятерка» тапните кнопку участия.
3. Сделайте 5 успешных одиночных пари на баскетбольные матчи за 72 часа.
4. Каждая ставка должна соответствовать минимальному коэффициенту (от 1.80) и сумме (от 500 рублей).
После успешного выполнения всех пунктов фрибет до 900 рублей будет начислен пользователю.
Фрибет действует в течение 30 дней и доступен для одиночных ставок и экспрессов. Суммарный кэф должен находиться между 1.40 и 100.00.
Все детали участия можно найти в таблице.
Максимальный размер бонуса
900 ₽
Минимальный депозит
500 ₽
Тип пари
Ординар, экспресс
Минимальный коэффициент
1.40
Размер отыгрыша
x1
Срок отыгрыша бонуса
30 дней
Срок окончания акции
14.09.2025 (23:59 МСК)
|Плюсы
|Минусы
|➕ Прозрачные условия
|➖ Необходимо сделать 5 победных ставок исключительно на баскетбол
|➕ Бонус действует достаточно долго
Евробаскет вышел на финишную прямую, шансы команд меняются с каждой игрой. Участие в промо «Стартовая пятерка» позволяет испытать удачу на ставках и претендовать на фрибет. Получение бонуса требует значительных усилий, но именно это делает его достижение особенным.