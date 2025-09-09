Стартовая пятерка от БК Балтбет: фрибеты до 900 рублей за ординары на баскетбол

Фрибет начисляется при соблюдении всех пунктов акции:

1. Заведите аккаунт в «Балтбет» или войдите под своим логином.

2. На странице «Стартовая пятерка» тапните кнопку участия.

3. Сделайте 5 успешных одиночных пари на баскетбольные матчи за 72 часа.

4. Каждая ставка должна соответствовать минимальному коэффициенту (от 1.80) и сумме (от 500 рублей).

После успешного выполнения всех пунктов фрибет до 900 рублей будет начислен пользователю.