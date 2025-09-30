Тройка нападающих от БК Балтбет: 300 рублей за выигрышные ставки на футбол

Букмекер «Балтбет» запускает акцию «Тройка нападающих» и выдает фрибеты за выигрышные ставки на футбол. БК не ограничивает игрока выбором чемпионата. Можно ставить на еврокубки, РПЛ, АПЛ или другие турниры.
Участнику акции необходимо выполнить ряд действий:
1. Зарегистрироваться или авторизоваться в Baltbet.
2. Перейти на страницу акции, согласиться с участием в промо «Тройка нападающих».
3. Заключить квалификационный ординар.
4. Выиграть 3 раза.
Минимальный коэффициент ставки — 1.80. Минимальная сумма — 500 рублей.
Победа в трех ординарах активирует кнопку «Забрать фрибет». После нажатия на нее игрок получит бонус.
Букмекерская контора расскажет условия использования фрибета после его начисления.
«Балтбет» установил ряд ограничений для пользователей.
Максимальный размер бонуса
300 ₽
Минимальный депозит
500 ₽
Тип пари
Ординар
Минимальный коэффициент
1.80
Размер отыгрыша
x1
Срок отыгрыша бонуса
Индивидуально
Срок окончания акции
03.10.2025
После активации бонуса на заключение выигрышных пари игроку дадут 2 суток.
Плюсы
Минусы
|➕ Минимальный коэффициент — от 1.80
|➖ Размеры фрибета всего 300 рублей
|➕ На выполнение заданий дается 2 дня
|➖ Учитываются только выигрышные ставки
Букмекерская контора предлагает интересную акцию для любителей футбола, но без недостатков не обошлось. Смущает одно из условий начисления фрибета — хотелось бы получить бонус за любые пари, а не только за победные.