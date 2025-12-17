Адвент-календарь от БК Winline: розыгрыш фрибетов, приставки, наушников и мерча

Игрок сможет присоединиться к розыгрышу после выполнения всех обязательных действий:

1. Зарегистрироваться в Winline при отсутствии аккаунта.

2. Оформить подписку на канал Tundra Esports.

3. Активировать участие через специальную кнопку .

4. Отслеживать открытие ячеек и объявление победителей.

Организаторы сохраняют интригу с конкретным содержимым ячеек. Известно только, что среди призов ожидаются игровые приставки, наушники, брендовый мерч и фрибеты. Каждые 150 новых подписчиков открывают 1 ячейку в адвент-календаре. Акционные посты выходят однажды в 5 дней. Распределение подарков будет происходить при помощи рандомайзера.