Адвент-календарь от БК Winline: розыгрыш фрибетов, приставки, наушников и мерча

Партнерский проект
В честь приближающегося Нового года сообщество Tundra Esports и букмекер Winline организуют специальный розыгрыш в Telegram. За каждые 150 новых подписчиков открывается ячейка с сюрпризом. Самые активные участники могут получить фрибеты, мерч и другие ценные подарки.
Игрок сможет присоединиться к розыгрышу после выполнения всех обязательных действий:
1. Зарегистрироваться в Winline при отсутствии аккаунта.
2. Оформить подписку на канал Tundra Esports.
3. Активировать участие через специальную кнопку.
4. Отслеживать открытие ячеек и объявление победителей.
Организаторы сохраняют интригу с конкретным содержимым ячеек. Известно только, что среди призов ожидаются игровые приставки, наушники, брендовый мерч и фрибеты. Каждые 150 новых подписчиков открывают 1 ячейку в адвент-календаре. Акционные посты выходят однажды в 5 дней. Распределение подарков будет происходить при помощи рандомайзера.
Конкретные правила отыгрыша пока не опубликованы букмекером. Обычно фрибет выдают на 30 дней. Его можно использовать для одиночных ставок или экспрессов с коэффициентом до 10.00.
В таблице собраны ключевые условия конкурса.
Максимальный размер бонуса
Индивидуально
Минимальный депозит
—
Тип пари
Ординар, экспресс
Минимальный коэффициент
1.01
Размер отыгрыша
x1
Срок отыгрыша бонуса
30 дней
Срок окончания акции
31.12.2025 (14:00 МСК)
Все призы участникам высылаются в течение 2 месяцев после подведения итогов.
Плюсы
Минусы
|➕ Возможность получать ценные подарки без ставок и пополнения баланса
|➖ Содержимое ячеек держится в секрете
|➕ Интересная и необычная механика конкурса
Призы будут вручаться постепенно, по мере увеличения аудитории канала Tundra Esports. Стать обладателем приза в самый канун Нового года будет приятно для любого подписчика.