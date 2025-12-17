Ведомости
17 декабря 15:48
БК ВинлайнАкции
logo

Адвент-календарь от БК Winline: розыгрыш фрибетов, приставки, наушников и мерча

-
Бонус
13 д.
До конца акции
x1
Отыгрыш
1.01
Мин. коэф.
30 д.
Срок отыгрыша
-
Мин. депозит
Получить бонус
Не упустите шанс получить эксклюзивные новогодние подарки!

В честь приближающегося Нового года сообщество Tundra Esports и букмекер Winline организуют специальный розыгрыш в Telegram. За каждые 150 новых подписчиков открывается ячейка с сюрпризом. Самые активные участники могут получить фрибеты, мерч и другие ценные подарки. 

Как получить бонус Winline за подписку на телеграм-канал

Свернуть

Игрок сможет присоединиться к розыгрышу после выполнения всех обязательных действий:

1. Зарегистрироваться в Winline при отсутствии аккаунта.

2. Оформить подписку на канал Tundra Esports.

3. Активировать участие через специальную кнопку.

4. Отслеживать открытие ячеек и объявление победителей.

Организаторы сохраняют интригу с конкретным содержимым ячеек. Известно только, что среди призов ожидаются игровые приставки, наушники, брендовый мерч и фрибеты. Каждые 150 новых подписчиков открывают 1 ячейку в адвент-календаре. Акционные посты выходят однажды в 5 дней. Распределение подарков будет происходить при помощи рандомайзера.

Как отыграть бонус Winline за участие в конкурсе Адвент-календарь

Свернуть

Конкретные правила отыгрыша пока не опубликованы букмекером. Обычно фрибет выдают на 30 дней. Его можно использовать для одиночных ставок или экспрессов с коэффициентом до 10.00.

Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса от Winline

Свернуть

В таблице собраны ключевые условия конкурса.

Максимальный размер бонуса

Индивидуально

Минимальный депозит

Тип пари

Ординар, экспресс

Минимальный коэффициент

1.01

Размер отыгрыша

x1

Срок отыгрыша бонуса

30 дней

Срок окончания акции

31.12.2025 (14:00 МСК)

Все призы участникам высылаются в течение 2 месяцев после подведения итогов.

Преимущества и недостатки

Свернуть

Плюсы 

Минусы

➕ Возможность получать ценные подарки без ставок и пополнения баланса➖ Содержимое ячеек держится в секрете
➕ Интересная и необычная механика конкурса 

Заключение

Свернуть

Призы будут вручаться постепенно, по мере увеличения аудитории канала Tundra Esports. Стать обладателем приза в самый канун Нового года будет приятно для любого подписчика. 

Валентин Васильев

Смотреть всё

